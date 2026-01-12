Amazon, lo smartwatch di Google crolla di prezzo: sconti fino all'85%
Dal Google Pixel Watch 3 fino agli elettrodomestici smart per la pulizia domestica, scopri tutte le migliori promo disponibili oggi su Amazon.
Inizia una nuova settimana ed è tempo di nuove promo speciali su Amazon. Per iniziare al meglio questa giornata, Amazon ci riserva offerte top per tanti dispositivi tech molto interessanti, a partire dall’iPhone Air, il nuovo smartphone di Apple che si caratterizza per un design super sottile. Da oggi è disponibile in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Tra le promo top di oggi c’è anche il Google Pixel Watch 3: lo paghi meno della metà e fai un super affare. Occasioni uniche anche tra gli smart TV, con il Fire TV Serie OMNI QLED disponibile con uno sconto del 50%.
Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Non perdere queste promo e approfittane subito.
Amazon, migliori offerte 12 gennaio
Smartphone
- iPhone Air. La versione più innovativa dell’iPhone è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima. Parliamo dell‘iPhone Air che trovi su Amazon con uno sconto IVA e risparmi ben 220 euro e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. L’iPhone Air è un modello completamente nuovo che esalta la raffinatezza stilistica Apple: super sottile e con un display da 6,5 pollici con ProMotion. A bordo trovi il chip A19 Pro, il più potente di sempre su un iPhone, e nella parte posteriore è presente la fotocamera Fusion da 48 megapixel. A questo prezzo è un super affare.
- Galaxy A56. Prezzo crollato per lo smartphone top di Samsung. Da oggi trovi il Galaxy A56 in promo con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Prezzo al minimo e acquisti un telefono realizzato con grande cura. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos di ultima generazione e ottimizzato per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura fino a due giorni.
- moto g86. Continua il calo del prezzo del moto g86, lo smartphone al momento più venduto su Amazon. Da oggi è disponibile con un ottimo sconto del 51% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi meno della metà. Il risparmio netto sfiora i 180 euro e fai un super affare. Smartphone medio di gamma realizzato con grande cura: schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.
- Galaxy A16. Super offerta per lo smartphone lowcost di Samsung. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 30% e risparmi decine di euro su quello di listino. Lo paghi solo 160 euro e fai un ottimo affare. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e ottimo refresh rate, processore MediaTek di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il girono. Non perdere questa ottima occasione e approfittane ora.
Prodotti lowcost
- Cuffie lowcost. Super prezzo per questo paio di cuffie lowcost. Solo per oggi le trovi in promo con uno sconto dell’85% e il prezzo crolla al minimo storico. Le paghi meno di 24 euro e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Assicurano una buona qualità del suono, sono dotate della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 48 ore. Sulla custodia è presente un piccolo schermo LED con l’autonomia disponibile. Essendo impermeabili le puoi utilizzare mentre fai attività sportiva all’aperto. Si collegano con qualsiasi smartphone.
- Smartwatch. Altra super offerta che trovi solamente oggi su Amazon. È disponibile questo smartwatch economico in promo con uno sconto dell’88% e lo paghi meno di 19 euro. Un’occasione imperdibile per un orologio economico e perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo grande, monitoraggio avanzato della salute, del sonno e supporta tantissime modalità sportive. Non perdere questa ottima occasione.
- Drone GPS. Se hai sempre desiderato pilotare un drone professionale senza spendere una fortuna, questa è l’occasione che stavi aspettando: il prezzo di questo modello è letteralmente crollato grazie a uno sconto del 60%. Dotato di un sistema di posizionamento GPS avanzato che garantisce un volo estremamente stabile e la funzione di “Ritorno a casa” automatico in caso di batteria scarica o perdita di segnale. Grazie alla telecamera 4K regolabile e ai motori brushless (più silenziosi e resistenti), è lo strumento ideale sia per i principianti che per chi vuole catturare immagini aeree spettacolari in totale sicurezza.
Smartwatch
- Google Pixel Watch 3. Uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto del 51% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch top di gamma con funzionalità avanzate e il supporto dell’intelligenza artificiale. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e hai a disposizione tutte le principali app della suite di Google, a partire dalla mappe e dal Wallet.
Smart TV
- Fire TV Serie Omni QLED. Occasione imperdibile se sei alla ricerca di un nuovo smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il Fire TV Serie Omni QLED prodotto da Amazon con uno schermo da 43 pollici in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 300 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e tecnologie come il Dolby Vision IQ che migliorano ulteriormente la qualità dei contenuti video. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV, una garanzia quando si tratta di televisori e supporta tutte le principali piattaforme smart. Trovi sempre in offerta anche il modello da 55 pollici.
- Smart TV OLED Samsung. Offerta lampo e minimo storico per lo smart TV OLED Samsung da 48 pollici, modello uscito sul mercato nell’ultimo anno. Grazie al pannello OLED da 48 pollici, la qualità delle immagini è elevatissima e i neri assoluti che danno maggior risalto ai contrasti. Processore AI Gen3 che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini e per migliorare i contenuti che nativamente non sono in 4K. Per i videogame c’è anche la modalità Motion Xcelerator che porta il refresh rate fino a 144 Hz. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 30%, risparmi 350 euro e la puoi pagare a rate a tasso zero con Cofidis.
Computer portatile&tablet
- PC portatile NAIKLULU. Ecco un’occasione che non devi farti sfuggire. Solo oggi su Amazon trovi questo PC portatile economico in promo con uno sconto del 77% e risparmi ben 1000 euro su quello di listino. Schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, buon processore supportato da 8 gigabyte di RAM e da un SSD da 256 gigabyte. Notebook economico, ma molto affidabile, perfetto per un utilizzo domestico, ma anche per studiare e per lavorare a documenti e presentazioni. Compatto e leggero, lo puoi portare sempre con te.
- Galaxy Tab S10 FE. Un tablet con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che puoi utilizzare anche per lavorare. Da oggi trovi il Galaxy Tab S10 FE in promo con uno sconto del 31% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Display da 10,9 pollici ad alta risoluzione. processore che assicura prestazioni top, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. La batteria da 8000 mAh dura per tutto il giorno. Il tablet è dotato anche della S Pen che lo trasforma in un taccuino digitale e lo puoi utilizzare anche per lavorare sui documenti di lavoro.
Elettrodomestici
- Lefant M320. Vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo robot aspirapolvere? Ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile il robot aspirapolvere Lefant M320 in promo con uno sconto del 70% e il prezzo scende a meno di 100 euro. Assicura una buona potenza di aspirazione, ha un’autonomia prolungata fino a 210 minuti e il contenitore per la polvere ha una capienza elevata. Ideale per raccogliere i peli degli animali. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo.
- Nespresso Krups Inissia. La macchina per il caffè più venduta su Amazon. E il motivo è molto semplice: l’offerta sensazionale disponibile oggi su Amazon. Parliamo della Nespresso Krups Inissia disponibile con uno sconto del 33% e la paghi veramente poco. La promo non finisce qui: acquistandola oggi ricevi in regalo dei buoni sconto del valore di 90 euro per acquistare capsule Nespresso. Un’offerta con i fiocchi che non devi lasciarti scappare. Compatta, facile da utilizzare, è perfetta per tua cucina e per l’ufficio. Prepara caffè gustosi e cremosi.
- Aspirapolvere lowcost. Doppio sconto e prezzo stracciato per questo aspirapolvere economico. Solo per oggi è disponibile con uno sconto del 70% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 10 euro e lo paghi meno di 90 euro. Raccoglie tutto lo sporco che trova sul pavimento e la spazzola è dotata anche di luci LED che illuminano meglio le zone più difficili. Autonomia prolungata, si adatta a qualsiasi pavimento e raccoglie i peli degli animali domestici. Una soluzione economica, ma di assoluta qualità.
- Tapo C501. Per migliorare la sicurezza della tua abitazione senza spendere cifre folli, da oggi è disponibile in offerta su Amazon la telecamera Tapo C501GW. Modello stand alone che non ha bisogno di essere collegato alla rete Wi-Fi per funzionare, ma ha uno slot per una scheda SIM. Immagini a 360 gradi, visione notturna a colori e resiste anche alle intemperie del tempo. Se nota qualche movimento anomalo, ti avvisa in tempo reale anche con un segnale sonoro e visivo. Facile da installare e da montare: non perdere questa occasione.
