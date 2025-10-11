Amazon, ecco gli smartphone da comprare oggi: sconti fino all'80%

Giornata con tante offerte strepitose su Amazon con prodotti al minimo storico e sconti mai visti prima. Approfittane subito e risparmia centinaia di euro.

Smartphone, smartwatch, smart TV, elettrodomestici e accessori tech: non è la lista della spesa di un appassionato di tecnologia, ma le categorie di prodotti che da oggi troviamo in offerta su Amazon. Si trova veramente di tutto, dallo smartphone top di gamma al minimo storico con uno sconto elevato (il Galaxy S25 Edge che troviamo con uno sconto del 44% che fa risparmiare 600 euro su quello di listino), fino al caricabatteria per l’auto in offerta con un doppio sconto e lo paghi solamente 5 euro. Trovi anche l’aspirapolvere Dyson con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 200 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi 11 ottobre. Le trovi raccolte nella lista qui in basso e per ogni prodotto hai il link per accedere direttamente alla pagina su Amazon. Per alcuni dispositivi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte dell’11 ottobre

Smartphone

Galaxy S25 Edge. Una delle migliori offerte di tutto il web per uno smartphone premium. Su Amazon trovi il Galaxy S25 Edge in promo con un super sconto del 46% che fa crollare il prezzo e risparmi ben 600 euro su quello di listino. Per l’ultima versione lanciata da Samsung sul mercato si tratta di un’occasione irripetibile. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Il Galaxy S25 Edge è un telefono unico nel suo genere che si caratterizza per un design super sottile, uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon di ultima generazione e una fotocamera principale da ben 200 megapixel . Un vero affare da non farsi scappare.

Gadget lowcost

Caricatore Auto Lisen. Da oggi su Amazon trovi questo caricatore per auto con cavo incluso nella confezione, con un doppio sconto che fa crollare il prezzo . Oltre allo sconto fisso del 47% , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo del 30% . Il prezzo finale è inferiore ai 6 euro. Nella confezione trovi anche un cavo per la ricarica rapida. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone. Comprandone duo o più unità ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 20%.

Smartwatch

Ticwatch Atlas. Offerta lampo e minimo storico per questo orologio Ticwatch . Da oggi lo trovi con uno sconto del 33% che ti permette di risparmiare decine di euro su quello di listino. Orologio realizzato con ottimi materiali e dotato di funzionalità avanzate per la vita di tutti i giorni, ma è perfetto anche per gli amanti delle avventure all’aperto. Sistema operativo WearOS di Google con tutte le app più importanti già pre-installate (Maps e Wallet). Più di 110 modalità di allenamento, alcune delle quali professionali e monitoraggio attivo della salute.

PC portatile

PC portatile bvate. Torna in promo uno dei PC portatili più acquistati su Amazon. Il modello bvate B9 è disponibile con uno sconto eccezionale del 78% e risparmi più 1250 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Scheda tecnica perfetta per lo studio e per l’intrattenimento: schermo da 16 pollici, processore i3, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 GB e tutta la connettività di cui hai bisogno. Non perdere tempo e acquistalo subito.

Smart TV

Fire TV Serie 2. Torna in offerta lo smart TV Fire TV Serie 2 prodotto da Amazon. La versione con lo schermo da 32 pollici è disponibile con un ottimo sconto del 46% e la paghi veramente poco. Approfitti di una delle migliori promo del giorno per un televisore e acquisti un prodotto realizzato con grande cura. Dotato del sistema operativo Fire TV, lo stesso presente anche sui Fire TV Stick e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Le dimensioni compatte lo rendono perfetto per la cucina e la camera da letto. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. In offerta è disponibile anche la versione da 40 pollici: sconto del 37% e pagamento rateale a tasso zero.

Elettrodomestici

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni. Ottima occasione per il robot aspirapolvere top di gamma di Ecovacs dotato delle tecnologie più innovative. Solamente acquistandolo oggi risparmi quasi 700 euro grazie allo sconto del 52% e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Grande potenza di aspirazione, lava alla perfezione il pavimento ed è dotato di una stazione per lo svuotamento automatico. I sensori mappano accuratamente tutte le stanze e puoi controllarlo facilmente tramite l’app dello smartphone.

