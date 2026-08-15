Amazon, crolla il prezzo del Galaxy S25 al minimo storico: 90% di sconto

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Le offerte non vanno mai in vacanza, nemmeno il giorno di Ferragosto. Da oggi, infatti, su Amazon troviamo in offerta tanti prodotti tech molto interessanti e con sconti che superano addirittura l’85%, come nel caso dell’antivirus McAfee valido per ben 5 dispositivi e che ti protegge dai ransomware. Tra le promo top del giorno, c’è veramente di tutto, anche l’iPhone 17 Pro che trovi al minimo storico e con uno sconto mai visto prima. Per chi vuole spendere un po’ di meno per un telefono top, c’è il Galaxy S25 a un super prezzo e con uno sconto del 35%.

Sul sito di e-commerce sono iniziate anche le offerte di Ferragosto per i prodotti a marchio Amazon. Da oggi troviamo il Fire TV Stick 4K Select, il Fire TV Stick 4K Plus e la telecamera blink Mini 2k+ in promo con uno sconto che si aggira sul 50% e li paghi pochissimo. Per la pulizia della tua abitazione, invece, c’è il robot aspirapolvere Lefant disponibile con un doppio sconto: risparmi 900 euro e fai un super affare.

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Amazon, migliori offerte 15 agosto

Smartphone

iPhone 17 Pro (prezzo al minimo e 12 rate a tasso zero)

Calo di prezzo improvviso e minimo storico per l’ iPhone 17 Pro. Grazie alla promo di Ferragosto è disponibile su Amazon con uno sconto di 120 euro e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero , in modo da rendere molto più leggera la spesa. Sul telefono c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori sul mercato: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee e supporta tutte le funzioni di Apple Intelligence, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion con tre obiettivi da 48 megapixel e teleobiettivo 5x , nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici e una batteria a lunga autonomia.

Calo di prezzo improvviso e per l’ Grazie alla promo di Ferragosto è disponibile su con uno e lo puoi anche , in modo da rendere molto più leggera la spesa. Sul telefono c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori sul mercato: con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee e supporta tutte le funzioni di Apple Intelligence, con e , nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici e una batteria a lunga autonomia. Galaxy S25 (35% di sconto e prezzo al minimo)

Occasione imperdibile per lo smartphone top di Samsung. Il Galaxy S25 torna in promo con un ottimo sconto del 35% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. Telefono uscito sul mercato da poco più di un anno, ma che resta ancora affidabile e prestazionale. Il merito è delle componenti tecniche scelte, a partire dal display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 4 , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Tra i telefoni più compatti che trovi sul mercato

Occasione imperdibile per lo smartphone top di Samsung. Il torna in promo con un che fa il al e risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. Telefono uscito sul mercato da poco più di un anno, ma che resta ancora affidabile e prestazionale. Il merito è delle componenti tecniche scelte, a partire dal da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Tra i telefoni più compatti che trovi sul mercato Google Pixel 10a (sconto di 150 euro e prezzo al minimo)

Rapporto qualità-prezzo speciale per il Google Pixel 10a . Con lo sconto del 27% presente oggi il prezzo crolla al minimo storico con un risparmio netto di 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Assicura ottime prestazioni grazie a un processore Tensor G4 che supporta tutte le funzioni AI di Google, schermo Actua da 6,2 pollici ad alta risoluzione, doppia fotocamera posteriore ad alta risoluzione e un’autonomia che raggiunge le 30 ore. Tra i migliori in questa fascia di prezzo.

per il . Con lo presente oggi il prezzo crolla al con un su quello di listino. Hai anche la possibilità di il in . Assicura ottime prestazioni grazie a un che supporta tutte le funzioni AI di Google, schermo Actua da 6,2 pollici ad alta risoluzione, doppia fotocamera posteriore ad alta risoluzione e un’autonomia che raggiunge le 30 ore. Tra i migliori in questa fascia di prezzo. moto g77 (offerta esclusiva Amazon)

Scende al minimo storico il prezzo del moto g77 , telefono medio di gamma di Motorola e disponibile con una promo esclusiva su Amazon. Grazie allo sconto del 29% il risparmio netto è di poco superiore ai 100 euro. La scheda tecnica è molto interessante: lo schermo pOLED da 6,78 pollici ha anche il refresh rate fino a 120 Hz, un processore MediaTek Dimensity 6400 che supporta tutte le principali applicazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e un’ottima batteria da 5100 mAh. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Scende al il prezzo del , telefono medio di gamma di Motorola e disponibile con una promo esclusiva su Amazon. Grazie allo il risparmio netto è di poco superiore ai 100 euro. La scheda tecnica è molto interessante: lo ha anche il refresh rate fino a 120 Hz, un processore MediaTek Dimensity 6400 che supporta tutte le principali applicazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e un’ottima batteria da 5100 mAh. Ottimo rapporto qualità-prezzo. POCO C85 (costa pochissimo)

Non poteva di certo mancare un telefono a prezzo stracciato. Solo per pochissimo tempo trovi il POCO C85 con uno sconto che fa scendere il prezzo a meno di 130 euro e hai sempre la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è da entry-level, ma assicura comunque delle buone prestazioni: schermo immersivo da 6,9 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che supporta tutte le app più utilizzate, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel con intelligenza artificiale e una mega batteria da 6.000 mAh che può durare fino a due giorni.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select (45% di sconto e prezzo al minimo)

Occasione da cogliere al volo per il Fire TV Stick 4K Select. Per pochissimo tempo la chiavetta multimediale è disponibile su Amazon con uno sconto del 45% e il prezzo scende a soli 29,99 euro , con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotata anche di Alexa+, permette di vedere tutte le tue serie TV preferite comodamente sul divano. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV e nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa incorporato. Non perdere tempo e approfittane subito: è tra i prodotti più venduti sulla piattaforma di e-commerce.

Occasione da cogliere al volo per il Per pochissimo tempo la chiavetta multimediale è disponibile su Amazon con uno e il , con la possibilità di dilazionare il . Dotata anche di Alexa+, permette di vedere tutte le tue serie TV preferite comodamente sul divano. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV e nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa incorporato. Non perdere tempo e approfittane subito: è tra i prodotti più venduti sulla piattaforma di e-commerce. Fire TV Stick 4K Plus (44% di sconto e super affare)

Se vuoi un po’ più di prestazioni dalla tua chiavetta multimediale, la scelta ideale è il Fire TV Stick 4k Plus . Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 44% e il prezzo scende a soli 38,99 euro . Un vero affare per tutti e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Supporta il Wi-Fi 6 per uno streaming fluido senza buffering, HDR10+ per una qualità delle immagini elevata e Dolby Atmos per il suono . Anche questo modello è dotato del telecomando con Alexa integrata che ti permette di scegliere velocemente le tue serie TV preferite e gestire anche i dispositivi smart presenti in casa.

Se vuoi un po’ più di prestazioni dalla tua chiavetta multimediale, la scelta ideale è il . Da oggi è disponibile su Amazon con uno e il . Un vero affare per tutti e hai anche la possibilità di il in . Supporta il Wi-Fi 6 per uno streaming fluido senza buffering, HDR10+ per una qualità delle immagini elevata e . Anche questo modello è dotato del telecomando con Alexa integrata che ti permette di scegliere velocemente le tue serie TV preferite e gestire anche i dispositivi smart presenti in casa. Videocamera blink Mini 2K+ (44% di sconto e costa pochissimo)

Se vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione senza spendere cifre esagerate, questa è la promo che fa per te. Solo per oggi trovi la videocamera blink Mini 2K+ con uno sconto del 44% e la paghi 24,99 euro. Assicura immagini in altissima definizione, zoom fino a 4x e ha anche la visione notturna a colori grazie al faretto integrato. I sensori rilevano i movimenti sospetti e ti avvisano in tempo reale se notano qualcosa di anomalo. Tramite l’app puoi controllare in ogni momento cosa sta accadendo nella tua abitazione.

Smartwatch

Amazfit T-Rex 3 (34% di sconto e risparmi 100 euro)

Continua l’ottima occasione per l’Amazfit T-Rex 3, smartwatch super resistente pensato appositamente per le vacanze estive all’insegna del divertimento e dell’avventura. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 34% e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Dotato di un display AMOLED super luminoso, GPS che supporta 6 sistemi satellitari per una navigazione offline, più di 170 modalità sportive, tra cui alcune dedicate appositamente agli sport avventurosi, sensori di ultima generazione per un monitoraggio super preciso della salute e una batteria che dura fino a 28 giorni.

Smart TV

Amazon Ember Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per gli smart TV Amazon Ember Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43" , 50" e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV , invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

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Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smart TV, ecco la promo che fa per te. Grazie allo sconto del 29% il prezzo del televisore TCL da 43 pollici scende a meno di 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Immagini in alta definizione e a bordo trovi il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. A bordo trovi anche Alexa.

Prodotti lowcost

Antivirus McAfee (87% di sconto e prezzo stracciato)

L’antivirus McAfee Total Protection crolla dell’87% su Amazon , con un risparmio che sfiora i 200 euro per un abbonamento biennale valido su 5 dispositivi . Il pacchetto include un antivirus avanzato contro virus, ransomware e malware, una VPN che si attiva automaticamente sulle reti non sicure, un gestore di password e il monitoraggio dell’identità sul dark web. Compatibile con Windows, Mac, Android e iOS, protegge computer, smartphone e tablet di tutta la famiglia con un solo abbonamento.

L’antivirus McAfee Total Protection , con un risparmio che sfiora i 200 euro per un abbonamento . Il pacchetto include un avanzato contro virus, ransomware e malware, una che si attiva automaticamente sulle reti non sicure, un gestore di password e il monitoraggio dell’identità sul dark web. Compatibile con Windows, Mac, Android e iOS, protegge computer, smartphone e tablet di tutta la famiglia con un solo abbonamento. Beurer BiteX Max (costa la metà)

Il Beurer BiteX Max è il dopopuntura più venduto su Amazon in questo momento, e con il 49% di sconto scende a 22,99 euro. A differenza dei classici stick usa e getta, questo modello è ricaricabile via USB-C, senza bisogno di pile di ricambio, per la massima flessibilità nella vita di tutti i giorni. La vera novità è la superficie riscaldante estesa, con un secondo anello termico attivabile in aggiunta, ideale per trattare punture estese o zone più ampie interessate da prurito con un solo utilizzo. La funzione BiteSpotLight integra una luce che permette di individuare e trattare con precisione la puntura anche al buio, perfetta per le serate estive all’aperto. Il tutto agisce solo tramite calore localizzato, senza sostanze chimiche, bloccando prurito e gonfiore in pochi secondi.

Elettrodomestici

Lefant M5 Pro (doppio sconto e risparmi 900 euro)

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M5 Pro. Solo per pochissimo tempo, allo sconto fisso del 65% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro, per un risparmio complessivo di 900 euro. Il robot è dotato di navigazione laser dToF per una mappatura precisa degli ambienti, potenza di aspirazione fino a 18.000 Pa , rullo lavapavimenti con autopulizia a 75°C e una stazione base che gestisce da sola svuotamento della polvere, acqua pulita e acqua sporca. La batteria garantisce fino a 180 minuti di autonomia continua. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.

Doppio sconto su Amazon per il Solo per pochissimo tempo, allo sconto fisso del 65% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro, per un risparmio complessivo di 900 euro. Il robot è dotato di navigazione laser dToF per una mappatura precisa degli ambienti, , rullo lavapavimenti con autopulizia a 75°C e una stazione base che gestisce da sola svuotamento della polvere, acqua pulita e acqua sporca. La batteria garantisce fino a 180 minuti di autonomia continua. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. roborock H60 Hub (58% di sconto e prezzo in picchiata)

Il roborock H60 Hub scende del 58% su Amazon, costando meno della metà, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La vera novità è la base con evacuazione automatica della polvere : in soli 10 secondi il contenitore si svuota in un sacchetto sigillato da 3 litri, mentre l’aspirapolvere si ricarica ed è subito pronto per il ciclo successivo. Il design curvo “a dente di squalo" cattura e separa capelli e peli di animali riducendo al minimo i grovigli, mentre il sistema di filtraggio a 5 fasi cattura fino al 99,95% delle micro-particelle . L’asta telescopica pieghevole permette di raggiungere spazi molto bassi, e l’autonomia arriva fino a 60 minuti con batteria rimovibile.

Il su costando meno della metà, con la possibilità di il in . La vera novità è la base con : in soli 10 secondi il contenitore si svuota in un sacchetto sigillato da 3 litri, mentre l’aspirapolvere si ricarica ed è subito pronto per il ciclo successivo. Il design curvo “a dente di squalo" cattura e separa capelli e peli di animali riducendo al minimo i grovigli, mentre il sistema di filtraggio a 5 fasi cattura fino al . L’asta telescopica pieghevole permette di raggiungere spazi molto bassi, e l’autonomia arriva fino a con batteria rimovibile. Lavapavimenti Polti Rollysteam WS50C (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)

La lavapavimenti Polti Rollysteam WD50C scende del 46% su Amazon, con un risparmio di 300 euro sul prezzo di listino e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il sistema all-in-one aspira, lava e igienizza a vapore in un solo passaggio, grazie alla tecnologia SteamActive che elimina fino al 99,999% di germi, batteri e funghi senza bisogno di detergenti chimici. La spazzola rotante PowerBrush con ruote scorrevoli affronta senza sforzo anche lo sporco più ostinato, con potenza extra in modalità Turbo, mentre il sistema di autopulizia e asciugatura del rullo con base riscaldante garantisce igiene profonda e assenza di cattivi odori.

La lavapavimenti su con un sul prezzo di listino e la possibilità di il in . Il sistema aspira, lava e igienizza a vapore in un solo passaggio, grazie alla tecnologia che elimina fino al senza bisogno di detergenti chimici. La spazzola rotante con ruote scorrevoli affronta senza sforzo anche lo sporco più ostinato, con potenza extra in modalità Turbo, mentre il sistema di autopulizia e asciugatura del rullo con base riscaldante garantisce igiene profonda e assenza di cattivi odori. Friggitrice ad aria Princess Dual Heat da 8 litri (52% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Offerta esclusiva Amazon per la friggitrice ad aria Princess Dual Heat XXL. Lo sconto del 52% fa restare il prezzo sotto i 50 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. La caratteristica distintiva è il doppio elemento riscaldante, posizionato sopra e sotto il cestello, che elimina la necessità di scuotere il cibo a metà cottura garantendo comunque una doratura uniforme. Il cestello da 8 litri permette di cuocere cibo per 4-6 persone, mentre gli 8 programmi preimpostati li puoi selezionare dallo schermo touch.

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