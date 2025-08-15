Fuori tutto Amazon, smartphone a prezzo stracciato: sconti fino all'80%

leungchopan/123RF.com

Anche sotto l’ombrellone è possibile fare dei grandissimi affari. L’importante è seguire i giusti consigli e approfittare delle offerte lampo che troviamo quotidianamente su Amazon. Anche oggi 15 agosto il sito di e-commerce ci riserva delle ottime promo per i dispositivi tech più disparati, dagli smartphone, agli orologi smart fino agli immancabili elettrodomestici per la casa. Tra le promo irrinunciabili di oggi c’è sicuramente l’Amazift Bip 5 disponibile a metà prezzo e il powerbank da 10.000 mAh che trovi a meno di 15 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sui link per accedere direttamente alla pagina prodotto e fare degli ottimi affari. Per alcuni prodotti c’è anche la possibilità di pagarli a rate a tasso zero, abbattendo la spesa iniziale da sostenere. Non perdere queste occasioni e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 15 agosto

Smartphone

Motorola edge 60. Prezzo in calo e sconto mai visto prima. Da oggi su Amazon è disponibile il Motorola edge 60 in promo con uno sconto del 34% e risparmi quasi 130 euro su quello di listino. Ottima occasione per un telefono uscito sul mercato da pochi mesi. Schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 7300, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Fotocamera principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico. Batteria da 5200mAh con ricarica rapida.

Galaxy A36. Super occasione per il Galaxy A36. Lo smartphone di Samsung è disponibile con uno sconto del 30% e al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5000mAh che dura tutto il giorno. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

realme 12+. Ecco una delle migliori offerte del giorno. Da oggi su Amazon trovi il realme 12+ in offerta con uno sconto di ben il 53% e lo paghi meno della metà, risparmiando più di 200 euro. Schermo AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 7050, batteria a lunga durata e con ricarica rapida. Con questo sconto diventa un vero best-buy.

Poco C75. Un'occasione da non perdere per il POCO C75, disponibile con uno sconto del 40% e un prezzo che scende a meno di 90 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Schermo da 6,88 pollici ad alta risoluzione, processore che assicura ottime prestazioni e una fotocamera principale da ben 50 megapixel. Non manca una batteria a lunga durata da 5.160 mAh che assicura un'autonomia elevata.

Gadget lowcost

Ventilatore portatile. Affare lampo da non farsi scappare. Solo per oggi trovi su Amazon questo ventilatore portatile con clip disponibile con un triplo sconto da urlo. Oltre a quello fisso in pagina, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di 15 euro e un ulteriore buono sconto che ti fa risparmiare un altro 20% . Ideale da avere sempre con sé e lo puoi utilizzare in casa, in ufficio o mentre sei in viaggio.

Powerbank. Doppio sconto e prezzo mini. Ecco un accessorio che non può mancare nelle tue vacanze estive. Da oggi su Amazon è disponibile in promo questo powerbank da 10.000mAh con uno sconto del 24% a cui aggiungere un coupon e lo paghi meno di 14 euro. Compatto, sottile, puoi ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche gli iPhone.

Smartwatch

Garmin Instict 2 Solar. Prezzo in picchiata per lo smartwatch super resistente di Garmin. Da oggi è disponibile con uno sconto del 35% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Il Garmin Instinct 2 Solar è unico nel suo genere: oltre a resistere alle cadute e a essere impermeabile, è dotato di una particolare lente che trasforma i raggi solari in energia extra per la batteria. A bordo trovi anche più di 30 app per lo sport. Chip GNSS che utilizza i principali sistemi di geolocalizzazione. Batteria a lunghissima durata. Non perdere questa occasione.

Amazfit Bip 5. L'Amazfit Bip 5 è in offerta con uno sconto del 44% e costa meno di 50 euro. Questo smartwatch economico offre un'esperienza completa con il monitoraggio della salute e del fitness. Dotato di un ampio display, offre il monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione dell'ossigeno nel sangue e tantissime modalità sportive. La batteria può durare fino a 10 giorni e ti dimenticherai di doverla ricaricare.

Computer&Tablet

Galaxy Tab S10+. Offerta lampo che dura ancora per pochissimi giorni. Il Galaxy Tab S10+ è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi 420 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 169,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon. Tablet che all’occorrenza puoi utilizzare anche come PC portatile: schermo da 12,4 pollici, processore MediaTek di ultima generazione che assicura ottime prestazioni e un comparto fotografico che puoi utilizzare per video professionali o per call di lavoro.

MacBook Air 13 pollici. Torna in offerta il MacBook Pro Air di ultima generazione con processore M4. Con lo sconto di oggi risparmi 250 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Progettato per Apple Intelligence. Batteria che dura tutto il giorno ed è leggerissimo da portare sempre con sé.

Smart TV

Smart TV Xiaomi F Pro 75 pollici. Prezzo speciale per lo smart TV Xiaomi F Pro con schermo da 75 pollici. Si tratta di un televisore speciale di Xiaomi realizzato in collaborazione con Amazon e a bordo trovi il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente anche sui Fire TV Stick e che supporta tutte le principali piattaforma di video streaming. Immagini in altissima definizione e lo puoi controllare da remoto con Alexa. Oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 30% e risparmi ben 300 euro. Lo puoi pagare a rate a tasso zero con Cofidis.

Elettrodomestici

Macchina per il caffè De’Longhi Dedica. Fai un vero affare acquistando la macchina per il caffè espresso De’Longhi Dedica , in offerta con uno sconto del 29% . Questa macchina, compatta ed elegante, è perfetta per gli amanti del caffè. Grazie al suo sistema Termoblock , raggiunge la temperatura ideale in pochi secondi per preparare un espresso perfetto. Il sistema cappuccino regolabile ti permette anche di montare il latte per preparare cappuccini e latte macchiati cremosi.

roborock QV 35S. Offerta lampo per il robot aspirapolvere roborock QV 35S dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico. Da oggi è disponibile con uno sconto del 28% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Grande potenza di aspirazione, panno sollevabile ed è anche in grado di lavare il pavimento e di asciugarlo. Un robot 2 in 1 che ti semplifica la pulizia quotidiana e che puoi controllare facilmente con l'app dello smartphone.

Forno da incasso Electrolux. Offerta shock per il forno da incasso Electrolux: oggi lo trovi con uno sconto del 47% e un prezzo stracciato. Questo forno di alta qualità offre una cottura uniforme e precisa grazie a diverse funzioni e programmi. Con una grande capacità e un design elegante, si integra perfettamente in ogni cucina moderna. Il suo sistema di pulizia e l’interfaccia intuitiva lo rendono facile da usare.

