Amazon, il ventilatore portatile costa pochissimo e ti salva l'estate: sconti all'80%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

MEDION Ventilatore E10 TF (batteria, mini ventilatore USB po... 19,95 € -56% 44,95 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino... 1.356,00 € -9% 1.489,00 € Risparmi 133,00 € Acquista su Amazon Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, t... 599,00 € -33% 899,00 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon Nuovo Cuffie Bluetooth 5.4, Auricolari Bluetooth Stereo HiFi... 18,04 € -80% 89,99 € Risparmi 71,95 € Acquista su Amazon Amazon Ember serie 4 da 43" con Fire TV (ultimo modello), sm... 309,99 € -38% 499,99 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon Lefant M3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 12... 299,99 € -73% 1.099,99 € Risparmi 800,00 € Acquista su Amazon Candy Smart Pro Asciugatrice a Pompa di Calore 8 Kg, Classe ... 309,00 € -42% 532,43 € Risparmi 223,43 € Acquista su Amazon

Inizia una nuova settimana e Amazon la inaugura con nuove offerte che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi, infatti, troviamo tanti prodotti al minimo storico, a partire dall’ottimo iPhone 17 Pro Max che troviamo con uno sconto mai visto prima e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero. Per chi vuole spendere un po’ di meno ma è alla ricerca di un vero top di gamma, c’è il Google Pixel 10 con uno sconto shock del 33%. Ottime occasioni anche tra gli smart TV, con il televisore Amazon Ember Serie 4 disponibili con uno sconto che arriva fino al 43% e approfitti di un’occasione unica. Il ventilatore portatile che funziona anche come powerbank è in promo con uno sconto del 56% e costa meno di 20 euro.

Per la pulizia della tua abitazione c’è il Lefant M3 con un doppio sconto e risparmi più di 800 euro. Se, invece, cerchi un aiutante in cucina, la friggitrice ad aria Princess è disponibile con uno sconto del 38% e il prezzo scende a meno di 65 euro. Tutte le offerte scelte da noi di Libero Tecnologia le trovi raccolte nella lista qui in basso.

ISCRIVITI GRATIS AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE OFFERTE

Amazon, migliori offerte tech 10 agosto

Smartphone

iPhone 17 Pro Max (minimo storico e 5 rate a tasso zero)

Calo di prezzo improvviso e pagamento in 5 rate a tasso zero per l’iPhone 17 Pro Max . Lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno sconto di 140 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Telefono dotato di un display ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità, processore A19 Pro per prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione, tripla fotocamera Pro Fusion nella parte posteriore e fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplice. Autonomia mai vista su un iPhone.

e a per . Lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno e lo puoi anche . Telefono dotato di un da con refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità, processore A19 Pro per prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione, tripla fotocamera Pro Fusion nella parte posteriore e per selfie di gruppo più semplice. Autonomia mai vista su un iPhone. Galaxy S26 (minimo storico e risparmi quasi 300 euro)

Ottima occasione per lo smartphone top di Samsung. Il Galaxy S26 è disponibile su Amazon con uno sconto del 27% e il risparmio netto è di quasi 300 euro. Puoi anche suddividere la spesa in 5 o 12 rate a tasso zero. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2600 che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel . A disposizione anche la piattaforma Galaxy AI con tanti strumenti AI molto utili nella vita di tutti i giorni.

Ottima occasione per lo di Il è disponibile su con uno e il risparmio netto è di quasi 300 euro. Puoi anche suddividere la a tasso zero. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore con . A disposizione anche la piattaforma Galaxy AI con tanti strumenti AI molto utili nella vita di tutti i giorni. Google Pixel 10 (33% di sconto e affare immediato)

Con il Google Pixel 11 in arrivo nelle prossime settimane, il Google Pixel 10 è disponibile con un prezzo da outlet . Grazie allo sconto del 33% il prezzo scende al minimo storico e risparmi 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero. Schermo Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 progettato per supportare tutti gli strumenti AI sviluppati dall’azienda di Mountain View, tripla fotocamera posteriore professionale e un’autonomia che supera le 24 ore.

Con il Google Pixel 11 in arrivo nelle prossime settimane, il è disponibile con un . Grazie allo il prezzo scende al e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il Schermo Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 progettato per supportare tutti gli strumenti AI sviluppati dall’azienda di Mountain View, tripla fotocamera posteriore professionale e un’autonomia che supera le 24 ore. Galaxy A57 (prezzo al minimo e affare per tutti)

Ecco lo smartphone da acquistare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate e sei alla ricerca di un modello top. Grazie allo sconto di 120 euro approfitti di una super occasione e hai anche l’occasione di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Ecco lo smartphone da acquistare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate e sei alla ricerca di un modello top. Grazie allo approfitti di una super occasione e hai anche l’occasione di dilazionare il Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con da e batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Oppo Reno15 F (28% di sconto e risparmi poco più di 100 euro)

Ottimo rapporto qualità-prezzo per l’Oppo Reno15 F. Grazie allo sconto del 28% il prezzo scende al minimo storico e fai un ottimo acquisto. La scheda tecnica si basa su un display da 6,57 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon di ultima generazione, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una mega batteria da 6500 mAh che può durare fino a due giorni. Un affare lampo che non devi farti sfuggire.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (80% di sconto e affare lampo)

Queste cuffie lowcost sono il modello che devi assolutamente acquistare oggi. Su Amazon sono disponibili con uno sconto dell’80% e le paghi solamente 18 euro . Il prezzo non deve trarre in inganno: assicurano una buona qualità del suono e hanno anche due microfoni anti-rumore per effettuare chiamate con un audio perfetto in ogni momento. L’autonomia raggiunge le 50 ore ed essendo impermeabili le puoi utilizzare anche mentre ti alleni. Si collegano con qualsiasi smartphone.

Queste cuffie lowcost sono il modello che devi assolutamente acquistare oggi. Su Amazon sono disponibili con uno e le . Il prezzo non deve trarre in inganno: assicurano una del e hanno anche due microfoni anti-rumore per effettuare chiamate con un audio perfetto in ogni momento. raggiunge le ed essendo impermeabili le puoi utilizzare anche mentre ti alleni. Si collegano con qualsiasi smartphone. Ventilatore portatile con funzione powerbank (56% di sconto e affare lampo)

Se ti stai preparando per le vacanze estive, ecco l’accessorio che non può mancare nella tua valigia. Solo per oggi trovi questo ventilatore portatile a batteria con mini powerbank incorporato in promo con uno sconto del 56% e costa meno di 20 euro . Dà sollievo contro il caldo feroce di questi giorni e puoi impostare fino a 5 velocità . Dotato anche di un gancio per appenderlo. Utilissimo a casa, ma anche in campeggio.

Se ti stai preparando per le vacanze estive, ecco l’accessorio che non può mancare nella tua valigia. Solo per oggi trovi questo con mini powerbank incorporato in con uno e . Dà sollievo contro il caldo feroce di questi giorni e puoi . Dotato anche di un gancio per appenderlo. Utilissimo a casa, ma anche in campeggio. Telecamera blurams (offerta lampo e costa pochissimo)

Se vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione senza spendere cifre esagerate, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi la telecamera blurams in promo con uno sconto del 33% e la paghi meno di 20 euro. Immagini in alta definizione, rotazione a 360 gradi, visione notturna e tracciamento del movimento. Compatibile con Alexa, puoi controllare in ogni momento cosa accade nella tua abitazione.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra (29% di sconto e risparmi 200 euro)

Offerta speciale per l’orologio super resistente di Samsung. Grazie all’offerta disponibile oggi il Galaxy Watch Ultra è disponibile in promo con uno sconto del 29% e risparmi ben 200 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Resiste a cadute, graffi, sbalzi di temperatura e lo puoi utilizzare in qualsiasi ambiente. Schermo super luminoso, monitoraggio avanzato della salute e del sonno e più di 90 modalità sportive.

Offerta speciale per l’orologio super resistente di Samsung. Grazie all’offerta disponibile oggi il è disponibile in con uno e Lo puoi anche utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Resiste a cadute, graffi, sbalzi di temperatura e lo puoi utilizzare in qualsiasi ambiente. Schermo super luminoso, monitoraggio avanzato della salute e del sonno e più di Moto Watch Fit (52% di sconto e costa meno della metà)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo orologio, ecco la promo che fa per te. Il Moto Watch Fit è disponibile con uno sconto del 52% e lo paghi meno della metà. Ottimo modello con schermo ampio da 1,9 pollici che mostra tutte le info di cui hai bisogno, monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca e ha un’autonomia fino a 16 giorni. Non perdere questa opportunità.

Smart TV

Amazon Ember Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per gli smart TV Amazon Ember Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43" , 50" e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV , invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

per gli smart prodotti da Troviamo in le disponibili da , 50" e 55 pollici. Lo tra il e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il in . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il , invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto. Smart TV TCL da 43 pollici (prezzo mini e affare per tutti)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smart TV, ecco la promo che fa per te. Grazie allo sconto del 29% il prezzo del televisore TCL da 43 pollici scende a meno di 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Immagini in alta definizione e a bordo trovi il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. A bordo trovi anche Alexa.

Elettrodomestici

Lefant M3 (doppio sconto e risparmi più di 800 euro)

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M3 : oltre quello fisso del 73% trovi un coupon aggiuntivo del 5% . Il robot unisce un’ aspirazione da 12.000 Pa con spazzola centrale a V anti-groviglio, doppio mop rotante pressurizzato e navigazione laser dToF a 360° con raggio di scansione di 15 metri. La stazione autopulente tutto in uno gestisce da sola lo svuotamento del sacco, lava i panni in acqua calda a 45°C e li asciuga con aria naturale, mentre il robot riconosce automaticamente i tappeti, aumenta la potenza e solleva i mop di 9 mm per non bagnarli. Il sistema di evitamento ostacoli PSD a 190° e i sensori Freemove 3.0 garantiscono una protezione completa.

su Amazon per il : oltre quello trovi un del . Il robot unisce un’ con spazzola centrale a V anti-groviglio, doppio mop rotante pressurizzato e navigazione laser con raggio di scansione di 15 metri. La stazione autopulente tutto in uno gestisce da sola lo svuotamento del sacco, lava i panni in acqua calda a e li asciuga con aria naturale, mentre il robot riconosce automaticamente i tappeti, aumenta la potenza e solleva i mop di 9 mm per non bagnarli. Il sistema di evitamento ostacoli PSD a 190° e i sensori Freemove 3.0 garantiscono una protezione completa. DREAME H15 Mix (risparmi 250 euro e a rate a tasso zero)

Offerta a tempo su Amazon per l’aspirapolvere e lavapavimenti dreame H15 Mix , con il 31% di sconto e un risparmio di 250 euro , con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il vero punto di forza è la configurazione 7-in-1 : lavapavimenti, aspirapolvere senza fili e lavatappeti condividono motore e batteria, ottimizzando i costi senza perdere in efficienza. Il braccio robotico GapFree AI DescendReach si abbassa automaticamente per raggiungere angoli e bordi su tre lati, mentre la potenza di aspirazione arriva fino a 23.000 Pa , gestendo sia sporco bagnato che asciutto in un solo passaggio. Il raschietto flessibile TangleCut 2.0 previene i grovigli di capelli e peli di animali, e il sistema ThermoTub lava con acqua calda a 100°C e asciuga in soli 5 minuti con aria calda ad alta velocità.

Offerta a tempo su Amazon per l’aspirapolvere e lavapavimenti , con il e un , con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il vero punto di forza è la configurazione : lavapavimenti, aspirapolvere senza fili e lavatappeti condividono motore e batteria, ottimizzando i costi senza perdere in efficienza. Il si abbassa automaticamente per raggiungere angoli e bordi su tre lati, mentre la potenza di aspirazione arriva fino a , gestendo sia sporco bagnato che asciutto in un solo passaggio. Il raschietto flessibile previene i grovigli di capelli e peli di animali, e il sistema lava con acqua calda a 100°C e asciuga in soli 5 minuti con aria calda ad alta velocità. Asciugatrice Candy Smart Pro (42% di sconto ed è la più venduta su Amazon)

L’ asciugatrice Candy Smart Pro con cestello da 8 kg è la più venduta su Amazon in questo momento, con il 42% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La classe energitica A++ certifica un consumo energetico minimo. Offre una serie completa di cicli rapidi da 30 a 90 minuti, con la funzione Kilo Detector che regola automaticamente durata e consumi in base al peso reale del bucato, risparmiando fino al 70% di energia e tempo. Grazie all’app hOn, connessa via Wi-Fi e Bluetooth, è possibile controllare l’asciugatrice da remoto, ricevere consigli personalizzati e scaricare oltre 20 cicli aggiuntivi.

L’ con è la in questo momento, con il e la possibilità di il . La certifica un consumo energetico minimo. Offre una da 30 a 90 minuti, con la funzione che regola automaticamente durata e consumi in base al peso reale del bucato, risparmiando fino al 70% di energia e tempo. Grazie all’app hOn, connessa via Wi-Fi e Bluetooth, è possibile controllare l’asciugatrice da remoto, ricevere consigli personalizzati e scaricare oltre 20 cicli aggiuntivi. Friggitrice ad aria Princess (prezzo mini e affare per tutti)

Torna al minimo storico su Amazon la Princess SlimFry , con il 38% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Il design salvaspazio , sviluppato in lunghezza anziché in larghezza, la rende perfetta anche per le cucine più piccole, senza però rinunciare al cestello da 8 litri , capace di contenere fino a 2,5 kg di patatine in un solo ciclo. Dotata di 8 programmi preimpostati selezionabili dal pannello touch. La finestra di visualizzazione permette di controllare la cottura senza aprire il cestello, disperdendo calore e allungando i tempi, mentre le parti removibili sono lavabili in lavastoviglie per una pulizia rapida.

Torna al su la , con il e la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Il design , sviluppato in lunghezza anziché in larghezza, la rende perfetta anche per le cucine più piccole, senza però rinunciare al , capace di contenere fino a 2,5 kg di patatine in un solo ciclo. Dotata di selezionabili dal pannello touch. La finestra di visualizzazione permette di controllare la cottura senza aprire il cestello, disperdendo calore e allungando i tempi, mentre le parti removibili sono lavabili in lavastoviglie per una pulizia rapida. Sbattitore Severin (53% di sconto e costa meno di 20 euro)

Lo sbattitore elettrico Severin scende del 53% su Amazon, restando sotto i 19 euro nonostante una dotazione completa. Con una potenza di 300W, offre 5 livelli di velocità più funzione Turbo per la massima potenza quando serve, ideale sia per amalgamare ingredienti delicati che per impastare preparazioni più corpose come pane e pizza. In dotazione trovi fruste e ganci impastatori in acciaio inox, facilmente estraibili grazie all’apposito tasto di espulsione e lavabili in lavastoviglie, mentre il cavo a spirale aumenta il raggio d’azione durante l’uso. L’impugnatura Soft Touch garantisce una presa salda e confortevole anche durante le preparazioni più lunghe.

Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui