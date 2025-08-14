Amazon, macchina caffè De'Longhi a prezzo stracciato e sconti all'85%: le offerte di oggi

Amazon

Amazon non finisce mai di stupire e anche nel periodo estivo presenta nuove offerte da non farsi assolutamente sfuggire. Da oggi 14 agosto troviamo promo su tantissimi prodotti, tra cui dispositivi tech molto amati dagli utenti. Non solo smartphone, ma anche accessori utili da portare in vacanza, ma anche PC portatili e gli elettrodomestici per la casa. E proprio tra gli elettrodomestici c’è una promo da non farsi assolutamente scappare: la macchina per il caffè De’Longhi Stilosa è disponibile con uno sconto del 42% e fai un super affare.

Nella lista qui in basso trovi alcune delle migliori promo che abbiamo selezionato noi di Libero Tecnologia. Per alcune si tratta del minimo storico e risparmi centinaia di euro su quello di listino. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: potrebbero terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 14 agosto

Smartphone

Honor 400 Pro. Occasione lampo per uno smartphone da poco lanciato sul mercato. L’ Honor 400 Pro è un vero telefono top di gamma e solo per oggi lo trovi con uno sconto di 150 euro su quello di listino. Ampio schermo AMOLED da 6,7 pollici, processore Snapdragon 8 Gen 3 che assicura prestazioni eccezionali, 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Il comparto fotografico è da vero telefono top, come testimonia la fotocamera principale da 200 megapixel e lo zoom fino a 50x. Batteria da 5300mAh che dura tutto il giorno.

per uno smartphone da poco lanciato sul mercato. L’ è un vero telefono top di gamma e solo per oggi lo trovi con uno su quello di listino. Ampio schermo AMOLED da 6,7 pollici, che assicura prestazioni eccezionali, 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Il comparto fotografico è da vero telefono top, come testimonia la fotocamera principale da 200 megapixel e lo zoom fino a 50x. che dura tutto il giorno. Galaxy A55. Affare per tutti. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A55 in offerta con uno sconto del 46% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 250 euro. Ottimo telefono top con schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel che assicura ottimi scatti. La batteria dura tutto il giorno.

in con uno che fa e risparmi quasi 250 euro. Ottimo telefono top con schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel che assicura ottimi scatti. La batteria dura tutto il giorno. Honor X8a. Se vuoi spendere poco, la soluzione ideale di oggi. L’ Honor X8a è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto del 37% e risparmi 100 euro . Lo paghi poco, ma le caratteristiche sono ottime, a partire da un ampio schermo da 6,7 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 100 megapixel. Affidabile e assicura buone prestazioni.

è disponibile in offerta su Amazon con uno e . Lo paghi poco, ma le caratteristiche sono ottime, a partire da un ampio schermo da 6,7 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 100 megapixel. Affidabile e assicura buone prestazioni. CMF Phone 1. Un’offerta lampo per il CMF Phone 1, disponibile con uno sconto del 26%. Puoi pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. È dotato di un processore MediaTek Dimensity 7300 che assicura prestazioni fluide per l’uso quotidiano e un comparto fotografico basato sulla fotocamera principale Sony da 50 megapixel. Il display AMOLED da 6,67 pollici con un refresh rate a 120 Hz assicura un’ottima fluidità di utilizzo, mentre la batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia che dura tutto il giorno.

Gadget lowcost

Power bank. Preparati a non rimanere mai senza carica con questo power bank , disponibile con uno sconto incredibile dell’ 85% e costa pochissimo . Con la sua capacità elevata di 10.000mAh, è in grado di ricaricare il tuo smartphone più volte, mentre il design compatto e leggero lo rende perfetto da portare sempre con te. È l’accessorio indispensabile per viaggi, lavoro o l’uso quotidiano. Puoi caricare fino a due dispositivi contemporaneamente.

, disponibile con uno sconto incredibile dell’ e . Con la sua capacità elevata di 10.000mAh, è in grado di ricaricare il tuo smartphone più volte, mentre il design compatto e leggero lo rende perfetto da portare sempre con te. È l’accessorio indispensabile per viaggi, lavoro o l’uso quotidiano. Puoi caricare fino a due dispositivi contemporaneamente. Adattatore universale. Un accessorio indispensabile per i tuoi viaggi. Da oggi su Amazon trovi l’adattatore universale per la presa in offerta con uno sconto del 43% e costa poco più di 10 euro. Questo adattatore supporta prese di corrente in oltre 150 paesi, permettendoti di caricare i tuoi dispositivi in tutto il mondo senza preoccupazioni. Compatto e robusto, include anche porte USB multiple per la ricarica simultanea di più dispositivi.

Cuffie Bluetooth

AirPods Pro 2. Tornano in offerta le cuffie top di gamma di Apple. Le AirPods Pro 2 sono disponibile con un ottimo sconto del 29% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Assicurano un’ottima qualità suono, cancellazione attiva del rumore e audio spaziale personalizzato in base alle proprie necessità. Compatibili con qualsiasi smartphone, danno il meglio di loro con l’iPhone e più in generale con i prodotti Apple, grazie alla possibilità di utilizzare l’assistente vocale Siri.

sono disponibile con un e su quello di listino. Le puoi anche utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Assicurano un’ottima qualità suono, cancellazione attiva del rumore e audio spaziale personalizzato in base alle proprie necessità. Compatibili con qualsiasi smartphone, danno il meglio di loro con l’iPhone e più in generale con i prodotti Apple, grazie alla possibilità di utilizzare l’assistente vocale Siri. JBL Tune 510 BT. Le cuffie economiche per le tue vacanze estive. Da oggi su Amazon trovi le cuffie Bluetooth over-ear JBL Tune 510 BT in promo con uno sconto del 42% e le paghi meno di 30 euro. Assicurano una buona qualità audio, si collegano a qualsiasi smartphone e sono dotate anche di microfono integrato per fare le chiamate di lavoro mentre sei in viaggio. Autonomia fino a 40 ore.

Smart TV&Soundbar

Smart TV LG UHD AI. Calo di prezzo e minimo storico per lo smart TV LG AI UHD da 75 pollici , modello lanciato sul mercato da pochi mesi. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 35% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Le qualità di questo TV sono indiscutibili: immagini in 4K con colori realistici grazie anche alla presenza del processore α7 Gen8 che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale. Sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di streaming.

, modello lanciato sul mercato da pochi mesi. Da oggi è disponibile su con uno e su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Le qualità di questo TV sono indiscutibili: immagini in 4K con colori realistici grazie anche alla presenza del che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale. Sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Fire TV Soundbar. Offerta speciale per la soundbar Fire TV prodotta direttamente da Amazon. Sul sito di e-commerce la trovi al minimo storico con uno sconto del 29% e la paghi meno di 100 euro. Assicura una buona qualità dell’audio, è compatibile con qualsiasi smart TV ed è facile da configurare e da montare. Compatta, occupa pochissimo spazio.

Computer

Computer bvate B7. Una delle migliori offerte del giorno. Su Amazon è disponibile il computer portatile bvate B7 con uno sconto dell’86% che fa crollare letteralmente il prezzo. E non stiamo esagerando: il risparmio sfiora i 1400 euro. PC portatile perfetto per lo studio e il lavoro: schermo da 14 pollici, buone prestazioni, 6 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando un SSD. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Elettrodomestici

Moulinex Easy Fry Max. Sconto speciale del 30% per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Max. Da oggi è disponibile al minimo storico e la paghi veramente poco. Soluzione ideale per la tua abitazione, grazie a un cestello da 5 litri che permette di cucinare per 3-5 persone. Oltre a consumare pochissimo olio, questa friggitrice ad aria permette anche di risparmiare sulla bolletta della corrente consumando pochissima energia. Grazie ai 10 programmi di cottura puoi cucinare di tutto, dalle classiche patatine fino alle verdure grigliate.

per la Da oggi è disponibile al minimo storico e la paghi veramente poco. Soluzione ideale per la tua abitazione, grazie a un che permette di cucinare per 3-5 persone. Oltre a consumare pochissimo olio, questa friggitrice ad aria permette anche di risparmiare sulla bolletta della corrente consumando pochissima energia. Grazie ai 10 programmi di cottura puoi cucinare di tutto, dalle classiche patatine fino alle verdure grigliate. Lefant M1. Un’occasione da non perdere per il robot aspirapolvere LEFANT M1 , con uno sconto del 72% che fa crollare il prezzo. Risparmi quasi 400 euro . Questo robot pulisce in modo intelligente grazie alla tecnologia di navigazione avanzata che gli permette di mappare gli ambienti in modo preciso. Evita ostacoli e cadute, offrendo una pulizia completa. Puoi controllarlo facilmente tramite app e programmare le pulizie in base alle tue esigenze. Grande potenza di aspirazione e raccoglie anche i peli degli animali.

, con uno sconto del che fa Risparmi quasi . Questo robot pulisce in modo intelligente grazie alla tecnologia di navigazione avanzata che gli permette di mappare gli ambienti in modo preciso. Evita ostacoli e cadute, offrendo una pulizia completa. Puoi controllarlo facilmente tramite app e programmare le pulizie in base alle tue esigenze. Grande potenza di aspirazione e raccoglie anche i peli degli animali. Macchina caffè De’Longhi Stilosa. Offerta shock da non farsi scappare. Da oggi su Amazon trovi la macchina per il caffè De’Longhi Stilosa con uno sconto del 43% e la paghi meno di 80 euro. Macchina per il caffè manuale e professionale che supporta sia il caffè in polvere sia le cialde E.S.E. Puoi preparare tante bevande differenti e anche il cappuccino grazie al montalatte integrato. Offerta imperdibile da non farsi sfuggire.

