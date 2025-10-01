Amazon, Galaxy S25 al minimo storico e sconti al 90%: le offerte di oggi

MIsterGadget.Tech

Come iniziare al meglio il mese se non con una lista delle migliori promo disponibili da oggi 1 ottobre su Amazon? Il sito di e-commerce ci riserva sempre grandi sorprese e anche oggi puoi fare degli ottimi affari se sei alla ricerca di uno smartphone oppure di un elettrodomestico per la tua abitazione. Ce lo dimostrano le promo sul Redmi Note 14 Pro+, smartphone di Xiaomi disponibile con uno sconto di quasi 200 euro, oppure il robot aspirapolvere roborock Q7 L5+ che trovi con uno sconto del 45% e lo paghi quasi la metà.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte qui in basso. Per ogni dispositivo hai sia una breve descrizione delle caratteristiche principali sia il link per accedere alla pagina prodotto. Ti consigliamo di non perdere tempo e di approfittare delle migliori offerte lampo disponibili oggi.

Amazon, le migliori offerte del 1 ottobre

Smartphone

Galaxy S25 Edge. L’ultima novità di casa Samsung disponibile a un super prezzo. Da oggi trovi il Galaxy S25 Edge in promo con un ottimo sconto di 310 euro e fai un super affare. Il Galaxy S25 Edge è un telefono unico nel suo genere: caratteristiche premium in un corpo super sottile. Schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite e fotocamera principale da ben 200 megapixel che assicura scatti professionali. Design futuristico.

in con un e fai un super affare. Il è un telefono unico nel suo genere: caratteristiche premium in un corpo super sottile. con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite e fotocamera principale da ben 200 megapixel che assicura scatti professionali. Design futuristico. Motorola razr 60. Occasione irripetibile per lo smartphone pieghevole Motorola razr 60 . Da oggi è disponibile con un ottimo sconto del 38% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Approfitti del minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Smartphone pieghevole dotato di due schermi (uno esterno da 3,63 pollici e uno interno da 6,9 pollici), processore MediaTek e doppia fotocamera esterna con sensore principale da 13 megapixel. La selfie-cam, invece, è da 32 megapixel. Design iconico a conchiglia: non farti sfuggire questa offerta.

. Da oggi è disponibile con un e su quello di listino. Approfitti del e lo puoi anche a tasso zero. dotato di (uno esterno da 3,63 pollici e uno interno da 6,9 pollici), processore MediaTek e doppia fotocamera esterna con sensore principale da 13 megapixel. La selfie-cam, invece, è da 32 megapixel. Design iconico a conchiglia: non farti sfuggire questa offerta. Redmi Note 14 Pro+. Prezzo mai visto prima per il Redmi Note 14 Pro+ . Lo smartphone top di gamma di Xiaomi è disponibile al minimo storico con uno sconto del 38% che fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Smartphone che assicura ottime prestazioni: schermo CrystalRes da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon di ultima generazione e fotocamera principale da ben 200 megapixel . La batteria da 5110 mAh dura fino a due giorni.

per il . Lo smartphone top di gamma di Xiaomi è disponibile al con uno che fa su quello di listino. Smartphone che assicura ottime prestazioni: con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon di ultima generazione e . La batteria da 5110 mAh dura fino a due giorni. realme P3. Ottimo rapporto qualità-prezzo per lo smartphone medio di gamma di realme. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto di quasi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Brillante schermo AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen 4 di ultima generazione, fotocamera da 50 megapixel con AI e una super batteria da 5260 mAh che dura fino a due giorni. Non farti scappare questa occasione.

Gadget lowcost

Caricatore Auto Lisen. Da oggi su Amazon trovi questo caricatore per auto con cavo incluso nella confezione, con un doppio sconto che fa crollare il prezzo . Oltre allo sconto fisso del 44% , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo del 50%. Il prezzo finale è inferiore ai 5 euro. Nella confezione trovi anche un cavo per la ricarica rapida. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone. Comprandone quattro unità ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 5%.

con cavo incluso nella confezione, con un . Oltre allo , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo del 50%. Il Nella confezione trovi anche un cavo per la ricarica rapida. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone. Comprandone quattro unità ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 5%. Racchetta anti-zanzare. Super saldi di fine stagione per la racchetta elettrica anti-zanzare . Solo per oggi è disponibile con uno sconto del 52% e la paghi solamente 10 euro . Facilissima da utilizzare, la puoi utilizzare in tantissime occasioni, anche mentre sei in campeggio. Acquistala oggi e sei già pronto per la prossima stagione.

. Solo per oggi è disponibile con uno e la . Facilissima da utilizzare, la puoi utilizzare in tantissime occasioni, anche mentre sei in campeggio. Acquistala oggi e sei già pronto per la prossima stagione. Drone con fotocamera. Sei un appassionato di tecnologia? Questa è la promo che fa per te. Da oggi trovi questo drone con fotocamera in promo con uno sconto del 55% e lo paghi meno di 60 euro. Permette di effettuare registrazioni in alta definizione e lo puoi controllare facilmente utilizzando il joystick presente nella confezione.

Smartwatch

Huawei Watch GT 5. Offerta speciale per il Huawei Watch 5, smartwatch top di gamma del produttore cinese perfetto per la vita di tutti i giorni. Design elegante, cuore tecnologico grazie ai tanti sensori che monitorano costantemente i principali parametri vitali. Per gli amanti dello sport ci sono più di 100 modalità sportive, tra cui nuovi strumenti per i runner e i ciclisti. La batteria ha un’autonomia fino a quattordici giorni.

Smart TV

Xiaomi TV F 65. Se sei alla ricerca di uno smart TV con un ottimo rapporto qualità-prezzo, da oggi su Amazon trovi il televisore Xiaomi TV F da 65 pollici in promo con uno sconto del 30% e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Pannello con risoluzione 4K, colori realistici e sistema operativo Fire TV di Amazon compatibile con tutte le principali piattaforme di streaming.

Tablet

TABWEE T80. Torna l’offerta speciale per il TABWEE T80, tablet lowcost disponibile con un doppio sconto incredibile. Oltre a quello fisso del 50%, puoi aggiungere un coupon che ti permette di risparmiare altri 75 euro. Lo paghi meno di 90 euro e lo sconto totale supera il 70%. Tablet perfetto per l’intrattenimento e per lo studio. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Elettrodomestici

Tineco FLOOR ONE S7 Steam. Non perdere l’ offerta lampo sul lavapavimenti a vapore Tineco Floor One S7 Steam , con uno sconto del 43% che ti fa risparmiare ben 300 euro . Questo dispositivo 2-in-1 aspira, lava e igienizza i pavimenti utilizzando il vapore , eliminando lo sporco più ostinato e i batteri senza l’uso di prodotti chimici. Con la funzione di auto-pulizia, è la soluzione più avanzata e igienica per una casa impeccabile.

sul lavapavimenti a vapore , con uno sconto del che ti fa risparmiare ben . Questo dispositivo 2-in-1 aspira, lava e igienizza i pavimenti utilizzando il , eliminando lo sporco più ostinato e i batteri senza l’uso di prodotti chimici. Con la funzione di auto-pulizia, è la soluzione più avanzata e igienica per una casa impeccabile. roborock Q7 L5+. Ecco uno dei migliori robot aspirapolvere che puoi comprare oggi. Il roborock Q7 L5+ è disponibile in promo con uno sconto di ben il 45% al prezzo più basso di sempre . Lo paghi praticamente la metà e fai un super affare. Grande potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pavimento. Riconosce i tappeti e aumenta la potenza. Non perdere questa occasione e fai questo super affare.

è disponibile in con uno al . Lo paghi praticamente la metà e fai un super affare. Grande potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pavimento. Riconosce i tappeti e aumenta la potenza. Non perdere questa occasione e fai questo super affare. Termoconvettore Imetec Eco Rapid. Un’ occasione speciale per prepararsi all’inverno: il termoconvettore Imetec è in offerta con uno sconto del 30% . Questo riscaldatore compatto e portatile è l’ideale per riscaldare rapidamente stanze piccole e medie, offrendo calore istantaneo. Grazie al termostato regolabile e alle diverse impostazioni di potenza, ti permette di mantenere la temperatura desiderata. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

per prepararsi all’inverno: il è in offerta con uno sconto del . Questo riscaldatore compatto e portatile è l’ideale per riscaldare rapidamente stanze piccole e medie, offrendo calore istantaneo. Grazie al termostato regolabile e alle diverse impostazioni di potenza, ti permette di mantenere la temperatura desiderata. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Moulinex Multi Moulinette. Il tritatutto Moulinex è in offerta con uno sconto del 40% e costa pochissimo. Questo accessorio per la cucina ti permette di tritare erbe, cipolle, carne e frutta secca in pochi secondi. Con il suo design compatto e la facilità di utilizzo, è l’alleato perfetto per velocizzare la preparazione dei tuoi piatti preferiti.

Come vedere la Champions League in TV e in streaming gratis

Seconda serata di Champions League e scendono in campo Juventus e Napoli. Entrambe le italiane giocano alle ore 21:00. La Juventus affronta il Villareal, mentre i campioni d’Italia ospitano i campioni di Portogallo dello Sporting Lisbona. Il match della Juventus è un’esclusiva di Prime Video, mentre il Napoli sarà visibile solamente su NowTV e Prime Video. Se ancora non sei abbonato, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile oggi per il PassSport di NowTV: grazie allo sconto del 33% risparmi centinaia di euro a fine anno e hai accesso a tutti i contenuti sportivi di NowTV, compresa Serie A, Premier League, Europa League, i migliori tornei di tennis al mondo e tantissimo altro. Domani, invece, sarà il turno di Juventus e Napoli, con i bianconeri che saranno un’esclusiva di Prime Video. Puoi abbonarti gratis per 30 giorni alla piattaforma di Amazon cliccando sul link qui in basso.

ABBONATI A NOWTV CON LO SCONTO DEL 33%

COME VEDERE VILLAREAL-JUVE IN STREAMING GRATIS

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui