Amazon, smartphone Xiaomi a prezzo stracciato e sconti fino all'80%: le offerte di oggi

Giornata con tante offerte speciali su Amazon. Da oggi 15 ottobre trovi sul sito di e-commerce un’ampia scelta di dispositivi tech in promo con sconti elevati e prezzi al minimo storico. Per alcuni prodotti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Tra le offerte top del giorno ci sono sicuramente lo Xiaomi 15T e lo Xiaomi 15T Pro disponibili con una promo incredibile: triplo sconto e ricevi in regalo anche un prodotto Xiaomi dal valore commerciale di circa 130 euro. Occasione anche per gli elettrodomestici, come ad esempio il robot aspirapolvere roborock Q7 L5 disponibile con un doppio sconto e lo paghi la metà.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte qui in basso. Per ogni prodotto c’è il link per accedere alla pagina prodotto su Amazon e una breve descrizione tecnica. Non perdere tempo e approfittane ora.

Amazon, le migliori offerte del 15 ottobre

Smartphone

Xiaomi 15T. Continua l’ottima offerta per il nuovissimo smartphone top di gamma di Xiaomi. Oggi trovi lo Xiaomi 15T con un triplo sconto che ti fa risparmiare quasi 300 euro (oltre a quello fisso puoi aggiungere due coupon sconto presenti in pagina). L’offerta non finisce qui: ricevi in regalo la stampante portatile Xiaomi Photo Printer Pro dal valore di quasi 130 euro . Se sei iscritto a Prime Student hai diritto a uno sconto aggiuntivo di 50 euro. Schermo AMOLED da 6,83 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra, sistema di fotocamere professionali realizzate da Leica e una batteria da 5500mAh che dura fino a due giorni.

Gadget lowcost

Smarwatch

Smart TV

Xiaomi TV F Pro. Offerta lampo per lo smart TV Xiaomi TV F Pro da 65 pollici. Grazie allo sconto del 35% risparmi poco meno di 300 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Smart TV con ottime caratteristiche e che assicura immagini con una qualità elevatissima. Dotato del sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick e che permette di installare tutte le piattaforme di streaming.

Elettrodomestici

Friggitrice ad aria Cosori. Calo di prezzo e offerta lampo per la friggitrice ad aria Cosori da 5,5 litri . Solo per oggi è disponibile con uno sconto del 42% che fa risparmiare 60 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Supporta 13 funzioni differenti per cucinare tutto quello che vuoi, dalle classiche patatine fino alle verdure grigliate. Ricevi anche un ricettario con più di 100 ricette.

