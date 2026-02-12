Apple, gli iPhone crollano di prezzo e sconti all'80%: le offerte di oggi

123rf

Gli smartphone Apple sono da sempre tra i più ricercati e desiderati dagli utenti sui siti di e-commerce. E per questo motivo quando sono disponibili in promo con uno sconto elevato non bisogna perdere tempo e approfittarne subito. È quello che accade oggi con l’iPhone 16 e l‘iPhone 16e, entrambi disponibili in promo al prezzo più basso di sempre e risparmi centinaia di euro. Non è l’unica promo che trovi su Amazon: ci sono anche smartwatch, smart TV ed elettrodomestici con sconti elevati e al minimo storico.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Non perdere tempo e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 12 febbraio

Smartphone

iPhone 16. Ancora per pochissimo tempo puoi approfittare della super offerta per l’ iPhone 16 . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto di 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e una batteria a lunga durata.

iPhone 16e. Se vuoi spendere un po' di meno, c'è un'altra offerta da non farsi sfuggire. Da oggi su Amazon è disponibile l' iPhone 16e con uno sconto IVA che ti fa risparmiare ben 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . L'iPhone "economico" è dotato di un'ottima scheda tecnica: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18, fotocamera Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

Redmi Note 15 Pro + Xiaomi Smart Band 10. Un' offerta bundle irripetibile. Da oggi su Amazon è disponibile il nuovissimo Redmi Note 15 Pro in coppia con la Xiaomi Smart Band 10 , ultima versione del wearable del colosso cinese, in promo con uno sconto del 19% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Acquisti un telefono uscito sul mercato da pochissime settimane e dotato di una scheda tecnica da top di gamma (schermo super fluido, fotocamera da 200 megapixel, batteria da 6580 mAh) e una delle smart band più amate dagli utenti. Non perdere questa opportunità.

POCO C85. Una delle offerte esclusive di Amazon disponibili oggi che non puoi farti sfuggire. Sul sito di e-commerce trovi il POCO C85 con uno sconto del 33% e il prezzo scende a soli 100 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Schermo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 6000 mAh che dura fino a due giorni.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Super sconto e prezzo stracciato per questo paio di cuffie Bluetooth che trovi su Amazon con uno sconto del 77% e le paghi solamente 15 euro . Modello pensato per chi ama fare sport ed è alla ricerca di auricolari ergonomici e che assicurano una buona qualità del suono. Impermeabili e con un’autonomia che supera le 60 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Caricabatteria per auto. Un accessorio super economico che non può assolutamente mancare nella tua vettura. Da oggi trovi su Amazon questo caricabatteria per auto che si collega all'accendisigari in promo con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 10 euro. Grande versatilità: oltre alle due porte USB, è dotato anche di un cavo retrattile per collegare direttamente lo smartphone. Devi essere velocissimo: le scorte sono limitate.

Asciugacapelli Faszin. Probabilmente una delle migliori promo che trovi oggi su Amazon: l'asciugacapelli Faszin è disponibile con uno sconto dell'81% e lo paghi meno di 30 euro. È uno dei più acquistati nella sua categoria e assicura prestazioni professionali. Nella confezione sono presenti anche utili accessori come il diffusore e la spazzola. Non farti sfuggire questa ottima opportunità.

Smartwatch

Xiaomi Smart Band 9 Pro. Se non vuoi spendere cifre elevate per il tuo nuovo smartwatch, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi lo Xiaomi Smart Band 9 Pro con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 50 euro. Un orologio smart completo e con tante funzioni utili: monitoraggio avanzato della salute e del sonno, più di 100 modalità sportive, impermeabile fino a 50 metri e con una batteria che dura fino a 21 giorni. Il vero errore è non acquistarlo subito.

Smart TV

Smart TV Fire TV Serie 2. Se sei alla ricerca di uno smart TV con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo, da oggi trovi in promo il Fire TV Serie 2 da 40 pollici di Amazon con uno sconto del 43% che ti fa risparmiare ben 150 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Televisore compatto perfetto per chi ha poco spazio che assicura immagini in alta definizione e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Samsung Soundbar HW-B46. Per chi invece vuole un audio da cinema anche in casa, la soundbar Samsung Serie B è oggi disponibile con uno sconto del 44%, permettendoti di risparmiare 100 euro sul costo d'acquisto. È la soluzione ideale per chi cerca un audio profondo e cristallino senza dover installare complessi sistemi di casse in tutta la stanza. Grazie alla tecnologia Dolby e al subwoofer incluso, questa soundbar trasforma ogni film o evento sportivo in un'esperienza immersiva, migliorando drasticamente la resa dei dialoghi e la potenza dei bassi rispetto ai semplici altoparlanti del televisore.

Elettrodomestici

Lefant M210P. Il robot aspirapolvere Lefant M210P è protagonista di un’offerta imperdibile: a uno sconto base del 70% si aggiunge un ulteriore coupon del 12% da riscattare in pagina. Il risultato? Un prezzo finale di soli 80 euro. Dispositivo dottato della tecnologia FreeMove 3.0 e una potenza di aspirazione elevata. Grazie al suo design ultra-sottile di soli 7,8 cm, riesce a infilarsi sotto letti e divani dove la polvere si accumula indisturbata, mentre i sensori a infrarossi evitano cadute e collisioni. Lo puoi gestire anche da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Friggitrice ad aria Philips Serie 3000. Per chi vuole mangiare sano senza rinunciare al gusto, la friggitrice ad aria Philips Serie 3000 è oggi in offerta lampo con uno sconto del 42% . Questo modello da 4,2 litri è perfetto per le famiglie e si distingue per la comodissima "finestra di cottura", che permette di controllare il grado di doratura delle pietanze senza dover aprire il cestello e disperdere calore. Grazie alla tecnologia RapidAir Plus, garantisce una cottura uniforme e croccante con fino al 90% di grassi in meno, rendendo ogni pasto un piacere leggero e veloce da preparare.

Ninja Barbecue Elettrico XL. Se sognate già le grigliate all'aperto ma non volete impazzire con carbonella e fiamme, il Ninja Woodfire è il prodotto definitivo. Oggi è disponibile con uno sconto del 41% , permettendovi di risparmiare più di 200 euro . Non è un semplice barbecue: è un affumicatore e una friggitrice ad aria da esterno tutto in uno. La sua tecnologia Woodfire utilizza veri pellet di legno per donare quell'aroma inconfondibile di brace a carne e verdure, ma con la praticità dell'alimentazione elettrica. Essendo resistente alle intemperie (certificazione IPX4), può restare fuori tutto l'anno, pronto per la vostra prossima cena in terrazza o giardino.

Telecamera Arlo Pro 5. Il kit Arlo Pro 5, che include ben quattro telecamere di ultima generazione, è scontato del 50%. Parliamo di un sistema di sorveglianza premium con risoluzione 2K HDR e una visione notturna a colori avanzata. Le telecamere sono completamente senza fili e dotate di sirena integrata e faretto per dissuadere gli intrusi. Per rendere questo investimento ancora più leggero, Amazon offre la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero. Facili da installare e utilissime nella vita di tutti i giorni.

