Amazon, macchina caffè De'Longhi crolla di prezzo e sconti all'80%: le offerte di oggi

Si avvicina sempre di più il Black Friday e sono sempre di più le offerte irrinunciabili che vediamo online per i prodotti tech, e non solo. Ad esempio, da oggi 11 novembre, oltre alle offerte shock disponibili su Amazon, vi suggeriamo anche qualche promo irrinunciabile di AliExpress. Infatti, da oggi parte una settimana di sconti incredibili all’insegna del Single’s Day, giornata che in Cina si può equiparare al nostro Black Friday.

Per il Single’s Day, AliExpress ha pensato a una promo unica. Oltre allo sconto già elevato presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che fa scendere ulteriormente il prezzo. Si va da un minimo di 3 euro per una spesa minima di 15 euro, fino a un massimo di 85 euro per una spesa minima di 549 euro. Lo sconto si applica a qualsiasi categoria di prodotto, anche agli smartphone (la tabella riassuntiva con tutti i codici sconto la trovi alla fine dell’articolo).

Nella lista qui in basso trovi una selezione delle migliori promo disponibili su Amazon e su AliExpress. Per i prodotti disponibili su AliExpress non bisogna preoccuparsi della spedizione, né delle spese per la dogana: i dispositivi sono già presenti sul suolo europeo e per la consegna devi aspettare solo pochissimi giorni. Inoltre, puoi anche pagarli in 3 rate a tasso zero. Scopri tutte le migliori promo di oggi

Amazon, le migliori offerte dell’11 novembre

Smartphone

iPhone 16. Continua ancora per pochissimi giorni l’ ottima offerta per l’ iPhone 16 . Lo smartphone top di gamma di Apple è disponibile su Amazon con uno sconto di quasi 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, processore A18 che supporta Apple Intelligence , doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel con teleobiettivo incluso e una batteria che dura per tutto il giorno.

Promo lampo per lo Xiaomi 15T . Lo smartphone top da poco uscito sul mercato è disponibile in offerta con uno sconto di 150 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico . Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Caratteristiche tecniche da telefono premium: schermo da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity da 8400-Ultra, 12 gigabyte di RAM e comparto fotografico top di gamma realizzato in collaborazione con Leica. Batteria da 5500 mAh che può durare fino a due giorni.

Galaxy A36. Una delle migliori promo che puoi trovare oggi per uno smartphone. Su Amazon è disponibile il Galaxy A36 con uno sconto del 43% e risparmi ben 170 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Condizioni che lo rendono un vero best-buy. Smartphone medio di gamma perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD, processore Snapdragon di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e batteria da 5000 mAh .

Gadget lowcost

Cuffie lowcost. Offerta speciale per questo paio di cuffie lowcost . Da oggi le trovi su Amazon con uno sconto del 73% e le paghi solamente 24 euro. Auricolari Bluetooth che si collegano a qualsiasi smartphone e che assicurano un’ottima qualità del suono, grazie anche alla cancellazione del rumore. Impermeabili e con un’autonomia che può arrivare fino a 40 ore.

Smartwatch

Galaxy Watch8 Classic. Offerta strepitosa per il nuovo Galaxy Watch8 Classic . Da oggi è disponibile in offerta al minimo storico grazie all’ ottimo sconto del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 160 euro su quello di listino. Come si intuisce dal nome, si caratterizza per un design classico, ma l’anima è super tecnologica. Schermo touch che puoi personalizzare scegliendo una delle tante watch faces a disposizione, design resistente agli urti e monitoraggio avanzato dell’attività fisica e del sonno. Dotato anche degli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per una maggior precisione dei valori.

Smart TV

Xiaomi TV F Pro 65. Prezzo in picchiata per lo smart TV Xiaomi TV F Pro da 65 pollici. Su Amazon lo trovi con uno sconto del 35% e risparmi ben 270 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Schermo QLED 4K, qualità delle immagini elevato e colori realistici. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV che ti permette di vedere tutte le tue serie TV e film preferiti. Occasione da non farsi sfuggire.

Console

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Occasione speciale su AliExpress . Trovi il bundle che comprende la Nintendo Switch 2 e i giochi Mario Kart World e Cyberpunk 2077: Ultimate Edition in promo con uno sconto lampo di 90 euro e puoi aggiungere un coupon in base a quanto spendi. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando PayPal. Sulla console c’è ben poco da dire: è la più venduta in questi ultimi mesi e assicura un divertimento che solo Nintendo sa creare.

Cuffie Bluetooth

Elettrodomestici

Ecovacsa Deebot T30C Omni. Prezzo in calo e super occasione per il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T30C Omni Gen2 . Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 42% al prezzo più basso di sempre e risparmi 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Robot aspirapolvere in grado anche di lavare i pavimenti e dotato di sensori di ultima generazione che mappano perfettamente la tua abitazione. Grande potenza di aspirazione e stazione per lo svuotamento automatico. Un elettrodomestico tutto fare che non puoi non avere.

Come funzionano i coupon sconto AliExpress

Oltre allo sconto già presente nella pagina prodotto su AliExpress, fino al 19 novembre puoi aggiungere dei coupon sconto che ti permettono di risparmiare altre decine di euro. Lo sconto varia in base alla spesa totale effettuate. Per utilizzare il coupon bisogna semplicemente aggiungere il codice sconto in fase in fase di pagamento.

Ecco i coupon e la relativa spesa da sostenere:

