Amazon, macchina caffè De'Longhi crolla di prezzo e sconti all'85%: le offerte di oggi

Un weekend all’insegna delle offerte shock, e non poteva essere altrimenti. Manca sempre meno all’inizio dell’evento dedicato al Black Friday, ma su Amazon cominciano ad apparire le prime offerte anticipate che permettono di risparmiare anche centinaia di euro su alcuni dei prodotti più amati. Ad esempio, trovi il Galaxy S25 Edge in promo con uno sconto esagerato del 40% che ti fa risparmiare più di 500 euro. Ottima anche la prima vera offerta per il nuovo iPhone Air: solamente acquistandolo oggi risparmi quasi 100 euro. Non mancano offerte shock tra gli smart TV, con il Samsung Neo QLED da 55 pollici disponibile con uno sconto del 42%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni promo c’è il link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon. Non perdere tempo e approfittane ora.

Amazon, le migliori offerte del 15 novembre

Smartphone

iPhone Air. Prima offerta per l’ iPhone Air , il nuovo modello dello smartphone Apple che si caratterizza per un design super sottile. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto di quasi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Display Super Retina XDR da 6,5 pollici con tecnologia ProMotion fino a 120 Hz, processore A19 Pro che supporta Apple Intelligence, fotocamera Fusion da 48 megapixel e fotocamera frontale Center Stage di nuova concezione. A questo prezzo è un super affare.

Google Pixel 10. Offerta speciale per il Google Pixel 10. Lo smartphone top dell'azienda di Mountain View è disponibile in offerta con uno sconto del 33% e risparmi ben 300 euro. Se sei un utente iscritto a Prime Student ottieni uno sconto aggiuntivo di 50 euro. Sulle caratteristiche c'è ben poco da dire: schermo Actua da 6,3 pollici super fluido, processore Tensor G5 progettato per supportare tutte le funzioni AI di Google sviluppate per il mobile, tripla fotocamera posteriore con zoom ad alta definizione fino a 20x, batteria che dura per tutto il giorno.

Galaxy S25 Edge. Ad Apple risponde Samsung con uno sconto incredibile sul suo smartphone super sottile. Da oggi trovi il Galaxy S25 Edge in promo con uno sconto del 40% e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Spessore di soli 5,6 mm, leggerissimo, schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite e fotocamera principale da 200 megapixel che assicura scatti e video professionali. La batteria dura per tutto il giorno.

moto g86. Se sei alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, da oggi trovi il moto g86 in promo con uno sconto del 47% e lo paghi solamente 185 euro. Un'occasione speciale per uno smartphone perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo pOLED da 6,67 pollici ad arta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione e fotocamera principale da 50 megapixel. La batteria da 5200 mAh dura fino a due giorni con un utilizzo normale.

Dispositivi lowcost

Power bank. Ecco una delle migliori promo che puoi trovare oggi su Amazon. È disponibile questo powerbank da 12.000 mAh in promo con uno sconto dell’86% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Una batteria portatile utilissima da avere sempre con sé nello zaino o nella borsa e che ti permette di ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente. Dotata anche di uno schermo LED che mostra il livello di ricarica. Compatibile con qualsiasi telefono.

Scalda mani. Coupon sconto del 50% e prezzo mini per questa coppia di scalda mani elettrici utilissimi per superare il freddo dell'autunno e dell'inverno. Acquistandoli oggi li paghi pochissimo, solamente 12,50 euro. Oltre a emettere calore e a scaldare le mani, sono dotati anche di una torcia elettrica, utilissima quando si rientra la sera a casa. Ottima idea regalo in vista del Natale.

Smartwatch

CMF Watch 3 Pro. Offerta lampo per lo smartwatch CMF Watch 3 Pro . Solo per oggi lo trovi con uno sconto del 30% e approfitti del minimo storico risparmiando decine di euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Display AMOLED da 1,43 pollici che mostra tutte le info principali, monitoraggio avanzato della frequenza cardiaca e ti segnala quando nota qualcosa di anomalo, monitoraggio avanzato del sonno e hai a disposizione un allenatore personale che ti elabora un calendario di allenamenti di 8-16 settimane in base ai tuoi obiettivi. La batteria può durare fino a 13 giorni .

Smartwatch lowcost. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo orologio, oggi trovi questo modello su Amazon in promo con uno sconto dell'81% e lo paghi meno di 30 euro. Schermo grande, puoi rispondere alle chiamate grazie al Bluetooth, batteria che dura più giorni, monitoraggio dei principali parametri vitali e supporta più di 115 modalità di allenamento. Un vero affare da non farsi scappare.

Cuffie Bluetooth

AirPods 4. L’ultimissimo modello di cuffie Apple è disponibile in promo con uno sconto mai visto prima che ti fa risparmiare decine di euro e approfitti del minimo storico. Un’occasione irrinunciabile e che non devi farti sfuggire per nessun motivo. Le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Tra le più vendute su Amazon, il modello in offerta è dotato sia della cancellazione attiva del rumore, sia dell’audio adattivo. Puoi anche attivare la modalità Trasparenza per non essere isolato dai rumori esterni. Con l’audio spaziale personalizzato hai sempre un suono eccezionale. Si collegano a qualsiasi smartphone.

Smart TV

Smart TV Hisense da 55 pollici. Ottimo rapporto qualità-prezzo per questo smart TV Hisense da 55 pollici. Da oggi è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Si tratta di un televisore di ultima generazione con un pannello 4K che assicura immagini perfette con qualsiasi tipologia di contenuto. A bordo è presente il sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici. Ecco una delle migliori occasioni del giorno per acquistare uno smart TV. Questo modello Samsung Neo QLED da 55 pollici uscito sul mercato quest'anno è disponibile con uno sconto del 42% e risparmi ben 500 euro su quello di listino. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi anche un pacchetto voucher di intrattenimento del valore di 423,96 euro. Disponibile anche il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Pannello con risoluzione 4K, processore NQ4 AI Gen 2 che sfrutta l'intelligenza artificiale e sistema operativo Tizen per vedere tutti i tuoi programmi preferiti.

PC portatile

Mac mini. Per chi è alla ricerca di un computer top di gamma, oggi è la giornata delle promo sui PC Apple. Su Amazon trovi il Mac mini di ultima generazione con processore M4 in promo con uno sconto del 23% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Lo puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero . PC dalle dimensioni compatte, ma che assicura ottime prestazioni. Oltre al processore M4, trovi 16 gigabyte di RAM unificata e un SSD da 512 GB. Perfetto per il lavoro e lo studio.

Apple iMac. Se sei alla ricerca di un PC all in one, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile l'iMac con processore M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 GB in promo con uno sconto del 22% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Dotato anche di uno schermo Retina da 24 pollici ad altissima definizione. Computer ideale da mettere sulla scrivania e da utilizzare per lavorare.

Elettrodomestici

De’Longhi La Specialista Opera. Calo di prezzo e offerta speciale per la macchina per il caffè professionale De’Longhi La Specialista Opera . Solo per oggi la trovi con uno sconto di ben 250 euro e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Si tratta di una macchina per il caffè come quella del bar e dotata di un montalatte professionale e di una tecnologia avanzatissima per la macinazione del caffè. Nella confezione trovi anche il kit barista.

Dyson V10 Cyclone. Ottima occasione per l'aspirapolvere Dyson V10 Cyclone. Solo per oggi la trovi in promo con uno sconto del 30% e risparmi ben 150 euro. Si tratta di uno dei modelli più amati dagli utenti e tra i più venduti su Amazon. Grande potenza di aspirazione e assicura una pulizia perfetta del pavimento. Nella confezione trovi due spazzole che si adattano a qualsiasi situazione. Tecnologia ciclonica per catturare qualsiasi detrito si annida sul pavimento. Affare per tutti.

Lefant M2 Pro. Offerta Black Friday irrinunciabile. Oggi trovi il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2 Pro in promo con uno sconto del 67% a cui aggiungere un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di un altro 5%. Il risparmio netto supera i 400 euro e fai un super affare. Grande potenza di aspirazione e lava il pavimento in modo professionale. Con i sensori laser presenti sulla scocca mappa perfettamente la tua abitazione e lo puoi controllare da remoto utilizzando l'app dello smartphone. Devi essere velocissimo, è uno dei più acquistati in questi giorni.

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared. Approfitta dell'offerta lampo sulla friggitrice ad aria Moulinex con tecnologia a infrarossi, disponibile con il 35% di sconto. Questa friggitrice con cestello da 7 litri utilizza la tecnologia a infrarossi e una doppia resistenza per una cottura più rapida e risultati eccezionalmente croccanti con poco o nessun olio, riducendo i grassi aggiunti. Dispone di un pannello digitale, una finestra di osservazione per monitorare la cottura e 8 modalità preimpostate. Le sue parti sono lavabili in lavastoviglie, rendendo la pulizia estremamente semplice.

Frullatore a immersione Braun. Offerta alla portata di tutti. Il frullatore a immersione della Braun è in promo con uno sconto del 49% e lo paghi meno di 20 euro. Include anche un bicchiere da 600 ml. Motore potente, permette di preparare ricette semplici, frullati e salse con il minimo sforzo. Un accessorio che non può mancare nella tua cucina.

Ring Intercom. Promo lancio per l'ultima versione del Ring Intercom, il dispositivo di Amazon che rende più intelligente il tuo citofono. Appena uscito sul mercato, è già disponibile con uno sconto del 30% e fai un ottimo affare. Facilissimo da montare e da configurare, lo puoi collegare alla maggior parte dei videocitofoni presenti nei palazzi e nelle abitazioni. Cosa ti permette di fare il Ring Intercom? Di aprire il portone direttamente dallo smartphone e di essere avvisato con una notifica sullo smartphone quando qualcuno suona. Puoi anche parlare da remoto.

Igiene orale

Spazzolino Oral-B iO3. Offerta lampo per lo spazzolino elettrico Oral-B iO3. Da oggi è disponibile con un ottimo sconto del 57% e lo paghi molto meno della metà. Nella confezione trovi anche una custodia da viaggio, una testina di ricambio e il dentifricio Oral-B Advanced Protezione Gengive. Assicura risultati ottime dopo appena una settimana di utilizzo per denti più puliti e gengive più sane.

Testine spazzolino Oral-b Sensitive Clean. Offerta famiglia per questa confezione con ben 10 testine Oral-B Sensitive Clean. Le paghi meno di 2,5 euro l’una e risparmi ben il 55% sul prezzo di listino. Offerta anticipata del Black Friday da non farsi sfuggire: sta andando a ruba.

Capsule caffè

Nescafé Dolce Gusto. Ecco una promo anticipata per il Black Friday che non puoi farti scappare. Solo per pochissimi giorni trovi la confezione con 96 capsule Nescafé Dolce Gusto in promo con uno sconto fino al 40% e le paghi pochissimo. Impostando l’acquisto periodico ottieni uno sconto extra. Disponibili in diversi gusti: Essenza di Moka, Espresso Milano, Cappuccino, Caffè Ginseng.

