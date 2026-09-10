Amazon, macchina caffè De'Longhi al minimo storico: sconti fino all'80%

Amazon

Amazon inaugura questa nuova giornata con tante promo che permettono di fare ottimi affari e di risparmiare centinaia di euro. Il protagonista della giornata è l’iPhone 17 Pro Max disponibile su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro. Altrettanto interessante la promo disponibile per la macchina per il caffè De’Longhi Stilosa: sconto del 35% e la paghi meno di 100 euro. Perfetta per la tua abitazione.

Se sei alla ricerca di un nuovo telefono e non vuoi spendere cifre esagerate trovi il realme P4 Lite con un ottimo sconto del 33% e lo paghi meno di 160 euro. Tra gli smart TV trovi il modello LG evo MiniLED da 43 pollici con un super sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro. Per la pulizia della tua abitazione, invece, è disponibile il robot aspirapolvere Lefant con un mega sconto di 900 euro. In alternativa trovi la lavapavimenti Dyson con uno sconto del 29% e approfitti del minimo storico. Non perdere tempo e approfittane ora.

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Amazon, migliori offerte 10 settembre

Smartphone

iPhone 17 Pro Max (risparmi 200 euro e 5 rate a tasso zero)

Ultime occasioni per approfittare del super prezzo disponibile per l’ iPhone 17 Pro Max. Grazie allo sconto di 200 euro disponibile oggi approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Smartphone che si posiziona nella fascia altissima del mercato, e non potrebbe essere altrimenti. Dotato di un display ProMotion da 6,3 pollic i con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee e supporta le funzioni avanzate AI, tripla fotocamera posteriore Fusion Pro con sensori da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel.

Ultime occasioni per approfittare del disponibile per l’ Grazie allo disponibile oggi approfitti del e hai anche la possibilità di il in . Smartphone che si posiziona nella fascia altissima del mercato, e non potrebbe essere altrimenti. Dotato di un i con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni fulminee e supporta le funzioni avanzate AI, con sensori da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel. Google Pixel 10 Pro (minimo storico e sconto speciale)

Prezzo al minimo per il Google Pixel 10 Pro , smartphone top dell’azienda di Mountain View e dotato di un ottimo rapporto qualità-prezzo . Con lo sconto del 32% disponibile su Amazon il risparmio netto è di ben 350 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero . Dimensioni compatte grazie allo schermo Super Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, processore Tensor G5 progettato appositamente per le funzioni AI sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore professionale e un’autonomia che supera le 24 ore.

Prezzo al per il , smartphone top dell’azienda di Mountain View e dotato di un . Con lo disponibile su Amazon il è di e hai anche la di il . Dimensioni compatte grazie allo ad altissima risoluzione, progettato appositamente per le funzioni AI sviluppate da Google, professionale e un’autonomia che supera le 24 ore. Galaxy A56 (28% di sconto e ottimo rapporto qualità-prezzo)

Offerta speciale per il Galaxy A56 . Grazie allo sconto del 28% disponibile da oggi lo trovi su Amazon al minimo storico di quest’ultimo periodo e approfitti di un’occasione unica. Smartphone dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh. Affidabile e con aggiornamenti del sistema operativo per i prossimisei anni.

per il . Grazie allo disponibile da oggi lo trovi su al di quest’ultimo periodo e approfitti di un’occasione unica. Smartphone dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh. Affidabile e con aggiornamenti del sistema operativo per i prossimisei anni. Motorola edge 60 neo (prezzo in picchiata)

Scorte limitate per il Motorola edge 60 neo , smartwatch medio di gamma del brand statunitense che da oggi trovi su Amazon con uno sconto del 34% e il prezzo scende al minimo storico. Il risparmio netto è di poco superiore ai 130 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Perfetto per l’utilizzo quotidiano, è dotato di un display pOLED da 6,36 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 7400 che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida.

Scorte limitate per il , smartwatch medio di gamma del brand statunitense che da oggi trovi su Amazon con uno e il prezzo scende al minimo storico. Il risparmio netto è di e hai anche la possibilità di il a utilizzando il servizio Cofidis. Perfetto per l’utilizzo quotidiano, è dotato di un display pOLED da 6,36 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 7400 che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con da e teleobiettivo da 10 megapixel. La supporta la ricarica rapida. realme P4 Lite (33% di sconto e costa pochissimo)

L’offerta del giorno se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Il realme P4 Lite è disponibile con una promo lampo e con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a meno di 160 euro. Anche per questo modello è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero. Smartphone dotato di un display da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera posteriore con intelligenza artificiale e una batteria da 6600 mAh che può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (78% di sconto e prezzo stracciato)

Tra le migliori occasioni di oggi troviamo questo paio di cuffie lowcost disponibili con uno sconto del 78% e le paghi meno di 24 euro . Auricolari che assicurano un’ottima qualità del suono, con bassi profondi e tecnologia per la riduzione del rumore. Autonomia fino a 56 ore grazie alla custodia di ricarica. Si collegano con qualsiasi smartphone ed essendo impermeabili le puoi utilizzare anche mentre ti alleni.

Tra le migliori occasioni di oggi troviamo questo disponibili con uno e le . Auricolari che assicurano un’ottima qualità del suono, con e tecnologia per la riduzione del rumore. Autonomia fino a 56 ore grazie alla custodia di ricarica. Si collegano con qualsiasi smartphone ed essendo impermeabili le puoi utilizzare anche mentre ti alleni. Power bank MagSafe (prezzo al minimo e costa pochissimo)

Un accessorio utilissimo da avere sulla scrivania. Il powerbank Anker MagSafe da 5000 mAh è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e il prezzo scende a soli 23 euro . Compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone, permette di ricaricare il telefono in ogni momento, anche quando non hai il caricabatteria con te. Con l’offerta di oggi diventa un vero best-buy.

Un accessorio utilissimo da avere sulla scrivania. Il da è disponibile su con uno e il . Compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone, permette di ricaricare il telefono in ogni momento, anche quando non hai il caricabatteria con te. Con l’offerta di oggi diventa un vero best-buy. Cuociuova elettrico (offerta lampo e costa pochissimo)

Il cuociuova elettrico Philips Serie 3000 scende del 59% su Amazon e costa solamente 16 euro. Con una potenza di 400W, cuoce fino a 6 uova sode contemporaneamente, oppure fino a 3 uova in camicia, senza sprechi d’acqua né di tempo, grazie al misurino incluso che permette di dosare l’acqua con precisione in base al grado di cottura desiderato. Il design compatto e il rivestimento antiaderente rendono la pulizia estremamente semplice, mentre lo spegnimento automatico garantisce sicurezza e tranquillità durante l’uso.

De'Longhi EC260.BK Macchina da Caffè Per Polvere o in Ciald... 99,90 € -35% 153,99 € Risparmi 54,09 € Acquista su Amazon Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino... 1.299,00 € -13% 1.489,00 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon Smartphone realme P4 Lite 4G, 4GB+128GB, Display LCD HD 120H... 159,99 € -33% 239,99 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon Lefant M5 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo 23... 399,99 € -69% 1.299,99 € Risparmi 900,00 € Acquista su Amazon Drsaec Cuffie Bluetooth 5.4 Auricolari Bluetooth con App Per... 23,99 € -78% 109,99 € Risparmi 86,00 € Acquista su Amazon Amazfit Balance 2 47mm Bluetooth Negro (Black) 199,99 € -33% 299,90 € Risparmi 99,91 € Acquista su Amazon LG QNED evo AI MiniLED 43 Pollici, Serie QNED86B 2026 Smart ... 499,00 € -38% 799,00 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon Severin Friggitrice ad aria calda Pizza & More, programmi pe... 85,99 € -49% 169,90 € Risparmi 83,91 € Acquista su Amazon

Smartwatch

Garmin Venu X1 (offerta lampo e minimo storico)

Torna al minimo storico su Amazon il Garmin Venu X 1, con uno sconto di 150 euro sul prezzo di listino. Si tratta dello smartwatch più sottile mai realizzato da Garmin, appena 8 mm di spessore e 34 grammi di peso senza cinturino, con una cassa in polimero rinforzato, fondello in titanio e lente in zaffiro antigraffio . Il display AMOLED da 2 pollici mostra tutte le informazioni più impornati. Integra altoparlante e microfono per rispondere alle chiamate direttamente dal polso, oltre a una torcia LED per la visibilità al buio. Con oltre 100 app sportive precaricate e mappe per la navigazione, è dotato anche di sensori per il monitoraggio della salute. La batteria dura fino a 8 giorni.

Torna al minimo storico su Amazon il 1, con uno di sul prezzo di listino. Si tratta dello smartwatch più sottile mai realizzato da Garmin, appena e 34 grammi di peso senza cinturino, con una cassa in polimero rinforzato, fondello in e lente in . Il display mostra tutte le informazioni più impornati. Integra altoparlante e microfono per rispondere alle chiamate direttamente dal polso, oltre a una torcia LED per la visibilità al buio. Con oltre 100 app sportive precaricate e mappe per la navigazione, è dotato anche di sensori per il monitoraggio della salute. La dura fino a Amazfit Balance 2 (33% di sconto e occasione speciale)

Lo smartwatch per il benessere psico-fisico da oggi in promo al minimo storico con un mega sconto del 33% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Schermo ampio e che mostra tutte le info più importanti, sensori di ultima generazione che monitorano i principali parametri vitali ventiquattro ore al giorno e supporta più di 180 modalità di allenamento, tra cui HYROX e golf. Da record anche la batteria che può arrivare fino a 21 giorni.

Smart TV

Smart TV LG QNED evo MiniLED 43 pollici (38% di sconto e risparmi 300 euro)

Super prezzo e super occasione per lo smart TV LG QNED evo MiniLED da 43 pollici . Con la promo disponibile oggi sfrutti lo sconto del 38% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di 300 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Si tratta di un televisore uscito sul mercato da pochissimi mesi e che assicura immagini in altissima risoluzione grazie alla risoluzione 4K e alla tecnologia MiniLED del pannello. Il sistema operativo webOS è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di streaming. A supporto anche l’intelligenza artificiale con Copilot e Gemini.

Super prezzo e super occasione per lo da . Con la promo disponibile oggi sfrutti lo e il con un di . Hai anche la possibilità di il in . Si tratta di un televisore uscito sul mercato da pochissimi mesi e che assicura immagini in altissima risoluzione grazie alla risoluzione 4K e alla tecnologia MiniLED del pannello. Il sistema operativo webOS è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di streaming. A supporto anche l’intelligenza artificiale con Copilot e Gemini. Smart TV Samsung Crystal 55 pollici (minimo storico e offerta shock)

Rapporto qualità-prezzo ottimo per il Samsung Crystal da 55 pollici. Grazie allo sconto del 38% disponibile oggi approfitti del minimo storico e risparmi ben 230 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo con risoluzione 4K, processore Crystal 4K che assicura immagini perfette con qualsiasi tipologia di contenuto e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

De’Longhi Stilosa (35% di sconto e minimo storico)

Per gli amanti del vero espresso italiano, la macchina per il caffè De’Longhi Stilosa è disponibile con una promozione imperdibile: scende a meno di 100 euro grazie allo sconto del 35% , e hai anche l’opzione del pagamento dilazionato in 5 rate a tasso zero . Dotata di una pompa a 15 bar di pressione e di una caldaia in acciaio inox per la massima durata, estrae il caffè a regola d’arte. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E. Include anche il Cappuccino System in acciaio per montare la schiuma di latte in pochi secondi.

Per gli amanti del vero espresso italiano, la macchina per il caffè è disponibile con una promozione imperdibile: scende grazie allo , e hai anche l’opzione del pagamento dilazionato in . Dotata di una pompa a 15 bar di pressione e di una caldaia in acciaio inox per la massima durata, estrae il caffè a regola d’arte. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E. Include anche il Cappuccino System in acciaio per montare la schiuma di latte in pochi secondi. Lefant M5 Pro (69% di sconto e prezzo crollato)

Il Lefant M5 Pro crolla di prezzo su Amazon grazie allo sconto del 69% , per un risparmio di 900 euro. Il robot è dotato di navigazione laser dToF per una mappatura precisa degli ambienti, potenza di aspirazione fino a 18.000 Pa , rullo lavapavimenti con autopulizia a 75°C e una stazione base che gestisce da sola svuotamento della polvere, acqua pulita e acqua sporca. La batteria garantisce fino a 180 minuti di autonomia continua. A questo prezzo è un affare da non lasciarsi scappare.

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Il Dyson PencilWash scende del 29% su Amazon, con un risparmio di 100 euro sul prezzo di listino. Dotato di un design ultrasottile , pesa appena 380 g per un utilizzo senza sforzo e si inclina fino a 170° per pulire agevolmente sotto i mobili bassi. Il rullo in microfibra ad alta densità ruota a 650 giri/min e rimuove sporco liquido e secco in un solo passaggio, grazie al sistema di idratazione di precisione a 8 punti che garantisce sempre acqua pulita sul pavimento. Il serbatoio da 300 ml copre fino a 100 mq, con 30 minuti di autonomia e batteria intercambiabile.

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L’elettrodomestico che fa felici tutti quanti in famiglia. La friggitrice Severin Pizza&More è unica nel suo genere: oltre a cuocere le classiche patatine fritte, è realizzata in modo da poter cucinare anche una pizza. Grazie allo sconto del 49% il prezzo sprofonda al minimo storico e la paghi la metà. Distribuzione ottimale del calore e grazie alla finestra puoi controllare in ogni momento i tempi di cottura.

L’elettrodomestico che fa felici tutti quanti in famiglia. La friggitrice Severin Pizza&More è unica nel suo genere: oltre a cuocere le classiche patatine fritte, è realizzata in modo da poter cucinare anche una pizza. Grazie allo sconto del 49% il prezzo sprofonda al minimo storico e la paghi la metà. Distribuzione ottimale del calore e grazie alla finestra puoi controllare in ogni momento i tempi di cottura. Robot da cucina Cecotec Mambo Touch (45% di sconto e prezzo dimezzato)

Il Cecotec Mambo Touch dimezza il suo prezzo su Amazon grazie al 45% di sconto, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Con 37 funzioni integrate e un motore da 1600W a doppio ingranaggio, trita, mescola, monta, impasta, cuoce a vapore, frulla e scalda, sostituendo di fatto numerosi elettrodomestici da cucina. La caraffa in acciaio inox da 3,3 litri, abbinata a doppia vaporiera e cestello, permette di preparare fino a 4 piatti contemporaneamente, mentre la bilancia integrata ad alta precisione pesa gli ingredienti direttamente all’interno per risultati sempre accurati. Lo schermo touch TFT da 5 pollici con ricettario digitale guida passo dopo passo ogni preparazione, con la possibilità di cucinare anche da smartphone tramite l’app dedicata.

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