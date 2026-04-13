Amazon, offerte da Black Friday e sconti fino all'85%
Scopri le migliori offerte della settimana disponibili su Amazon: dal Galaxy S26 Ultra al minimo storico fino all'asciugatrice Candy a prezzo stracciato
Una settimana con promo da “Black Friday” su Amazon. Sul sito di e-commerce, infatti, troviamo tante promo speciali che permettono di risparmiare anche centinaia di euro di rispetto al prezzo originale. A catturare l’attenzione, ad esempio, troviamo la promo disponibile per il Galaxy S26 Ultra: oltre allo sconto di 400 euro, puoi richiedere in omaggio anche il Galaxy Watch8 LTE, smartwatch dal valore commerciale superiore ai 450 euro. Ottima offerta anche per l’iPhone 16 disponibile con uno sconto di ben 200 euro e al minimo storico. Tra gli smartwatch non farti scappare la promo per il Google Pixel Watch 3: 56% di sconto e costa meno della metà. Chiudiamo con gli elettrodomestici: il robot aspirapolvere Lefant è disponibile con uno sconto di ben 650 euro, mentre l’asciugatrice della Candy la trovi al minimo storico con uno sconto del 42%. Non perdere altro tempo e approfittane ora.
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Migliori offerte della settimana di Amazon
Smartphone
- Galaxy S26 Ultra (risparmi 400 euro e smartwatch in regalo)
L’offerta della settimana. Su Amazon trovi il Galaxy S26 Ultra in promo con uno sconto del 24% e risparmi ben 400 euro su quello di listino. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. L’offerta non termina qui: acquistandolo oggi puoi richiedere in regalo il Galaxy Watch8 LTE, smartwatch premium dal valore commerciale superiore ai 450 euro. Sul telefono c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori sul mercato. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 5 per prestazioni incredibili, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.
- iPhone 16 (offerta lampo e prezzo al minimo)
Sconto imperdibile per lo smartphone top di Apple. L’iPhone 16 è disponibile con uno sconto del 20% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione, processore A18 che supporta anche Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore Fusion da 48 megapixel un’autonomia mai vista prima. L’affare della settimana se sei alla ricerca di uno smartphone Apple.
- Galaxy S26+ (26% di sconto e smartwatch in regalo)
Offerta lampo per la versione extra large dello smartphone top di gamma di Samsung. Da oggi il Galaxy S26+ è disponibile in offerta con uno sconto del 26% che ti fa risparmiare quasi 400 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero con il servizio Amazon. Non finisce qui: comprandolo oggi e registrando l’acquisto sul sito di Samsung ricevi in regalo il Galaxy Watch8 LTE, smartwatch top di gamma dal valore commerciale superiore ai 450 euro. Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione QHD, processore Exynos 2600, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria da 4900 mAh che dura per tutto il giorno.
- Redmi Note 15 Pro (32% di sconto e prezzo al minimo)
Uno dei migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo che puoi acquistare questa settimana. Parliamo del Redmi Note 15 Pro disponibile con uno sconto del 32% e risparmi quasi 130 euro su quello di listino. Per un telefono uscito sul mercato da pochi mesi si tratta di vero affare da non farsi sfuggire. Schermo CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e per finire una batteria massiva da 6580 mAh che può durare anche tre giorni.
- Poco C85 (offerta lampo e costa pochissimo)
Il telefono da acquistare in questi giorni se non vuoi spendere cifre esagerate. Su Amazon trovi il POCO C85 con uno sconto del 27% e lo paghi meno di 110 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Versatile, perfetto per chi utilizza il telefono solamente per chiamare, inviare messaggi e navigare sui social. Schermo immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera con sensore da 50 megapixel e una batteria da 6000 mAh che dura fino a due giorni.
Prodotti lowcost
- Antivirus McAfee Total Protection (doppio sconto e prezzo stracciato)
Tra le migliori promo lowcost della settimana troviamo sicuramente l’antivirus McAfee Total Protection da utilizzare su quattro dispositivi differenti. Solo per pochissimo tempo lo trovi con uno sconto fisso del 72% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 40% e il prezzo scende sotto i 15 euro. Protegge il PC e lo smartphone dai pericoli della rete e dai malware, e offre anche l’accesso alla VPN per navigare in modo protetto. Non perdere questa super opportunità.
- Cuffie Bluetooth (85% di sconto e costano solo 11 euro)
Ecco l’offerta del giorno che non devi farti scappare. Su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% che fa scendere il prezzo a soli 11 euro. Economiche, ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Assicurano un suono con bassi profondi e sono dotate della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 60 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.
Smartwatch
- Garin fenix E (26% di sconto e risparmi 150 euro)
Prezzo in calo e minimo storico per il Garmin fenix E, sportwatch super resistente e progettato per essere uno dei migliori compagni nelle tue avventure all’aperto. Da oggi è disponibile con uno sconto del 26% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Dotato di un display AMOLED da 1,3 pollici ad altissima risoluzione, più di 90 app dedicate allo sport e sotto la scocca trovi sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. L’autonomia arriva fino a un massimo di 16 giorni.
- Google Pixel Watch 3 (56% di sconto e prezzo in picchiata)
Una delle migliori offerte disponibili oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto di ben il 56% che fa crollare il prezzo a meno della metà e risparmi ben 250 euro. Uno smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni che tiene sotto controllo i principali parametri vitali e supporta tantissime modalità di allenamento. Dotato anche di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per fornirti consigli personalizzati in base ai tuoi obiettivi. Schermo Actua super luminoso e che mostra tutte le info di cui hai bisogno.
Smart TV
- Smart TV Hisense da 43 pollici (38% di sconto e prezzo crollato)
Se cerchi un televisore che combini perfettamente immagini in alta risoluzione e funzioni smart, questo modello della Hisense è la scelta ideale: oggi è disponibile con uno sconto del 38% e il prezzo è in picchiata. Dotato di un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K che assicura immagini in altissima definizione con qualsiasi contenuto tu voglia vedere. A bordo è presente il sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Puoi acquistarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.
- Xiaomi TV F Pro da 65 pollici (150 euro di sconto e prezzo al minimo)
Per chi non vuole scendere a compromessi e desidera un’esperienza cinematografica nel salotto di casa, lo smart TV Xiaomi TV F Pro da 65 pollici è in offerta con uno sconto mai visto prima e risparmi 150 euro. Acquisti un televisore top di gamma con cui fare un super affare. Grazie alla sua tecnologia avanzata, alla fluidità delle immagini e a un design elegante e moderno, trasformerai il tuo salotto in un vero cinema. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le piattaforme di video streaming. Dotato anche della Game Mode per gli amanti dei videogame.
Cuffie
- Beats Solo 4 (40% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Ottima offerta per le Beats Solo 4, cuffie over-ear top di gamma che non solo assicurano una qualità audio elevatissima, ma sono anche molto comode da indossare. Da oggi sono disponibili su Amazon con un super sconto del 40% e risparmi ben 90 euro su quello di listino. Le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Audio spaziale personalizzato, autonomia fino a 50 ore e si collegano con qualsiasi smartphone, anche quelli Android. Tra le migliori promo disponibili questa settimana per le cuffie Bluetooth.
Elettrodomestici
- Lefant M210 Pro Omni (65% di sconto e risparmi 650 euro)
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti top Lefant M210 Pro Omni è in sconto del 65%, permettendoti di risparmiare ben 650 euro. Grazie alla sua stazione intelligente, questo dispositivo gestisce in autonomia lo svuotamento della polvere e l’autopulizia dei panni, garantendo pavimenti sempre impeccabili con zero sforzo. Grande potenza di aspirazione, è perfetto anche per chi ha animali domestici in casa. Mappa alla perfezione tutte le stanze e lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.
- Ecovacs X11 Omnicyclone (risparmi 500 euro e 5 rate a tasso zero)
Se cerchi il meglio che può offrire la tecnologia nel mondo della pulizia quotidiana, da questa settimana trovi l’Ecovacs X11 OMNICYLONE in offerta con uno sconto mai visto prima che ti fa risparmiare 500 euro. Approfitti del minimo storico e puoi dilazionare l’acquisto in 5 rate a tasso zero. Questo robot non si limita ad aspirare e lavare, ma offre una gestione avanzata e totalmente autonoma, perfetta per chi vuole delegare completamente la cura dei pavimenti a un dispositivo intelligente, potente e rifinito nei minimi dettagli. Ideale per chi vuole mappatura perfetta di tutta l’abitazione che ti permette di gestire la pulizia direttamente dall’app.
- De’Longhi Magnifica Evo (30% di sconto e risparmi 150 euro)
Porta la qualità del caffè del bar direttamente in cucina: la De’Longhi Magnifica Evo è disponibile con uno sconto del 30% e la puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Grazie al macinacaffè integrato e al sistema LatteCrema, potrai preparare in un istante espresso, cappuccino e bevande a base di latte con la qualità di un barista professionista. Un must per gli amanti del caffè che non vogliono rinunciare alla comodità di una macchina automatica.
- Asciugatrice Candy Smart PRO (42% di sconto e 5 rate a tasso zero)
La soluzione per avere un bucato asciutto in ogni stagione. Da questa settimana trovi l’asciugatrice Candy Smart PRO in offerta con un super sconto del 42% che fa crollare il prezzo al minimo e risparmi quasi 250 euro. La puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero. Non a caso è la più venduta su Amazon. Con un capiente cestello da 8 chilogrammi e una tecnologia che riduce pieghe e consumi, questa asciugatrice è l’alleata perfetta per le famiglie che cercano efficienza e praticità senza dover ricorrere a ingombranti stendini in casa.
- Lavatrice Candy Smart Pro Inverter (prezzo al minimo e sconto esagerato)
Affidabilità e risparmio energetico si incontrano in questa lavatrice della Candy con cestello da 7 kg. Su Amazon è disponibile in promo con uno sconto del 39% e approfitti del minimo storico. Acquistabile a rate a tasso zero con Cofidis. Dotata di tecnologia Inverter, assicura un funzionamento silenzioso, una maggiore durata nel tempo e una gestione intelligente dei cicli di lavaggio. Dotata anche della classe di efficienza energetica A-10% che assicura un risparmio sulla bolletta della corrente.
Prodotti per il giardinaggio
- Soffiatore da giardino Bosch (50% di sconto e affare per tutti)
Mantieni il tuo giardino impeccabile senza la minima fatica con l’offerta definitiva per la cura del verde: il potente soffiatore a batteria Bosch è protagonista di uno sconto del 50% e oggi il suo prezzo è letteralmente crollato. Leggero, maneggevole e capace di eliminare foglie e detriti in pochi istanti, è l’alleato perfetto per chi cerca prestazioni professionali con la massima libertà di movimento offerta dalla tecnologia a batteria. Un investimento intelligente per preparare i tuoi spazi esterni alla bella stagione.
- Tagliasiepi Bosch (39% di sconto e prezzo al minimo)
Prenditi cura del tuo giardino con la massima libertà di movimento e senza l’ingombro dei cavi: il tagliasiepi Bosch è oggi in sconto del 39% con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Leggero e bilanciato, questo strumento professionale garantisce tagli precisi e netti grazie alle sue lame di alta qualità, rendendo la manutenzione del verde un’attività piacevole e poco faticosa. La batteria a lunga durata ti permette di completare il lavoro in una sola sessione, assicurando risultati impeccabili in poco tempo.
- Rasaerba Bosch a batteria (offerta shock e 5 rate a tasso zero)
La manutenzione del prato diventa un gioco da ragazzi grazie alla tecnologia Bosch: il rasaerba a batteria ROTAK 18V-32 è disponibile con uno sconto del 27% e pagamento in 5 rate a tasso zero. Progettato per offrire maneggevolezza e potenza, permette di tagliare l’erba con estrema facilità anche vicino ai bordi e nei passaggi più stretti. È la soluzione ideale per chi desidera un giardino sempre perfetto senza il rumore e le emissioni dei motori a scoppio, beneficiando della praticità del sistema a batteria 18V. Ideale per giardini di piccole e medie dimensioni.
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