Amazon, smartphone Xiaomi crolla di prezzo e sconti al 90%: le offerte di oggi

Amazon non ci delude mai e ogni giorno ci “coccola” con offerte strepitose su tantissimi prodotti tech. E da oggi 13 gennaio troviamo alcune promo lampo molto interessanti e da non farsi assolutamente sfuggire. Come ad esempio l‘iPhone 17 Pro al minino storico, oppure il Redmi Note 14 con uno sconto mai visto prima e fai un super affare. Ottimi sconti anche per gli smartwatch, con l’Apple Watch SE 3, ultima versione dell’orologio economico dell’azienda di Cupertino, a un super prezzo.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi e le trovi raccolte qui in basso. Per alcune hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non perdere questa occasione.

Amazon, migliori offerte 13 gennaio

Smartphone

iPhone 17 Pro. Torna in offerta al minimo storico l’ iPhone 17 Pro . Lo smartwatch premium di Apple è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 100 euro su quello di listino e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Si tratta di uno dei migliori telefoni sul mercato: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion , processore A19 Pro per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore Fusion con sensori da 48 megapixel e teleobiettivo professionale , nuova fotocamera Center Stage frontale e una batteria che dura per tutto il giorno. Non perdere questa super occasione.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost. Ecco una delle offerte top di oggi. Su Amazon trovi questo orologio super economico con uno sconto dell’88% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 19 euro. Uno smartwatch per la vita di tutti i giorni dotato di uno schermo grande, monitoraggio della salute con cardiofrequenzimetro, monitoraggio del sonno e dell’attività fisica. Un’occasione da non farsi sfuggire.

Smartwatch

Xiaomi Watch Active S1. Torna la super offerta sullo smartwatch Xiaomi. Da oggi trovi questo modello top di gamma con uno sconto del 50% che ti fa risparmiare ben 100 euro su quello di listino e approfitti del miglior prezzo web . Si tratta di un orologio avanzato, con schermo AMOLED da 1,43 pollici ad alta risoluzione, sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca. Le modalità di allenamento supportate sono 117, di cui 19 di livello professionale. La batteria ha una durata fino a 12 giorni.

Smart TV

Fire TV Series 2. Se sei alla ricerca di uno smart TV con un ottimo rapporto qualità-prezzo e soprattutto dalle dimensioni contenute, da oggi trovi su Amazon il Fire TV Series 2 da 32 pollici in promo con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 170 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Immagini in alta definizione, tecnologie innovative e a bordo è presente il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Se vuoi un modello più grande, è disponibile in offerta anche la versione da 40 pollici con uno sconto del 29%.

PC

mac mini. Torna in offerta e al minimo storico l’ Apple mac mini con processore M4 , ultima versione del PC compatto dell’azienda di Cupertino. Una soluzione sempre più amata dagli utenti, sia per la possibilità di portarlo sempre con sé sia per la potenza elevata. Oggi trovi in promo con uno sconto IVA che ti fa risparmiare ben 130 euro il modello con 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Le prestazioni sono ottime e grazie alle porte USB e HDMI puoi collegare schermo e periferiche. Perfetto per il mondo del lavoro e per la produttività. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Elettrodomestici

roborock Q10 X5+. Super occasione per il robot aspirapolvere roborock Q10 X5+ . In offerta da pochissime ore, lo trovi su Amazon con uno sconto eccezionale del 52% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi meno della metà. Il risparmio netto è di ben 220 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate. Oltre ad aspirare lo sporco, è anche in grado di lavare il pavimento ed è dotato di una stazione per lo svuotamento automatico. La spazzola con doppio sistema anti-groviglio raccoglie sia i peli degli animali sia i capelli. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone. Una delle migliori promo per un elettrodomestico che trovi oggi su Amazon.

