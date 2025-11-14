Amazon, offerte Black Friday anticipate e sconti all'85%: le offerte di oggi

Michael Derrer Fuchs

Amazon ha annunciato il nuovo evento dedicato al Black Friday che avrà inizio giovedì 20 novembre e terminerà il 1 dicembre con il Cyber Monday. Manca meno di una settimana, ma sul sito di e-commerce già cominciano ad apparire le prime promo lampo che ti permettono di fare dei grandissimi affari. Ad esempio, troviamo alcuni prodotti a marchio Amazon al minimo storico o con offerte uniche, come ad esempio l’Echo Spot. Ottime promo anche per gli elettrodomestici con sconti che sfiorano l’80%. Tra gli smartphone, invece, c’è da segnalare il primo calo di prezzo per l’iPhone 17 Pro e il nuovo minimo storico per il Motorola razr 60, smartphone pieghevole dal design iconico.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte che trovi oggi su Amazon e sono tutte raccolte qui in basso. Per ognuna c’è una breve descrizione tecnica e il link per accedere alla pagina prodotto. Affrettati e non perdere queste ottime opportunità.

Su Amazon sono tornate anche le promo sui alcuni dei servizi del sito di e-commerce. Puoi abbonarti gratis per tre mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio premium per ascoltare musica e podcast senza pubblicità. Invece, puoi abbonarti ad Audible spendendo solamente 0,99 euro al mese per tre mesi e la stessa promo è disponibile anche per Kindle Unlimited. Audible è il servizio dedicato ai podcast, mentre Kindle Unlimited permette di accedere a una libreria praticamente infinita di e-book.

Amazon, migliori offerte 14 novembre

Smartphone

iPhone 17 Pro. Primo calo di prezzo per l’ iPhone 17 Pro. Lo smartphone di Apple è disponibile in promo con uno sconto molto interessante e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero . Disponibilità immediata e consegna rapida. Sullo smartphone c’è ben poco da dire, è uno dei migliori sul mercato. Schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion per refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro, sistema di fotocamera professionali e una batteria che dura moltissimo.

per l’ Lo smartphone di Apple è disponibile in con uno e hai anche la possibilità di dilazionare il . Disponibilità immediata e consegna rapida. Sullo smartphone c’è ben poco da dire, è uno dei migliori sul mercato. con per refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro, sistema di fotocamera professionali e una batteria che dura moltissimo. Galaxy S25 Edge. Offerta esclusiva di Amazon che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S25 Edge , lo smartphone super sottile e top di gamma di Samsung, in promo con uno sconto del 40% e risparmi più di 500 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Caratteristiche da vero smartphone top: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione QHD, processore di ultima generazione, fotocamera principale da 200 megapixel. Design unico e super leggero. Un’icona di stile e di potenza.

di che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi il , lo smartphone super sottile e top di gamma di Samsung, in promo con uno e . Lo puoi anche . Caratteristiche da vero smartphone top: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione QHD, processore di ultima generazione, fotocamera principale da 200 megapixel. Design unico e super leggero. Un’icona di stile e di potenza. Motorola razr 60. Altra offerta incredibile per uno smartphone. Da oggi trovi il Motorola razr 60 in promo con uno sconto del 50% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 500 euro . Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero . Smartphone pieghevole da poco uscito sul mercato, è dotato di un doppio display (esterno da 3,63 pollici e interno da 6,9 pollici), processore MediaTek di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel e fotocamera per i selfie da 32 megapixel. Design a conchiglia e dimensioni compatte.

per uno smartphone. Da oggi trovi il in con uno che fa e . Lo puoi . Smartphone pieghevole da poco uscito sul mercato, è dotato di un doppio display (esterno da 3,63 pollici e interno da 6,9 pollici), processore MediaTek di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel e fotocamera per i selfie da 32 megapixel. Design a conchiglia e dimensioni compatte. Galaxy A36. Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy A36 , smartphone medio di gamma di Samsung. Da oggi è disponibile con uno sconto del 39% che ti fa risparmiare ben 180 euro su quello di listino . Una super occasione per un telefono realizzato con molta cura e con ottime componenti tecniche. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Snapdragon, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Chiudiamo con la batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

e per il , smartphone medio di gamma di Samsung. Da oggi è disponibile con uno che ti fa . Una super occasione per un telefono realizzato con molta cura e con ottime componenti tecniche. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Snapdragon, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Chiudiamo con la batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Smartphone OSCAL. Lo smartphone per chi vuole spendere pochissimo. Da oggi trovi il telefono OSCAL lanciato sul mercato quest’anno in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Al primo coupon del 50%, puoi aggiungere un secondo buono sconto che ti fa risparmiare altri 95 euro e lo paghi meno di 90 euro. Il risparmio totale sfiora il 90% e fai un super affare. Schermo da 6,52 pollici, buone prestazioni, fotocamera da 13 megapixel che permette di scattare foto piene di dettagli e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Sconto incredibile dell’82% per questo paio di cuffie lowcost che solo per oggi trovi a meno di 25 euro . Sono tra le più acquistate del momento e hanno ricevuto anche il badge “Scelta Amazon” riservato solo ai prodotti che rispettano alcuni requisiti di qualità. Assicurano un audio fedele e sono dotate della cancellazione del rumore. Si collegano a qualsiasi smartphone e l’autonomia arriva fino a 40 ore.

per questo che solo per oggi trovi a . Sono tra le più acquistate del momento e hanno ricevuto anche il badge “Scelta Amazon” riservato solo ai prodotti che rispettano alcuni requisiti di qualità. Assicurano un audio fedele e sono dotate della cancellazione del rumore. Si collegano a qualsiasi smartphone e l’autonomia arriva fino a 40 ore. Powerbank 10.000mAh. Un accessorio che non può mai mancare nel tuo zaino. Da oggi trovi questo powerbank da 10.000 mAh in promo con uno sconto dell’84% e lo paghi solamente 13 euro. Compatto, sottile, permette di ricaricare il tuo smartphone almeno per un paio di volte. Puoi collegare fino a due dispositivi contemporaneamente. Compatibile con qualsiasi telefono, anche gli iPhone.

Prodotti Amazon

Echo Spot. Ecco le prime offerte anticipate per il Black Friday sui prodotti Amazon. Tra i protagonisti di oggi c’è l’ Echo Spot , la sveglia smart di Amazon con Alexa integrata, che trovi con una promo unica . Inserendo nel carrello due Echo Sport e aggiungendo il codice “ECHOSPOT” li paghi solamente 98,98 euro invece di 189,89 euro . Praticamente lo sconto è del 50% e puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero . Con l’Echo Spot puoi ascoltare la musica, impostare una routine con Alexa per svegliarti dolcemente con la musica e le luci soffuse, e fare tantissime altre cose.

sui Tra i protagonisti di oggi c’è l’ , la sveglia smart di Amazon con Alexa integrata, che trovi con una . Inserendo nel carrello e il li invece di . Praticamente lo e puoi anche . Con l’Echo Spot puoi ascoltare la musica, impostare una routine con Alexa per svegliarti dolcemente con la musica e le luci soffuse, e fare tantissime altre cose. Kindle Colorsoft. Tra le offerte anticipate del Black Friday c’è anche il bundle che comprende il Kindle Colorsoft con la custodia in tessuto e il caricatore. Il Kindle Colorsoft si tratta di uno degli ultimi modelli dell’e-reader lanciati sul mercato che si caratterizza per lo schermo a colori. Grazie allo sconto del 30% approfitti del minimo storico e risparmi ben 100 euro. Grazie alla possibilità di effettaure il reso gratuito fino al 31 gennaio 2026, puoi già acquistarlo oggi come regalo di Natale.

Smartwatch

Xiaomi Watch S4. Tra le migliori offerte di oggi non possiamo non citare lo Xiaomi Watch S4. Lo smartphone top del colosso cinese è disponibile in promo con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 50 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Funzionalità pensate per l’utilizzo quotidiano: monitoraggio avanzato della salute e supporta più di 150 modalità di allenamento. Batteria con un’autonomia fino a 15 giorni. Non farti sfuggire questa occasione.

PC portatile

MacBook Air 13 pollici. Torna in offerta al minimo storico il MacBook Air da 13 pollici di ultima generazione con processore M4. Da oggi è disponibile con uno sconto del 23% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Display Liquid Retina da 13,6 pollici ad altissima risoluzione, chip M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. PC perfetto per la produttività e il lavoro. Al momento è il più venduto su Amazon e ti consigliamo di approfittarne subito.

Elettrodomestici

Philips Airfryer Serie 3000. Prezzo stracciato per la friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 3000 da 4.2 litri. Grazie alla promo lampo di oggi è disponibile con uno sconto del 47% e la paghi praticamente la metà risparmiando ben 70 euro. Hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero. Dotata di una finestra che ti permette di vedere il livello della cottura e di ben 16 modalità di cottura per cucinare veramente di tutto. Hai anche accesso all’app HomeID per accedere a un ricettario completo e innovativo. Una delle migliori offerte di oggi tra gli elettrodomestici.

da 4.2 litri. Grazie alla di oggi è disponibile con uno e la paghi praticamente la metà risparmiando ben 70 euro. Hai anche la possibilità di Dotata di una finestra che ti permette di vedere il livello della cottura e di ben 16 modalità di cottura per cucinare veramente di tutto. Hai anche accesso all’app HomeID per accedere a un ricettario completo e innovativo. Una delle migliori offerte di oggi tra gli elettrodomestici. roborock Q7 L5+. Offerta lampo incredibile per il robot aspirapolvere roborock Q7 L5 +. Da oggi è disponibile con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 200 euro. Un’ottima occasione per un robot aspirapolvere dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico. Grande potenza di aspirazione, spazzola anti-groviglio e mappa accuratamente tutta l’abitazione. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire.

+. Da oggi è disponibile con uno e lo paghi meno di 200 euro. Un’ottima occasione per un robot aspirapolvere dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico. Grande potenza di aspirazione, spazzola anti-groviglio e mappa accuratamente tutta l’abitazione. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire. LEFANT M310. Promo Black Friday anticipata . Solo per pochissimi giorni trovi il robot aspirapolvere Lefant in promo con u n doppio sconto da urlo. Oltre allo sconto fisso del 75%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 5% e lo paghi meno di 95 euro . Un prezzo stracciato per un robot aspirapolvere in grado anche di lavare il pavimento. Un’occasione irresistibile e che non devi assolutamente farti scappare: è uno dei più venduti nelle ultime ore.

. Solo per pochissimi giorni trovi il in con u Oltre allo puoi un che fa e lo . Un prezzo stracciato per un robot aspirapolvere in grado anche di lavare il pavimento. Un’occasione irresistibile e che non devi assolutamente farti scappare: è uno dei più venduti nelle ultime ore. Tineco FLOOR ONE S5. Per la pulizia della tua abitazione, oggi trovi questa ottima offerta per la lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S5 Combo Power Kit 3 in 1. Grazie gli accessori presenti nella confezione si trasforma facilmente in un aspirapolvere o in una lavapavimenti in base alle tue esigenze. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 46% e approfitti del minimo storico. La soluzione perfetta per la pulizia della tua abitazione.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui