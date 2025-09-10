Amazon, Galaxy S24 a prezzo stracciato e sconti incredibili: le offerte di oggi

MisterGadget.Tech

Le offerte speciali non vanno mai in ferie su Amazon. Da oggi 10 settembre trovi offerte molto interessanti sul sito di e-commerce per alcuni dei più interessanti prodotti tech disponibili sul mercato. Ad esempio, se siete alla ricerca di uno smartphone, trovate l’ottimo Galaxy S24 FE in promo con uno sconto del 39% e approfitti del minimo storico. Trovi anche il POCO C85, appena uscito sul mercato, in promo lancio con uno sconto del 24%. Non mancano le offerte per i gadget lowcost con sconti che superano anche l’80%, come nel caso del powerbank da 10000mAh.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto trovi il link per accedere alla pagina su Amazon e scoprire il prezzo e le modalità di pagamento (per alcuni prodotti è disponibile la rateizzazione in cinque rate). Non farti sfuggire queste opportunità: approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 10 settembre

Smartphone

Galaxy S24 FE. Rapporto qualità-prezzo eccezionale per lo smartphone top di gamma di Samsung . Da oggi il Galaxy S24 FE è disponibile su Amazon con uno sconto del 39% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Smartphone che non ha paura di essere confrontato con altri top di gamma: schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore Exynos, tripla fotocamera posteriore con sensore posteriore principale da 50 megapixel. La batteria è una garanzia e arrivi a fine giornata senza troppi problemi.

per lo . Da oggi il è disponibile su con uno e su quello di listino. Smartphone che non ha paura di essere confrontato con altri top di gamma: con refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore Exynos, con sensore posteriore principale da 50 megapixel. La batteria è una garanzia e arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Motorola edge 60. Prezzo al minimo per uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato da Motorola. Su Amazon trovi il Motorola edge 60 in promo con uno sconto del 37% e risparmi quasi 140 euro su quello di listino. Occasione da non lasciarsi scappare per un telefono dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche il comparto fotografico che si compone di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Batteria da 5200 mAh che dura fino a due giorni.

per uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato da Motorola. Su trovi il in promo con uno e su quello di listino. Occasione da non lasciarsi scappare per un telefono dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche il comparto fotografico che si compone di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Batteria da 5200 mAh che dura fino a due giorni. Poco C85. Offerta lancio irrinunciabile per l’ultimo telefono lanciato sul mercato da Xiaomi. Il POCO C85 è disponibile con uno sconto del 24% e approfitti di una promo esclusiva di Amazon . La scheda tecnica è tutt’altro che da disprezzare: schermo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek e una fotocamera principale da 50 megapixel. Il pezzo forte è la batteria da ben 6000mAh che può durare anche fino a tre giorni con un utilizzo normale.

per l’ultimo telefono lanciato sul mercato da Xiaomi. Il è disponibile con uno e approfitti di una . La scheda tecnica è tutt’altro che da disprezzare: schermo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek e una fotocamera principale da 50 megapixel. Il pezzo forte è la che può durare anche fino a tre giorni con un utilizzo normale. moto g15. Lo smartphone per chi vuole spendere pochissimo. Oggi trovi il moto g15 in promo con uno sconto del 45% e lo paghi meno di 110 euro. Ottimo display da 6,72 pollici con risoluzione FHD, perfetto per vedere film e serie TV mentre sei in ufficio. Processore MediaTek e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Batteria da 5200mAh.

Gadget lowcost

Powerbank da 10.000mAh. Una delle migliori offerte del giorno. Da oggi trovi questo powerbank da 10.000mAh con uno sconto dell’ 85% e un prezzo che scende a meno di 20 euro . Questa batteria portatile è l’accessorio indispensabile per le tue giornate fuori casa, in grado di ricaricare il tuo smartphone più volte. Puoi ricaricare più dispositivi contemporaneamente ed è compatibile con qualsiasi smartphone, anche gli iPhone. A questo prezzo è uno die migliori che puoi acquistare oggi.

con uno sconto dell’ e un prezzo che scende a . Questa batteria portatile è l’accessorio indispensabile per le tue giornate fuori casa, in grado di ricaricare il tuo smartphone più volte. Puoi ricaricare più dispositivi contemporaneamente ed è compatibile con qualsiasi smartphone, anche gli iPhone. A questo prezzo è uno die migliori che puoi acquistare oggi. Cuffie Bluetooth. Un’ offerta lampo per queste cuffie Bluetooth , disponibili con uno sconto del 76% . Questi auricolari true wireless offrono un’ottima esperienza d’ascolto per la musica e le chiamate, a un prezzo super conveniente. Dotate della cancellazione del rumore e di un’autonomia fino a 48 ore. Sono anche impermeabili e le puoi utilizzare mentre fai allenamento.

per queste , disponibili con uno sconto del . Questi auricolari true wireless offrono un’ottima esperienza d’ascolto per la musica e le chiamate, a un prezzo super conveniente. Dotate della cancellazione del rumore e di un’autonomia fino a 48 ore. Sono anche impermeabili e le puoi utilizzare mentre fai allenamento. Cassa Bluetooth. Non perdere l’occasione per questa cassa Bluetooth, in offerta con uno sconto straordinario dell’81% e un prezzo mai visto prima. Questo altoparlante portatile ti permette di ascoltare la tua musica preferita ovunque tu sia. Perfetto da utilizzare nelle feste con gli amici, ha un’autonomia fino a 10 ore.

Smart TV

Smart TV TCL da 55 pollici. Uno smart TV con un rapporto qualità-prezzo veramente unico. Da oggi su Amazon è disponibile il televisore TCL da 55 pollici di ultima generazione e con sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick. Grazie allo sconto del 30% approfitti del minimo storico e lo paghi meno di 280 euro. Un prezzo impareggiabile per un televisore da 55 pollici con risoluzione 4K. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Spazzolino elettrico

Oral-B iO9. Una doppia promo per uno dei migliori spazzolini elettrici disponibili sul mercato. Partiamo dall’offerta Amazon. Oggi lo trovi con uno sconto del 50% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Nella confezione sono presenti 3 testine di ricambio, la custodia da viaggio e anche una confezione di dentifricio Oral-B Pro Expert. L’offerta non finisce qui. Acquistandolo oggi e registrando l’acquisto sul sito del produttore ricevi in regalo le Samsung Galaxy Buds3, cuffie top di gamma allo stesso livello delle AirPods.

Computer portatile

bvate V5. Ecco l’offerta “Back to School” che non devi farti scappare. Su Amazon trovi il PC portatile bvate B5 in promo con uno sconto dell’85% che ti fa risparmiare ben 1100 euro su quello di listino. Non si tratta di un refuso, ma i numeri sono reali. PC portatile perfetto per lo studio: schermo da 14 pollici con risoluzione FHD, buone prestazioni grazie anche ai 6 gigabyte di RAM e al SSD da 256 gigabyte, espandibile fino a 1 terabyte. A bordo è installato Windows 11.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere OKP K5B. Doppio sconto e offerta incredibile per il robot aspirapolvere OKP lowcost . Oltre a quello fisso del 62% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo del 27% e lo paghi 80 euro. Uno sconto da capogiro da non farsi sfuggire. Buona potenza di aspirazione, lo puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone oppure con i comandi vocali tramite Alexa. Raccoglie anche i peli degli animali e si adatta a qualsiasi tipologia di pavimento.

e per il . Oltre a quello puoi aggiungere un e lo Uno sconto da capogiro da non farsi sfuggire. Buona potenza di aspirazione, lo puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone oppure con i comandi vocali tramite Alexa. Raccoglie anche i peli degli animali e si adatta a qualsiasi tipologia di pavimento. Forno a microonde Samsung. Il forno a microonde Samsung è in offerta con uno sconto del 52% e costa meno della metà. Al momentoè il più venduto su Amazon nella sua categoria. Questo elettrodomestico compatto e versatile ti permette di scongelare, riscaldare e cuocere i cibi in modo rapido e uniforme. Con il suo design elegante e le diverse funzioni di cottura preimpostate, è l’ideale per semplificare la tua routine in cucina.

è in con uno del e costa Al momentoè il nella sua categoria. Questo elettrodomestico compatto e versatile ti permette di scongelare, riscaldare e cuocere i cibi in modo rapido e uniforme. Con il suo design elegante e le diverse funzioni di cottura preimpostate, è l’ideale per semplificare la tua routine in cucina. Macchina caffè manuale De’Longhi. Torna a un super prezzo la macchina per il caffè manuale De’Longhi . Oggi è disponibile con un ottimo sconto del 37% e costa solamente 85 euro . Supporta sia il caffè in polvere sia il caffè in cialde. Dotata anche di un montalatte classico per fare i cappuccini. Design compatto, facile da utilizzare e facile da pulire. Non può mancare sulla tua cucina.

. Oggi è disponibile con un e . Supporta sia il caffè in polvere sia il caffè in cialde. Dotata anche di un montalatte classico per fare i cappuccini. Design compatto, facile da utilizzare e facile da pulire. Non può mancare sulla tua cucina. Forno pizza G3 Ferrari. Sei un appassionato di pizza? Ecco l’offerta che fa per te. Da oggi trovi il forno per la pizza G3 Ferrari in promo con uno sconto del 30% e al prezzo più basso di sempre. Permette di cuocere una pizza in soli 5 minuti e con una temperatura che arriva fino a 400 gradi. Nella confezione è presente sia il ricettario sia la paletta.

