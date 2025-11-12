Amazon, iPhone 17 Pro crolla di prezzo e sconti fino all'80%: le offerte di oggi

MisterGadget.Tech

Anche oggi 12 novembre continuano le offerte incredibili sia su Amazon sia su AliExpress. Con l’inizio dell’evento dedicato al Single’s Day (una sorta di BlackFriday cinese) su AliExpress, Amazon ha risposto lanciando tante nuove promo con sconti al minimo storico e coupon che ti fanno risparmiare decine di euro. Tra i dispositivi in promo c’è anche l’iPhone 17 Pro. Lo smartphone premium di Apple è disponibile al minimo storico e con un doppio sconto che può terminare da un momento all’altro. Non è l’unica grande offerta: trovi veramente di tutto, dagli smartphone agli elettrodomestici, passando per le cuffie e il PC portatile. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Non perdere tempo e approfittane fin da ora.

Su Amazon sono tornate anche le promo sui alcuni dei servizi del sito di e-commerce. Puoi abbonarti ad Audible spendendo solamente 0,99 euro al mese per tre mesi e la stessa promo è disponibile anche per Kindle Unlimited. Audible è il servizio dedicato ai podcast, mentre Kindle Unlimited permette di accedere a una libreria praticamente infinita di e-book.

Amazon, le migliori offerte del 12 novembre

Smartphone

iPhone 17 Pro. Una delle migliori offerte di oggi riguarda l’ iPhone 17 Pro . Su AliExpress lo smartphone premium di Apple è disponibile con un doppio sconto che fa risparmiare ben 140 euro su quello di listino. Per uno smartphone Apple da pochissimo uscito sul mercato si tratta di un’occasione incredibile. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate . Per la spedizione non devi avere paura: avviene da un magazzino in Italia e ha la garanzia Apple. Inoltre, puoi effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni. Una promo che non trovi su altri siti di e-commerce. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: è uno dei migliori sul mercato. Schermo da 6,3 pollici con ProMotion , processor A19 Pro che assicura prestazioni fulminee e sistema fotografico Pro per scatti professionali. La batteria con l’autonomia più grande di sempre su un iPhone.

di riguarda l’ . Su AliExpress lo smartphone premium di Apple è disponibile con un che fa ben su quello di listino. Per uno smartphone Apple da pochissimo uscito sul mercato si tratta di un’occasione incredibile. Hai anche la possibilità di . Per la spedizione non devi avere paura: avviene da un magazzino in Italia e ha la garanzia Apple. Inoltre, puoi effettuare il Una promo che non trovi su altri siti di e-commerce. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: è uno dei migliori sul mercato. , processor A19 Pro che assicura prestazioni fulminee e sistema fotografico Pro per scatti professionali. La batteria con l’autonomia più grande di sempre su un iPhone. Google Pixel 10. Continua a calare il prezzo del Google Pixel 10. Da oggi è disponibile con un’ offerta speciale e al minimo storico . Lo smartphone top di Google da poco uscito sul mercato è disponibile in promo con uno sconto del 31% e risparmi più di 300 euro. Lo puoi anche pagare a rate. La promo non finisce qui: se sei iscritto a Prime Student hai diritto a uno sconto aggiuntivo di 50 euro . Scheda tecnica da vero telefono top: schermo Actua da 6,3 pollici con luminosità elevatissima, processore Tensor G5 che supporta tutti gli strumenti AI di Google, tripla fotocamera posteriore con nuovo teleobiettivo con zoom 20x ad alta definizione e una batteria a lunghissima durata.

e al . Lo smartphone top di Google da poco uscito sul mercato è disponibile in con uno e risparmi più di 300 euro. Lo puoi anche pagare a rate. La promo non finisce qui: se sei a hai diritto a uno . Scheda tecnica da vero telefono top: da con luminosità elevatissima, processore Tensor G5 che supporta tutti gli strumenti AI di Google, tripla fotocamera posteriore con nuovo teleobiettivo con zoom 20x ad alta definizione e una batteria a lunghissima durata. iPhone 15. L’ iPhone 15 è un’ottima alternativa a chi è alla ricerca di uno smartphone Apple, ma non vuole spendere delle cifre folli. Da oggi lo trovi in promo con uno sconto che ti fa risparmiare 120 euro su quello consigliato e approfitti del minimo storico . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Nonostante sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, le caratteristiche tecniche restano ottime. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island , processore A16 Bionic che assicura ottime prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel. La batteria dura per tutta la giornata.

è un’ottima alternativa a chi è alla ricerca di uno smartphone Apple, ma non vuole spendere delle cifre folli. Da oggi lo trovi in promo con uno che ti fa su quello consigliato e approfitti del . Hai anche la possibilità di dilazionare il Nonostante sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, le caratteristiche tecniche restano ottime. da con , processore A16 Bionic che assicura ottime prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel. La batteria dura per tutta la giornata. Motorola edge 60. Uno dei migliori smartphone della fascia media. Solo per oggi trovi il Motorola edge 60 in promo con uno sconto del 42% e risparmi più di 150 euro su quello di listino. Un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. La batteria da 5200 mAh dura per tutto il giorno e si ricarica molto rapidamente.

in con uno e Un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni e una tripla fotocamera posteriore con da obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. La batteria da 5200 mAh dura per tutto il giorno e si ricarica molto rapidamente. Smartphone OSCAL. Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo smartphone, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi trovi lo smartphone OSCAL in promo con un doppio sconto: al primo coupon del 50%, puoi aggiungere un ulteriore buono sconto che fa scendere il prezzo di altri 160 euro. Risparmi più di 400 euro e fai un affare incredibile. Schermo da ben 6,67 pollici, buone prestazioni e una fotocamera posteriore da 50 megapixel con intelligenza artificiale. La batteria da 5000 mAh permette di coprire un’intera giornata senza troppi patemi.

Dispostivi lowcost

Cassa Bluetooth portatile. Offerta speciale per questa cassa Bluetooth lowcost . Da oggi la trovi con uno sconto del 70% e la paghi meno di 30 euro . Cassa wireless che puoi utilizzare per ascoltare la tua musica preferita con gli amici o nelle feste d’estate. Impermeabile e con un’autonomia fino a 20 ore.

per questa . Da oggi la trovi con uno e la . Cassa wireless che puoi utilizzare per ascoltare la tua musica preferita con gli amici o nelle feste d’estate. Impermeabile e con un’autonomia fino a 20 ore. Polaroid Now Gen2. Sconto top e prezzo al minimo storico per la fotocamera istantanea Polaroid Now Gen 2 . Da oggi è disponibile con uno sconto del 31% e approfitti di un prezzo eccezionale . Facilissima da utilizzare e molto divertente da portare con sé durante i viaggi o nelle feste con gli amici. La puoi acquistare già oggi come regalo di Natale: per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026.

e al per la . Da oggi è disponibile con uno e approfitti di un . Facilissima da utilizzare e molto divertente da portare con sé durante i viaggi o nelle feste con gli amici. La puoi acquistare già oggi come regalo di Natale: per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Tapis roulant. Inizia il tuo allenamento in casa con questo tapis roulant pieghevole, disponibile con uno sconto del 69% e il prezzo crolla al minimo storico. Perfetto per chi vuole mantenersi in forma a casa senza occupare troppo spazio, grazie al suo design compatto e ripiegabile. Nella confezione trovi anche diversi accessori utili.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Continua a crollare il prezzo del Google Pixel Watch 3. Lo smartwatch top di gamma dell’azienda di Mountain View è disponibile con uno sconto del 47% e risparmi più di 200 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate con Cofidis. Smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni e per chi si allena costantemente per migliorare le proprie prestazioni. Schermo luminoso che mostra tutte le info di cui hai bisogno, monitoraggio avanzato della salute, anche grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, e hai a disposizione tutte le app della suite di Google, tra cui le mappe il Wallet per i pagamenti contactless.

Smart TV

Smart TV Xiaomi S Mini 55 pollici. Altra offerta speciale che trovi solo su AliExpress . Lo smart TV Xiaomi S Mini da 55 pollici uscito sul mercato in questi ultimi mesi è disponibile con un doppio sconto che ti fa risparmiare ben 1200 euro sul prezzo presente in pagina. Lo sconto totale sfiora il 70% e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando PayPal. Televisore che assicura una qualità delle immagini elevatissima con a bordo Google TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

che trovi solo su . Lo da uscito sul mercato in questi ultimi mesi è disponibile con un che ti fa sul prezzo presente in pagina. Lo e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando PayPal. Televisore che assicura una qualità delle immagini elevatissima con a bordo Google TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Smart TV Hisense 55 pollici. Offerta speciale per lo smart TV Hisense da 55 pollici . Grazie alla promo di oggi approfitti dello sconto del 32% e del prezzo più basso di sempre . Televisore con un pannello con risoluzione 4K e processore di ultima generazione che ti permette di vedere qualsiasi contenuto con la miglior risoluzione possibile. Il sistema operativo VIDAA U8 supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e ogni giorno puoi decidere quale film e serie TV vedere. Dotata anche di modalità ad hoc per gli amanti dei videogame.

per lo da . Grazie alla promo di oggi approfitti dello e del . Televisore con un pannello con risoluzione 4K e processore di ultima generazione che ti permette di vedere qualsiasi contenuto con la miglior risoluzione possibile. Il supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e ogni giorno puoi decidere quale film e serie TV vedere. Dotata anche di modalità ad hoc per gli amanti dei videogame. Smart TV Samsung Crystal 55 pollici. Prezzo in picchiata per lo smart TV Samsung Crystal da 55 pollici. Da oggi lo trovi con uno sconto del 37% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Televisore uscito sul mercato da pochi mesi e dotato delle migliori tecnologie del momento, compreso il processore Samsung Crystal 4K con funzione di Upscaling per migliorare anche i contenuti che nativamente non sono in 4K. Sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Non perdere questa occasione.

Tablet

Blackview Tab 60 Pro. Doppio sconto con prezzo in picchiata per il tablet Blackview Tab 60 Pro. Da oggi è disponibile su Amazon con un primo sconto di 200 euro a cui aggiungere un secondo coupon che fa scendere il prezzo di un altro 25%. Il risparmio totale è di ben 300 euro e fai un ottimo affare. Schermo da 10 pollici, prestazioni elevate e una batteria che dura per tutta la giornata. Un tablet progettato per l’intrattenimento e lo studio.

Console

Nintendo Switch Lite. Offerta Singles’s Day irrinunciabile su AliExpress. Per gli appassionati di videogame è disponibile la Nintendo Switch Lite in promo con uno sconto esagerato di 338 euro, a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro. La paghi meno di 120 euro e fai un super affare. La puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio PayPal presente nella pagina prodotto. Console portatile con cui divertirti mentre sei in viaggio o quando sei con i tuoi amici.

Elettrodomestici

Lavapavimenti Dyson WashG1. Torna in offerta la lavapavimenti top di gamma di Dyson . Sul sito di e-commerce è disponibile in promo con uno sconto eccezionale del 50% che fa risparmiare ben 350 euro su quello di listino. La puoi anche p agare in 5 rate a tasso zero . Lavapavimenti come se ne trovano poche sul mercato: ben 26 punti di idratazione per una pulizia uniforme e un’acqua pulita dall’inizio alla fine. Separa lo sporco liquido con quello secco per uno smaltimento più semplice di tutto lo sporco accumulato.

la . Sul sito di e-commerce è disponibile in promo con uno che fa su quello di listino. La puoi anche p . Lavapavimenti come se ne trovano poche sul mercato: ben 26 punti di idratazione per una pulizia uniforme e un’acqua pulita dall’inizio alla fine. Separa lo sporco liquido con quello secco per uno smaltimento più semplice di tutto lo sporco accumulato. Asciugatrice Hoover H-DRY 500 8 chilogrammi. Approfitta di un’ offerta lampo sull’asciugatrice Hoover H-DRY 500 e risparmia quasi 400 euro . Da oggi la trovi con uno sconto del 50% e la paghi esattamente la metà. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Questa asciugatrice a pompa di calore , con capacità di 8 kg è progettata per asciugare delicatamente i tuoi capi prendendosi cura delle fibre. Grazie alla connettività Wi-Fi , tramite l’app hOn, offre un controllo remoto avanzato, cicli aggiuntivi specifici per diversi tipi di tessuti (inclusi 9 cicli “Care” e programma Auto Care), e consigli per la manutenzione, rendendo l’asciugatura dei capi un’operazione semplice ed efficiente.

sull’asciugatrice e risparmia . Da oggi la trovi con uno sconto del 50% e la paghi esattamente la metà. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Questa asciugatrice a , con capacità di è progettata per asciugare delicatamente i tuoi capi prendendosi cura delle fibre. Grazie alla connettività tramite l’app hOn, offre un controllo remoto avanzato, cicli aggiuntivi specifici per diversi tipi di tessuti (inclusi 9 cicli “Care” e programma Auto Care), e consigli per la manutenzione, rendendo l’asciugatura dei capi un’operazione semplice ed efficiente. Robot aspirapolvere LEFANT M2S. Occasione incredibile per il robot aspirapolvere Lefant M2S Plus . Da oggi è disponibile con uno sconto del 67% e risparmi 400 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Oltre ad aspirare la polvere con una grande potenza, è anche in grado di lavare il pavimento ed è dotato della stazione per lo svuotamento automatico. Sulla scocca sono presenti radar e sensori per mappare tutta l’abitazione. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

per il . Da oggi è disponibile con uno e su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Oltre ad aspirare la polvere con una grande potenza, è anche in grado di ed è dotato della stazione per lo svuotamento automatico. Sulla scocca sono presenti radar e sensori per mappare tutta l’abitazione. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Termoventilatore bimar. Offerta lampo da non farsi assolutamente scappare. Solo per oggi su Amazon trovi il termoventilatore a colonna bimar in promo con uno sconto del 58% e lo paghi meno di 50 euro. Un prezzo alla portata di tutti per un prodotto utilissimo da avere sia in casa sia in ufficio. Riscalda rapidamente l’ambiente, consuma poco e lo puoi controllare anche con un semplice comando vocale. Puoi impostare anche un timer fino a 12 ore.

Cuffie Bluetooth

Sony WH-1000XM6. Prezzo eccezionale per le cuffie wireless over ear premium di Sony . Da oggi le trovi su AliExpress in promo con uno sconto di 217 euro e puoi anche aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 40 euro . Inoltre, le puoi pagare a rate a tasso zero con PayPal. Sommando gli sconti le paghi quasi la metà e approfitti del minimo storico . Qualità audio eccezionale con la cancellazione del rumore professionale, suono ad alta risoluzione e autonomia fino a 30 ore.

per le di . Da oggi le trovi su in con uno e puoi anche un che ti fa . Inoltre, le puoi pagare a rate a tasso zero con PayPal. Sommando gli sconti le paghi quasi la metà e approfitti del . Qualità audio eccezionale con la cancellazione del rumore professionale, suono ad alta risoluzione e autonomia fino a 30 ore. BOSE QuietComfort SC. Rapporto qualità-prezzo eccezionale per le cuffie Bluetooth Bose QuietComfort SC che da oggi trovi in promo con un doppio sconto e le paghi molto meno della metà. Grazie alla promo del Single’s Days di AliExpress le paghi meno di 120 euro. Si collegano a qualsiasi smartphone, sono dotate della cancellazione del rumore e assicurano un’autonomia fino a 24 ore. Le puoi pagare anche a rate sfruttando il servizio PayPal presente nella pagina prodotto.

