Amazon, macchina caffè De'Longhi sprofonda il prezzo: 85% di sconto

Amazon

Una giornata all’insegna delle vere offerte in stile Prime Day. Sebbene manchino ancora una decina di giorni all’inizio dell’evento estivo di Amazon dedicato alle offerte, sul sito di e-commerce sono sempre di più le offerte shock che non devi assolutamente farti sfuggire. Non stiamo esagerando: ad esempio trovi l’iPhone Air con un ottimo sconto del 27% che ti fa risparmiare più di 300 euro. Restando in tema smartphone, c’è lo Xiaomi 17T disponibile con una tripla promo che permette di ricevere anche lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici. Per chi vuole spendere pochissimo, ci sono le cuffie Bluetooth lowcost con uno sconto del 78% e le paghi solamente 20 euro.

Ottima anche l’offerta per il Garmin fenix 8: grazie al doppio sconto risparmi più di 250 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Tra gli elettrodomestici non farti sfuggire l’occasione per la macchina per il caffè De’Longhi: grazie allo sconto di 300 euro fai un super affare.

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Amazon, migliori offerte 11 giugno

Smartphone

Xiaomi 17T (tripla promo e 5 rate a tasso zero)

Una delle migliori offerte che puoi trovare oggi per uno smartphone. Grazie alla promo lancio disponibile per lo Xiaomi 17T approfitti di un’occasione unica. Oltre allo sconto del 19% presente in pagina, puoi aggiungere il codice “XM17T100” in fase di pagamento per ricevere altri 100 euro di sconto . Lo sconto totale diventa quasi del 30% e risparmi ben 270 euro . L’offerta non finisce qui: acquistando lo smartphone ricevi anche lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici , perfetto per la tua cucina o la camera da letto. Lo smartphone è un vero top di gamma: schermo AMOLED da 6,59 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione 1,5K, processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x, batteria massiva da 6500 mAh che può durare fino a due giorni.

Una delle che puoi trovare oggi per uno smartphone. Grazie alla promo lancio disponibile per lo approfitti di un’occasione unica. Oltre allo presente in pagina, puoi aggiungere il in fase di pagamento per . Lo diventa e . L’offerta non finisce qui: acquistando lo smartphone ricevi anche lo da , perfetto per la tua cucina o la camera da letto. Lo smartphone è un vero top di gamma: con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione 1,5K, , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x, batteria massiva da 6500 mAh che può durare fino a due giorni. iPhone Air (prezzo al minimo e occasione speciale)

Continua l’ ottima offerta per l’iPhone Air. Il nuovo smartphone Apple è disponibile con uno sconto del 27% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. La particolarità di questo telefono è il design: spessore super sottile e peso inferiore rispetto alla media. Sul fronte delle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: schermo ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, fotocamera principale Fusion da 48 megapixel e fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. Design e potenza uniti in un unico smartphone.

Continua l’ per l’iPhone Air. Il nuovo smartphone Apple è disponibile con uno e su quello di listino. La particolarità di questo telefono è il design: spessore super sottile e peso inferiore rispetto alla media. Sul fronte delle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni fulminee, fotocamera principale Fusion da 48 megapixel e fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. Design e potenza uniti in un unico smartphone. realme 16 Pro+ (prezzo al minimo e super offerta)

Rapporto qualità-prezzo eccellente per il realme 16 Pro+ . Da oggi è disponibile con uno sconto lampo del 27% e risparmi 140 euro su quello di listino . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero per alleggerire la spesa iniziale. Si tratta di un telefono che assicura ottime prestazioni grazie a un display AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon 7 Gen 4 , fotocamera principale da 200 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine e una mega batteria da 7000 mAh con supporto alla ricarica super rapida.

per il . Da oggi è disponibile con uno e . Hai anche la possibilità di il in per alleggerire la spesa iniziale. Si tratta di un telefono che assicura ottime prestazioni grazie a un con refresh rate fino a 144 Hz, , fotocamera principale da 200 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine e una mega batteria da 7000 mAh con supporto alla ricarica super rapida. Galaxy A56 (prezzo in calo e minimo storico)

Minimo storico di quest’ultimo periodo per il Galaxy A56 . Lo smartphone medio di gamma di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 27% e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Telefono con un’ottima scheda tecnica, soprattutto in relazione al prezzo: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura ottime prestazioni e supporta qualsiasi applicazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

di quest’ultimo periodo per il . Lo smartphone medio di gamma di Samsung è disponibile in con uno e su quello di listino. Telefono con un’ottima scheda tecnica, soprattutto in relazione al prezzo: da con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura ottime prestazioni e supporta qualsiasi applicazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una che dura per tutto il giorno. moto g06 (44% di sconto e costa pochissimo)

Lo smartphone economico da comprare oggi. Su Amazon trovi il moto g06 con un ottimo sconto del 44% che fa scendere il prezzo a meno di 110 euro e fai un ottimo affare. Telefono perfetto per la vita di tutti i giorni e dotato di buone componenti tecniche. Schermo da 6,88 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek Helio G81, fotocamera principale da 50 megapixel con supporto dell’intelligenza artificiale e una batteria da 5100 mAh che ti dura per tutto il giorno. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (78% di sconto e promo lampo)

Una delle offerte più interessanti che puoi trovare oggi. Su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un ottimo sconto del 78% e le paghi solamente 22,79 euro . Un prezzo alla portata di tutti per degli auricolari wireless che assicurano una buona qualità del suono e sono dotati anche della cancellazione del rumore . Autonomia fino a 48 ore e si collegano con qualsiasi smartphone. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente, l’offerta è a tempo e può terminare molto presto.

Una delle offerte più interessanti che puoi trovare oggi. Su Amazon trovi questo in con un e le . Un prezzo alla portata di tutti per degli auricolari wireless che assicurano una buona qualità del suono e sono dotati anche della . Autonomia fino a 48 ore e si collegano con qualsiasi smartphone. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente, l’offerta è a tempo e può terminare molto presto. Belkin BoostCharge (57% di sconto e prezzo stracciato)

Un accessorio che non può assolutamente mancare nella tua auto. Da oggi trovi il caricabatteria Belkin BoostCharge in promo con uno sconto del 57% che fa scendere il prezzo a soli 12,99 euro . Si tratta di un caricatore che si collega nella presa accendisigari della vettura e ti permette di ricaricare due dispositivi contemporaneamente. Compatibili con qualsiasi smartphone, è utilissimo da avere in qualsiasi vettura.

Un accessorio che non può assolutamente mancare nella tua auto. Da oggi trovi il in con uno che fa . Si tratta di un caricatore che si collega nella presa accendisigari della vettura e ti permette di contemporaneamente. Compatibili con qualsiasi smartphone, è utilissimo da avere in qualsiasi vettura. Ciabatta Multipresa Tapo C300 (costa la metà e super affare)

Un dispositivo che non può assolutamente mancare in una smart home è la presa smart. Oggi Amazon ci viene in soccorso con la ciabatta intelligente Tapo P300 disponibile con un super sconto del 50% e la paghi meno di 25 euro. Ciabatta versatile graize alle tre prese universali e alle porte USB per la ricarica rapida di smartphone e smartwatch. La puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone per spegnere o accendere i dispositivi che utilizzi maggiormente. In questo modo risparmi anche sulla bolletta della corrente.

Smartwatch

Garmin fenix 8 (doppio sconto e prezzo in picchiata)

Una promo con doppio sconto che non puoi assolutamente farti sfuggire. Il Garmin fenix 8 nella versione da 43 millimetri è disponibile con uno sconto fisso del 22% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 70 euro. Il risparmio totale sfiora i 300 euro e approfitti del minimo storico. Il Garmin fenix 8 è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento nel settore dei wearable. Oltre a essere super resistente e (quasi) indistruttibile, è dotato di sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali. A bordo trovi più di 90 app per lo sport, tra cui sci alpinismo, surf e mountain bike. Non manca un GPS super preciso e con mappe professionali per non perdere mai la giusta direzione, nemmeno durante le escursioni in mezzo ai boschi.

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Se non vuoi spendere troppo per il tuo nuovo smartwatch, questa è la promo che fa per te. Il Nothing Watch Pro 2 è in offerta lampo con uno sconto del 33% e lo paghi meno di 50 euro. Puoi utilizzare anche il pagamento in 3 rate a tasso zero. Nonostante un prezzo mini, lo smartwatch offre tutte le funzioni che cerchi solitamente in un dispositivo del genere, a partire dal monitoraggio avanzato della salute. Schermo AMOLED da 1,32 pollici con luminosità elevata e tante modalità di allenamento. La batteria è una garanzia e può arrivare fino a 11 giorni.

Smart TV

Smart TV Hisense 55″ MiniLed (risparmi più di 200 euro e 5 rate a tasso zero)

Prezzo speciale per lo smart TV Hisense MiniLed da 55 pollici di ultima generazione. Da oggi è disponibile con uno sconto del 28% che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Televisore di fascia alta con pannello con risoluzione 4K e tecnologia MiniLed. Per gli amanti dei videogame c’è anche la modalità Game PRO che porta il refresh rate fino a 144 Hz. A bordo è presente il sistema operativo VIDAA U8 che supporta tutte le principali piattaforme di streaming.

Elettrodomestici

De’Longhi Rivelia (300 euro di sconto e 5 rate a tasso zero)

Offerta shock per la macchina per il caffè professionale De’Longhi Rivelia . Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% e il prezzo crolla al minimo storico , con un risparmio netto di poco superiore ai 300 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Macchina da caffè automatica con montalatte integrato che permette di preparare fino a 8 bevande differenti. Grazie al macinacaffè integrato, puoi inserire direttamente i chicchi della tua miscela preferita. Dotata anche di un pratico display a colori.

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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma Lefant M3 Max è il protagonista di una promozione speciali su Amazon grazie a un doppio sconto clamoroso: un ribasso fisso del 72% a cui puoi aggiungere un ulteriore coupon del 5% disponibile direttamente in pagina. Questa accoppiata ti permette di ottenere un risparmio totale di quasi 1000 euro sul prezzo originale. Dotato di una stazione all-in-one avanzata che gestisce lo svuotamento della polvere, il lavaggio e l’asciugatura dei moci, fa tutto da solo per settimane. Grande potenza di aspirazione e la puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma è il protagonista di una promozione speciali su Amazon grazie a un disponibile direttamente in pagina. Questa accoppiata ti permette di ottenere un sul prezzo originale. Dotato di una stazione all-in-one avanzata che gestisce lo svuotamento della polvere, il lavaggio e l’asciugatura dei moci, fa tutto da solo per settimane. Grande potenza di aspirazione e la puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Ventilatore a torre Dyson Cool AM07 (prezzo al minimo e super sconto)

Il ventilatore a torre Dyson Cool AM07 crolla su Amazon con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare 100 euro . Grazie alla tecnologia Air Multiplier, questo dispositivo genera un flusso d’aria potente, costante e fresco senza l’uso di fastidiose pale, risultando estremamente silenzioso e sicuro per bambini e animali domestici. Design futuristico, è la soluzione perfetta sia per la tua abitazione sia per l’ufficio. Approfittane subito.

Il ventilatore a torre crolla su Amazon con uno . Grazie alla tecnologia Air Multiplier, questo dispositivo genera un flusso d’aria potente, costante e fresco senza l’uso di fastidiose pale, risultando estremamente silenzioso e sicuro per bambini e animali domestici. Design futuristico, è la soluzione perfetta sia per la tua abitazione sia per l’ufficio. Approfittane subito. Friggitrice ad aria Panasonic (50% di sconto e costa la metà)

Metà prezzo per la friggitrice ad aria top di gamma. La Panasonic NF-CC600 tocca il minimo storico grazie all’ottimo sconto del 50% . Dotata di un capiente cestello da 6 litri (perfetto per tutta la famiglia), si distingue per la comoda finestra integrata che ti permette di controllare la cottura dei cibi a vista senza dover aprire il cassetto e disperdere calore. Grazie alla tecnologia di circolazione dell’aria e all’aggiunta della cottura e a vapore, garantisce piatti croccanti fuori e succosi dentro. Puoi scegliere tra ben 11 programmi di cottura.

Metà prezzo per la friggitrice ad aria top di gamma. La tocca il minimo storico grazie all’ottimo . Dotata di un capiente (perfetto per tutta la famiglia), si distingue per la comoda che ti permette di controllare la cottura dei cibi a vista senza dover aprire il cassetto e disperdere calore. Grazie alla tecnologia di circolazione dell’aria e all’aggiunta della cottura e a vapore, garantisce piatti croccanti fuori e succosi dentro. Puoi scegliere tra ben 11 programmi di cottura. Macchina caffè americano Russell Hobbs (44% di sconto e prezzo al minimo)

La macchina per il caffè americano firmata Russell Hobbs è oggi disponibile su Amazon con uno sconto del 54%: la paghi meno della metà del prezzo di listino e puoi dilazionare la spesa in 3 rate a tasso zero. Dotata di una capiente caraffa in vetro da 1,25 litri, è dotata di un sistema di erogazione avanzato che estrae tutto l’aroma dalla miscela e una piastra riscaldante per mantenere la bevanda calda a lungo.

Servizi Amazon



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