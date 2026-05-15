Amazon

Arriviamo a metà del mese e su Amazon cominciano ad aumentare le offerte speciali per i dispositivi tech. Per cominciare al meglio questo weekend puoi approfittare dello sconto speciale disponibile per l’iPhone 16: lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 200 euro. Se vuoi spendere pochissimo, invece, trovi il moto g06 a meno di 90 euro. Ottime promo anche per i dispositivi Amazon, con i Fire TV Stick 4K Plus e Fire TV Stick 4K Max disponibili al minimo storico e a un prezzo alla portata di tutti. Per la tua cucina, invece, trovi la macchina per il caffè De’Longhi Stilosa in offerta con uno sconto del 35% al prezzo più basso di sempre. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

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Amazon, migliori offerte 15 maggio

Smartphone

iPhone 16 (minimo storico e offerta lampo)

Prezzo speciale su Amazon per l’ iPhone 16 . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro e approfitti del minimo storico . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Schermo Super Retina XDR da 6,2 pollici ad alta risoluzione e con luminosità elevata. Processore A18 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

Prezzo speciale su Amazon per l’ . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno che ti fa e del . Hai anche la possibilità di il a utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Schermo da ad alta risoluzione e con luminosità elevata. che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Motorola razr 70 (offerta lancio speciale)

Offerta che non devi farti scappare. Su Amazon è arrivato il nuovo Motorola razr 70 e lo fa con una promo lancio da cogliere al volo. Solamente acquistandolo oggi risparmi ben 100 euro e lo ricevi direttamente a casa. Classico design a conchiglia, con schermo interno da 6,9 pollici e schermo esterno da 3,62 pollici da utilizzare per le notifiche, le app che utilizzi maggiormente e le foto. Ottime prestazioni, doppia fotocamera esterna da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Iconico e da oggi a un prezzo speciale.

Offerta che non devi farti scappare. Su Amazon è arrivato il e lo fa con una da cogliere al volo. Solamente acquistandolo oggi e lo ricevi direttamente a casa. Classico a con e da utilizzare per le notifiche, le app che utilizzi maggiormente e le foto. Ottime prestazioni, da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Iconico e da oggi a un prezzo speciale. Galaxy S25 FE (prezzo al minimo e sconto super)

Offerta eccezionale per il Galaxy S25 FE . Lo smartphone top del colosso sud-coreano è disponibile su Amazon con uno sconto di poco superiore ai 200 euro e approfitti del minimo storico . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici , processore Exynos di ultima generazione che assicura prestazioni top, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno e si ricarica anche abbastanza rapidamente.

per il . Lo smartphone top del colosso sud-coreano è disponibile su con uno e approfitti del . Hai anche la possibilità di il a a utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Schermo da , processore Exynos di ultima generazione che assicura prestazioni top, tripla fotocamera posteriore con da e una batteria che dura per tutto il giorno e si ricarica anche abbastanza rapidamente. Google Pixel 10a (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)

Sconto IVA anche per lo smartphone economico di Google. Da oggi trovi il Pixel 10a in promo con uno sconto di 100 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero approfittando del servizio presente nella pagina prodotto. Acquistandolo oggi ricevi anche l’abbonamento a YouTube Premium e a Google One. Per gli studenti iscritti a Prime Student ulteriore sconto di 50 euro . Schermo pOLED da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G4 che supporta i sistemi di intelligenza artificiale di Google, doppia fotocamera posteriore con funzioni avanzate AI e una batteria che dura per tutto il giorno.

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L’offerta del giorno se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Su Amazon è disponibile il moto g06 con uno sconto del 36% e lo paghi meno di 90 euro. Schermo da 6,88 pollici ad alta risoluzione, un processore MediaTek che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel con AI e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. Un telefono che costa poco e che non ti delude.

Prodotti Amazon

Fire Tv Stick 4K Plus (43% di sconto e affare per tutti)

Se vuoi un po’ più di potenza, c’è in offerta anche il Fire TV Stick 4K Plus . Grazie a un processore più potente assicura una maggiore velocità nell’apertura delle applicazioni e nello streaming di film e serie TV. Una qualità cinematografica direttamente nel salotto di casa. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 43% e lo paghi meno di 40 euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Supporta il Wi-Fi 6 e nella confezione è presente il telecomando con Alexa integrata che ti permette di utilizzare gestire i dispositivi smart presenti in casa con un semplice comando vocale.

Se vuoi un po’ più di potenza, c’è in anche il . Grazie a un processore più potente assicura una maggiore velocità nell’apertura delle applicazioni e nello streaming di film e serie TV. Una qualità cinematografica direttamente nel salotto di casa. Da oggi è disponibile in con uno e lo Disponibile anche il Supporta il Wi-Fi 6 e nella confezione è presente il telecomando con Alexa integrata che ti permette di utilizzare gestire i dispositivi smart presenti in casa con un semplice comando vocale. Fire TV Stick 4K Max (38% di sconto e super promo)

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi il Fire TV Stick 4K Max , la versione più potente della chiavetta multimediale, in promo con uno sconto del 38% e approfitti del prezzo più basso di quest’ultimo periodo . La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Ideale per lo streaming senza interruzioni grazie al supporto al Wi-Fi 6E. Supporta anche la modalità Ambiente che mostra oltre 2000 opere d’arte e fotografie di qualità da museo quando il TV è in stand-by. Puoi installare tutte le app di streaming che vuoi e trasforma il televisore in una console grazie al supporto al Game Pass.

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Da oggi su trovi il , la versione più potente della chiavetta multimediale, in promo con uno e approfitti del . La puoi anche . Ideale per lo streaming senza interruzioni grazie al supporto al Wi-Fi 6E. Supporta anche la modalità Ambiente che mostra oltre 2000 opere d’arte e fotografie di qualità da museo quando il TV è in stand-by. Puoi installare tutte le app di streaming che vuoi e trasforma il televisore in una console grazie al supporto al Game Pass. Bundle Ring Intercom + Ring Indoor Camera Plus (68% di sconto e prezzo stracciato)

Non farti scappare questa ottima occasione. Da oggi su Amazon trovi il bundle composto dal Ring Intercom, dispositivo che rende smart il tuo campanello di casa, e la telecamera per l’interno Ring Indoor Camera Plus in promo con uno sconto de 68% e li paghi meno di 45 euro. Due dispositivi che non solo rendono la tua abitazione più intelligente, ma anche più sicura. La telecamera controlla cosa avviene dentro l’abitazione e ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo.

Prodotti lowcost

Booster avviamento batteria auto (88% di sconto e prezzo crollato)

Offerta incredibile su Amazon per l’accessorio che salva la tua auto in ogni emergenza. Questo avviatore di emergenza è oggi disponibile con uno sconto dell’88% , permettendoti di risparmiare oltre 300 euro sul prezzo di listino. Non a caso è il più venduto nella sua categoria : compatto ma potentissimo, permette di far ripartire la batteria della tua auto in pochi secondi senza bisogno di un’altra vettura. Un dispositivo indispensabile da tenere sempre nel bagagliaio, ora disponibile a un prezzo mai visto prima . Compatibile con qualsiasi tipologia di motore.

su Amazon per l’accessorio che salva la tua auto in ogni emergenza. Questo è oggi disponibile con uno , permettendoti di sul prezzo di listino. Non a caso è il : compatto ma potentissimo, permette di far ripartire la batteria della tua auto in pochi secondi senza bisogno di un’altra vettura. Un dispositivo indispensabile da tenere sempre nel bagagliaio, ora disponibile a un . Compatibile con qualsiasi tipologia di motore. Racchetta antizanzare (50% di sconto e costa pochissimo)

L’estate è oramai alle porte e bisogna farsi trovare pronti. Da oggi su Amazon trovi questa racchetta elettrica anti zanzare in promo con uno sconto del 50% e costa pochissimo, meno di 15 euro . Compatta, pieghevole e facilissima da utilizzare, permette di proteggersi dalle zanzare sia dentro sia fuori casa. Si ricarica come se fosse uno smartphone e la batteria ha una carica prolungata. Essendo pieghevole, la puoi anche posizionare sul tavolo e diventa una lampada.

L’estate è oramai alle porte e bisogna farsi trovare pronti. Da oggi su trovi questa in con uno del e di . Compatta, pieghevole e facilissima da utilizzare, permette di proteggersi dalle zanzare sia dentro sia fuori casa. Si ricarica come se fosse uno smartphone e la ha una Essendo pieghevole, la puoi anche posizionare sul tavolo e diventa una lampada. Ciabatta multipresa (prezzo mini e affare per tutti)

Se sei alla ricerca di una ciabatta compatta da posizionare sulla scrivania, questa è la promo che fa per te. Oggi trovi questo modello con 2 prese italiane, due prese Schuko, 2 porte USB-A e 2 porte USB-C in offerta con uno sconto del 42% e lo paghi solamente 20 euro. Salvaspazio, utilissima da avere sia in casa sia in ufficio. Non perdere questa opportunità.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra (40% di sconto e prezzo crollato)

Scorte limitate per il Galaxy Watch Ultra . Lo smartwatch super resistente del colosso sudcoreano è disponibile in promo con uno sconto del 40% e risparmi poco più di 250 euro su quello di listino. Sulle caratteristiche di questo orologio c’è ben poco da dire, se non che si tratta di uno dei migliori in circolazione. Realizzato con materiali super resistenti che lo rendono perfetto per qualsiasi ambiente, supporta più di 90 modalità di allenamento e i sensori tengono sotto controllo i principali parametri vitali. Tante funzioni utili e una batteria che ti accompagna per più giorni.

per il . Lo smartwatch super resistente del colosso sudcoreano è disponibile in con uno e su quello di listino. Sulle caratteristiche di questo orologio c’è ben poco da dire, se non che si tratta di uno dei migliori in circolazione. Realizzato con materiali super resistenti che lo per qualsiasi ambiente, di e i sensori tengono sotto controllo i principali parametri vitali. Tante funzioni utili e una batteria che ti accompagna per più giorni. Xiaomi Watch S4 (super promo e offerta lampo)

Torna in offerta al minimo storico lo Xiaomi Watch S4, smartwatch per la vita di tutti i giorni dotato di funzioni molto interessanti. Grazie allo sconto del 26% risparmi decine di euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Schermo AMOLED da 1,43 pollici, monitoraggio avanzato della salute con rilevamento in tempo reale del battito cardiaco, supporta più di 150 modalità di allenamento e la batteria ha un’autonomia fino a 15 giorni. A questo prezzo è un vero best-buy.

Smart TV

Smart TV Samsung 50 pollici (32% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Offerta speciale per lo smart TV Samsung Neo QLED da 50 pollici di ultima generazione. Grazie allo sconto del 32% presente in pagina risparmi più di 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Pannello da 50 pollici con risoluzione 4K, processore NQ4 AI Gen 2 che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Soluzione con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo.

Elettrodomestici

Macchina caffè De’Longhi Stilosa (35% di sconto e prezzo mini)

Il caffè del bar direttamente a casa tua a un prezzo imperdibile. La De’Longhi Stilosa è oggi protagonista su Amazon con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo sotto la soglia dei 100 euro . Inoltre, puoi alleggerire la spesa scegliendo il pagamento in 5 rate a tasso zero . Caratterizzata da un design moderno e finiture in acciaio inox, questa macchina manuale ti permette di preparare espressi cremosi e cappuccini perfetti grazie al suo cappuccinatore professionale. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E.

Il del a un prezzo imperdibile. La è oggi protagonista su Amazon con uno che fa scendere il prezzo . Inoltre, puoi alleggerire la spesa scegliendo il pagamento in . Caratterizzata da un design moderno e finiture in acciaio inox, questa macchina manuale ti permette di preparare espressi cremosi e cappuccini perfetti grazie al suo cappuccinatore professionale. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E. Lefant M5 Pro (doppio sconto e risparmi 1200 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M5 Pro cattura l’attenzione a un incredibile doppio sconto: 71% di base più un ulteriore 8% extra , che ti permette di risparmiare più di 1200 euro . Si tratta di un dispositivo di fascia altissima, capace di mappare la casa con precisione millimetrica e di aspirare anche lo sporco più ostinato su tappeti e pavimenti duri. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico in grado di contenere lo sporco per ben 120 giorni. Tramite l’app dello smartphone lo puoi controllare anche da remoto.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti cattura l’attenzione a un incredibile doppio sconto: , che ti permette di . Si tratta di un dispositivo di fascia altissima, capace di mappare la casa con precisione millimetrica e di aspirare anche lo sporco più ostinato su tappeti e pavimenti duri. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico in grado di contenere lo sporco per ben 120 giorni. Tramite l’app dello smartphone lo puoi controllare anche da remoto. Friggitrice ad aria Severin (50% di sconto e costa meno di 50 euro)

Metà prezzo per una delle friggitrici ad aria più capienti della categoria. Questo modello della Severin è dotato di un cestello da 7 litri ed è disponibile su Amazon con uno sconto del 50%. Il prezzo finale è inferiore ai 50 euro . Nonostante il prezzo mini, il suo cestello extra-large ti permette di cucinare per tutta la famiglia o per una cena con amici in un’unica soluzione. È semplicissima da usare, velocissima a scaldarsi e garantisce una croccantezza impeccabile con l’80% di grassi in meno. Offre ben 12 programmi per cucinare tutto quello che vuoi.

per una delle friggitrici ad aria più capienti della categoria. Questo modello della di un cestello da ed è disponibile su Amazon con uno Il prezzo finale è inferiore ai . Nonostante il prezzo mini, il suo cestello extra-large ti permette di cucinare per tutta la famiglia o per una cena con amici in un’unica soluzione. È semplicissima da usare, velocissima a scaldarsi e garantisce una croccantezza impeccabile con l’80% di grassi in meno. Offre ben 12 programmi per cucinare tutto quello che vuoi. Mixer a immersione Girmi (35% di sconto e costa pochissimo)

Se cerchi un aiuto in cucina, non puoi farti scappare lo sbattitore/mixer Girmi. Con uno sconto del 35%, il prezzo crolla a meno di 13 euro: praticamente il costo di una colazione fuori, ma per un elettrodomestico che ti durerà anni. Potente, ergonomico e facilissimo da pulire, è perfetto per preparare vellutate, salse e maionese fatta in casa in pochi secondi.

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