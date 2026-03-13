Amazon, macchina caffè De'Longhi a prezzo stracciato: sconti all'85%

Amazon

Quarto giorno della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon e siamo arrivati al giro di boa. Ultimi giorni per approfittare di promo speciali con tanti prodotti disponibili al minimo storico. Tra elettrodomestici, smartphone, smart TV e prodotti lowcost, il difficile è scegliere il prodotto più adatto a te. Ad esempio, se sei alla ricerca di una macchina per il caffè, trovi la De’Longhi Stilosa con un ottimo sconto del 40% e la paghi meno di 100 euro. Così come è ottima l’offerta che troviamo per il Galaxy S26 Ultra: l’ultima versione del telefono premium di Samsung è disponibile con uno sconto di ben 300 euro. Tra gli smart TV, non perdere l’opportunità disponibile per il Fire TV Series 2: grazie allo sconto del 43% lo paghi praticamente la metà.

Su Amazon trovi anche le promo per alcuni dei servizi più amati. Puoi abbonarti gratis per tre mesi ad Amazon Music Unlimited oppure per due mesi a Kindle Unlimited. L’abbonamento per tre mesi ad Audible, invece, costa solamente 0,99 euro. Non perdere queste opportunità e approfittane ora.

FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA – MIGLIORI PROMO

Amazon, migliori offerte 13 marzo

Smartphone

iPhone 16. Offerta di Primavera speciale per l’iPhone 16 . Lo smartphone top di gamma di Apple è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Un’occasione speciale per acquistare uno dei migliori telefoni sul mercato a un prezzo mai visto prima. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che assicura ottime prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel. La batteria dura per tutto il giorno senza troppi problemi.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. 86% di sconto e prezzo in picchiata per questo paio di cuffie Bluetooth economiche. Solamente acquistandole oggi risparmi quasi 140 euro sul prezzo di listino e le paghi pochissimo . Dotate della cancellazione del rumore e assicurano una qualità del suono elevatissima. Autonomia fino a 48 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. La soluzione perfetta per chi vuole spendere pochissimo.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select. Prezzo al minimo per il Fire TV Stick 4K Select , ultima versione della chiavetta multimediale di Amazon. Grazie allo sconto del 47% la paghi meno di 30 euro e fai un super affare. Pagamento in 5 rate a tasso zero e nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata. Facile da installare e da configurare, permette di accedere facilmente a tutte le piattaforme di video streaming. La soluzione più economica per chi ha un TV 4K.

Smart TV

Fire TV Serie 2. Se sei alla ricerca di un TV compatto e con un ottimo rapporto qualità-prezzo , questa è la promo che fa per te. Su Amazon tornano in promo i televisori Fire TV Serie 2 . Parliamo al plurale perché i modelli disponibili sono due: da 32″ e da 40 pollici . Le offerte sono molto allettanti: la versione da 32 pollici è disponibile con uno sconto del 43%, mentre il modello da 40 pollici lo trovi con uno sconto del 37%. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero . Ottima qualità delle immagini e sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Cuffie

AirPods 4. Prezzo speciale per le AirPods 4 di ultima generazione. Su Amazon le trovi al minimo storico con uno sconto del 27%. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Qualità del suono elevatissima con audio spaziale personalizzato, resistono al sudore e all’acqua e sono dotate del chip H2, lo stesso presente sui modelli più costosi di Apple. Al momento sono tra le più vendute su Amazon e ti consigliamo di approfittarne subito.

Elettrodomestici

De’Longhi Stilosa. Se sogni un espresso come quello del bar direttamente a casa tua, questa è l’offerta da non perdere. La macchina per il caffè De’Longhi Stilosa è in sconto del 40% e oggi costa meno di 100 euro , con l’opzione delle 5 rate a tasso zero . Pompa a 15 bar di pressione che assicura un aroma intenso e una crema perfetta, una caldaia in acciaio inox per una maggiore durata e il cappuccinatore manuale per creare una schiuma di latte densa e ricca. Compatibile sia con il caffè in polvere che con le cialde E.S.E., offrendo la massima flessibilità per la tua pausa caffè.

Igiene orale

Oral-B iO 3. Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 è in sconto del 57% e costa meno della metà . La scheda tecnica include la tecnologia magnetica iO per una sensazione di pulizia profonda ma delicata e un sensore di pressione intelligente che ti avvisa se stai spazzolando troppo forte. La confezione è ricchissima: oltre allo spazzolino, ricevi una custodia da viaggio , una testina di ricambio e un tubetto di dentifricio Oral-B Advanced Prevenzione Tartaro. Un pacchetto completo per la tua salute dentale a un prezzo imbattibile.

