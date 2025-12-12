Amazon, con le offerte di Natale i prezzi degli smartphone crollano: sconti fino all'85%

georgeclerk/iStock

Indeciso sugli ultimi regali per Natale? Amazon viene in tuo soccorso con nuove offerte che ti permettono di risparmiare centinaia di euro sui prodotti tech, oramai i più amati dagli utenti quando si tratta di di regali natalizi. Ad esempio, da oggi 12 dicembre trovi l’iPhone Air al minimo storico con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottime occasioni anche tra gli smartwatch, con il modello di Xiaomi in offerta a meno di 50 euro. Non mancano, poi, elettrodomestici, PC portatili e tablet Apple.

Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte del giorno e sono disponibili qui in basso. Per ogni prodotto c’è anche il link per accedere direttamente alla pagina su Amazon e completare l’acquisto. La consegna è assicurata entro Natale e per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026.

Amazon, le migliori offerte del 12 dicembre

Smartphone

iPhone Air. Continua a scendere il prezzo dell’ iPhone Air , la novità più interessante lanciata da Apple in questo 2025. Lo smartphone super sottile è in promo con uno sconto che supera i 140 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone si contraddistingue per il suo design super sottile e per caratteristiche da smartphone premium. Schermo Super Retina XDR da 6,5 pollici con ProMotion, schermo A19 Pro che assicura ottime prestazioni e una fotocamera Fusion per scatti perfetti in ogni situazione. Iconico e a un prezzo mai visto prima.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost. Una delle migliori offerte lowcost che trovi oggi. Su Amazon è disponibile queste orologio super economico con uno sconto dell’86% che fa crollare il prezzo a soli 18 euro . Uno smartwatch per la vita di tutti i giorni e per chi ha poche pretese ed è alla ricerca di un dispositivo che mostri l’orario e alcune informazioni principali, come i passi effettuati e la frequenza cardiaca. Offre anche più di 110 modalità sportive ed è anche impermeabile.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. A pochi giorni dalla fine del Black Friday tornano in offerta le chiavette multimediali di Amazon e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il Fire TV Stick 4K Plus in promo con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro. Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa.

Smartwatch

Xiaomi Smart Band 9 Pro. Ottimo rapporto qualità-prezzo per lo Xiaomi Smart Band 9 Pro . Da oggi trovi lo smarwatch top del brand cinese in promo con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 50 euro . Un’ottima occasione per chi non vuole spendere troppo e allo stesso tempo vuole acquistare un orologio completo e con tante funzioni innovative. Schermo ampio da 1,74 pollici , batteria che può durare fino a 21 giorni e funzioni avanzate per il monitoraggio della salute , a partire dalla frequenza cardiaca ventiquattro ore su ventiquattro. Supporta più di 100 modalità di allenamento.

PC portatile&Tablet

Notebook lowcost. Offerta shock per questo PC portatile lowcost. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 70% che fa crollare il prezzo e risparmi più di 600 euro su quello di listino. Notebook che puoi regalare per Natale grazie alle sue ottime caratteristiche tecniche. Schermo da 14 pollici, ottimo processore, 8 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. Perfetto per l’intrattenimento, lo studio e il lavoro.

Elettrodomestici

Hoover H-Free 100. Prezzo mini per l’ aspirapolvere senza fili Hoover H-Free 100 . Su Amazon lo trovi con uno sconto del 60% e costa meno di 80 euro . Non a caso è tra le più vendute di questi ultimi giorni. Aspira tutto lo sporco presente in casa, tecnologia ciclonica che separa la polvere dall’aria e autonomia fino a 40 minuti. Dotata anche di una spazzola mini per arrivare negli angoli più nascosti e tra le fessure.

