Amazon, lo smartwatch di Google crolla di prezzo: sconti fino all'85%

Inizia una nuova settimana ed è tempo di nuove promo speciali su Amazon. Per iniziare al meglio questa giornata, Amazon ci riserva offerte top per tanti dispositivi tech molto interessanti, a partire dall’iPhone Air, il nuovo smartphone di Apple che si caratterizza per un design super sottile. Da oggi è disponibile in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Tra le promo top di oggi c’è anche il Google Pixel Watch 3: lo paghi meno della metà e fai un super affare. Occasioni uniche anche tra gli smart TV, con il Fire TV Serie OMNI QLED disponibile con uno sconto del 50%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Non perdere queste promo e approfittane subito.

Amazon, migliori offerte 12 gennaio

Smartphone

iPhone Air. La versione più innovativa dell’iPhone è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima. Parliamo dell ‘iPhone Air che trovi su Amazon con uno sconto IVA e risparmi ben 220 euro e approfitti del minimo storico . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. L’iPhone Air è un modello completamente nuovo che esalta la raffinatezza stilistica Apple: super sottile e con un display da 6,5 pollici con ProMotion . A bordo trovi il chip A19 Pro, il più potente di sempre su un iPhone, e nella parte posteriore è presente la fotocamera Fusion da 48 megapixel. A questo prezzo è un super affare.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Super prezzo per questo paio di cuffie lowcost . Solo per oggi le trovi in promo con uno sconto dell’85% e il prezzo crolla al minimo storico. Le paghi meno di 24 euro e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Assicurano una buona qualità del suono, sono dotate della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 48 ore. Sulla custodia è presente un piccolo schermo LED con l’autonomia disponibile. Essendo impermeabili le puoi utilizzare mentre fai attività sportiva all’aperto. Si collegano con qualsiasi smartphone.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto del 51% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch top di gamma con funzionalità avanzate e il supporto dell’intelligenza artificiale. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e hai a disposizione tutte le principali app della suite di Google, a partire dalla mappe e dal Wallet.

Smart TV

Fire TV Serie Omni QLED. Occasione imperdibile se sei alla ricerca di un nuovo smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il Fire TV Serie Omni QLED prodotto da Amazon con uno schermo da 43 pollici in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 300 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e tecnologie come il Dolby Vision IQ che migliorano ulteriormente la qualità dei contenuti video. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV, una garanzia quando si tratta di televisori e supporta tutte le principali piattaforme smart. Trovi sempre in offerta anche il modello da 55 pollici.

Computer portatile&tablet

PC portatile NAIKLULU. Ecco un’occasione che non devi farti sfuggire. Solo oggi su Amazon trovi questo PC portatile economic o in promo con uno sconto del 77% e risparmi ben 1000 euro su quello di listino. Schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, buon processore supportato da 8 gigabyte di RAM e da un SSD da 256 gigabyte. Notebook economico, ma molto affidabile, perfetto per un utilizzo domestico, ma anche per studiare e per lavorare a documenti e presentazioni. Compatto e leggero, lo puoi portare sempre con te.

Elettrodomestici

Lefant M320. Vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo robot aspirapolvere? Ecco l’ offerta che fa per te . Da oggi su Amazon è disponibile il robot aspirapolvere Lefant M320 in promo con uno sconto del 70% e il prezzo scende a meno di 100 euro . Assicura una buona potenza di aspirazione, ha un’autonomia prolungata fino a 210 minuti e il contenitore per la polvere ha una capienza elevata. Ideale per raccogliere i peli degli animali. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo.

