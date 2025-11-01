Amazon svuota tutto, smartphone a prezzi stracciato e sconti al 90%

georgeclerk/iStock

Prima giorno e del mese e subito Amazon ci riserva nuove promo uniche da cogliere al volo. Infatti, da oggi sono disponibili tante nuove offerte sui dispositivi tech, dagli smartphone fino agli elettrodomestici. Noi di Libero Tecnologia ne abbiamo selezionati una dozzina e le trovi raccolte qui in basso e sono suddivise per categoria di prodotto. Per ogni dispositivo c’è sia il link per accedere alla pagina su Amazon sia una breve descrizione tecnica.

Tra le offerte top c’è sicuramente il Google Pixel 10. L’ultima versione dello smartphone dell’azienda di Mountain View è disponibile al prezzo più basso di sempre e risparmi quasi 300 euro. Un’ottima occasione per un telefono uscito sul mercato da pochissimo tempo. Tra gli elettrodomestici c’è da segnalare l’offerta shock per la friggitrice ad aria Moulinex: grazie allo sconto del 45% la paghi pochissimo. Non farti sfuggire queste offerte e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 1 novembre

Smartphone

Google Pixel 10. Prima grande occasione per il Google Pixel 10 , ultima versione dello smartphone top dell’azienda di Mountain View. Da oggi è disponibile con uno sconto di quasi 300 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Inoltre, se sei iscritto a Prime Student hai diritto a uno sconto extra di 50 euro . Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento: schermo Actua da 6,3 pollici super fluido, processore Tensor di ultima generazione progettato appositamente per Gemini e Google AI, tripla fotocamera posteriore con nuovo teleobiettivo con zoom 20x ad alta definizione. La batteria dura per tutto il giorno. Hai accesso a tutti gli strumenti AI sviluppati da Google per semplificarti la vita di tutti i giorni.

, ultima versione dello smartphone top dell’azienda di Mountain View. Da oggi è disponibile con uno su quello di listino e hai anche la possibilità di . Inoltre, se sei iscritto a Prime Student hai diritto a uno . Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento: super fluido, processore Tensor di ultima generazione progettato appositamente per Gemini e Google AI, tripla fotocamera posteriore con nuovo teleobiettivo con zoom 20x ad alta definizione. La batteria dura per tutto il giorno. Hai accesso a tutti gli strumenti AI sviluppati da Google per semplificarti la vita di tutti i giorni. Motorola razr 60 Ultra. Super sconto del 41% per lo smartphone pieghevole top di gamma di Motorola. Solamente acquistandolo oggi risparmi più di 500 euro e fai un super affare. Design iconico a conchiglia impreziosito da una scheda tecnica che si basa sul processore Snapdragon 8 Elite, 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Dotato di un doppio schermo: esterno da 4 pollici per accedere velocemente alle app che utilizzi maggiormente ed interno da 7 pollici con refresh rate fino a 165 Hz. Doppia fotocamera da 50 megapixel posizionata sull’esterno e sensore selfie interno sempre da 50 megapixel.

per lo smartphone pieghevole top di gamma di Motorola. Solamente acquistandolo oggi e fai un super affare. impreziosito da una scheda tecnica che si basa sul processore Snapdragon 8 Elite, 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Dotato di un doppio schermo: esterno da 4 pollici per accedere velocemente alle app che utilizzi maggiormente ed interno da 7 pollici con refresh rate fino a 165 Hz. Doppia fotocamera da 50 megapixel posizionata sull’esterno e sensore selfie interno sempre da 50 megapixel. CMF Phone 1. Offerta lampo per il CMF Phone 1 , ottimo smartphone medio di gamma che solo per oggi trovi con uno sconto del 31% al prezzo più baso di sempre . Risparmi decine di euro e acquisti un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo AMOLED da 6,67 pollici , processore MediaTek che assicura buone prestazioni e una fotocamera principale da 50 megapixel. La batteria da 5000 mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

, ottimo smartphone medio di gamma che solo per oggi trovi con uno al . Risparmi decine di euro e acquisti un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni. , processore MediaTek che assicura buone prestazioni e una fotocamera principale da 50 megapixel. La permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. OSCAL Tiger 8. Doppio sconto e prezzo in picchiata per l’OSCAL Tiger 8, smartphone lowcost che oggi trovi a prezzo di saldo. Infatti, nella pagina prodotto su Amazon è disponibile con uno sconto fisso del 50% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 135 euro. Il risparmio totale sfiora i 400 euro e fai un super affare. Schermo da 6,88 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, buone prestazioni supportate da 12 gigabyte di RAM e da 128 GB di memoria interna. La batteria da 5000 mAh è la classica ciliegina sulla torta.

Gadget lowcost

Cuffie Bluetooth. Ecco una delle migliori offerte del giorno. Solo per oggi trovi su Amazon questo paio di cuffie Bluetooth con uno sconto dell’88% che fa crollare il prezzo al minimo storico e approfitti del minimo storico. Il risparmio netto supera i 170 euro e fa capire la bontà di questa occasione. Questi auricolari Bluetooth assicurano una buona qualità del suono, sono dotati della cancellazione del rumore e assicurano un’autonomia fino a 50 ore. Sono anche impermeabili.

questo con uno che fa crollare il prezzo al minimo storico e approfitti del minimo storico. Il risparmio netto supera i 170 euro e fa capire la bontà di questa occasione. Questi auricolari Bluetooth assicurano una buona qualità del suono, sono dotati della cancellazione del rumore e assicurano un’autonomia fino a 50 ore. Sono anche impermeabili. Adattatore Android Auto. Prezzo scontatissimo per questo adattatore che si collega alla porta USB della tua auto e porta nell’ abitacolo Android Auto . Oggi è disponibile con uno sconto del 67% e lo paghi meno di 30 euro. Ti basta collegarlo alla porta USB per cominciare a utilizzarlo. Un vero affare da non farsi sfuggire.

per questo adattatore che si collega alla porta USB della tua auto e porta nell’ . Oggi è disponibile con uno e lo Ti basta collegarlo alla porta USB per cominciare a utilizzarlo. Un vero affare da non farsi sfuggire. JBL Clip 4. Sconto del 50% e minimo storico per la cassa Bluetooth JBL Clip 4. Si tratta di uno speaker wireless compatto e che puoi attaccare direttamente al tuo zaino oppure alla tasca dei pantaloni. Si collega facilmente al tuo smartphone e riproduce la tua musica preferita con una qualità elevata del suono. Compatto, resiste alla polvere e all’acqua e ha un’autonomia fino a 10 ore. Perfetto per le feste con gli amici.

Smartwatch

Garmin Instinct 2X Solar. Minimo storico e super sconto del 33% per il Garmin Instinct 2X Solar , smartwatch super resistente del brand statunitense. Solo acquistandolo oggi risparmi ben 150 euro e fai un super affare. Dotato di uno schermo da 1,1 pollici transflettivo, mostra tutte le info di cui hai bisogno, a partire dall’orario e dalla frequenza cardiaca. Perfetto per gli amanti dell’attività all’aperto, resiste alle cadute, agli urti, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. Sulla scocca è presente una lente che cattura i raggi del sole e li trasforma in energia extra per la batteria . Non perdere questa occasione.

e per il , smartwatch super resistente del brand statunitense. Solo acquistandolo oggi e fai un super affare. Dotato di uno schermo da 1,1 pollici transflettivo, mostra tutte le info di cui hai bisogno, a partire dall’orario e dalla frequenza cardiaca. Perfetto per gli amanti dell’attività all’aperto, resiste alle cadute, agli urti, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. Sulla scocca è presente una lente che e li trasforma in . Non perdere questa occasione. Apple Watch Series 11. Prima offerta e minimo storico per l’Apple Watch Serie 11, ultima versione dello smartwatch top di gamma dell’azienda di Cupertino. Solo per oggi è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Design unico e iconico, schermo super luminoso e questa nuova versione assicura ancora più informazioni sul tuo stato di salute. E rispetto al passato assicura un’autonomia maggiore.

Smart TV

Fire TV Series 4. Offerta incredibile per gli smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Parliamo al plurale perché troviamo in promo diversi versioni che si differenziano solamente per la grandezza dello schermo. Gli sconti arrivano fino al 53% e il TV costa meno della metà. Sono perfetti se vuoi spendere poco: schermo con risoluzione 4K, ottima qualità delle immagini e colori realistici. Il punto forte è il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. oltre alla versione da 43 pollici, sono disponibili anche da 50 pollici e da 55 pollici.

Elettrodomestici

Dyson V11 Advanced. Occasione irrinunciabile per l’aspirapolvere top di gamma Dyson V11 Advanced . Solo per oggi lo trovi su Amazon con un doppio sconto : oltre a quello fisso del 33% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 20 euro. Il risparmio totale supera i 200 euro e approfitti di una super occasione. Spazzola Motorbar anti-grovigli, grande potenza di aspirazione, autonomia fino a 60 minuti e si adatta a qualsiasi pavimento. Non farti sfuggire questa ottima promo.

per . Solo per oggi lo trovi su Amazon con un : oltre a quello puoi aggiungere un che fa Il risparmio totale supera i 200 euro e approfitti di una super occasione. Spazzola Motorbar anti-grovigli, grande potenza di aspirazione, autonomia fino a 60 minuti e si adatta a qualsiasi pavimento. Non farti sfuggire questa ottima promo. Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact. Offerta lampo: da oggi su Amazon trovi la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact con uno sconto del 45% e la paghi meno di 55 euro. Un’occasione da non farsi sfuggire se si vuole acquistare un elettrodomestico per la cucina utilissimo e facile fa utilizzare. Le dimensioni compatte la rendono perfetta anche per chi ha poco spazio. Puoi scegliere fra 10 diversi programmi di cottura.

da oggi su Amazon trovi la con uno e la Un’occasione da non farsi sfuggire se si vuole acquistare un elettrodomestico per la cucina utilissimo e facile fa utilizzare. Le dimensioni compatte la rendono perfetta anche per chi ha poco spazio. Puoi scegliere fra 10 diversi programmi di cottura. Lefant M2 Plus. Offerta lampo imperdibile. Oggi su Amazon trovi il robot aspirapolvere Lefant M2 Plus in promo con uno sconto del 67% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 400 euro su quello di listino. Robot aspirapolvere in grado anche di lavare il pavimento e con una grande potenza di aspirazione. Dotato di sensori di ultima generazione che mappano accuratamente tutta l’abitazione. Tramite l’app dello smartphone puoi programmare una pulizia personalizzata della tua abitazione.

Antivirus

McAfee Total Protection. Sconto incredibile dell’80% per l’antivirus McAfee Total Protection 2025 valido per 5 dispositivi (computer, smartphone e tablet). Solamente per oggi lo trovi a meno di 20 euro e fai un super affare. Oltre a proteggere il tuo dispositivo dai malware e dai virus, puoi utilizzare anche una VPN che protegge la tua navigazione online e un gestore delle password.

per (computer, smartphone e tablet). Solamente per oggi lo trovi a meno di 20 euro e fai un super affare. Oltre a proteggere il tuo dispositivo dai malware e dai virus, puoi utilizzare anche una VPN che protegge la tua navigazione online e un gestore delle password. Antivirus Norton 360 Deluxe 2025. Offerta shock per l‘antivirus Norton 360 Deluxe 2025 che include anche Norton Utilities Ultimate per pulire e ottimizzare le performance del PC. Solo per oggi la versione per 5 dispositivi è in promo con uno sconto dell’80% e la paghi meno di 25 euro. Abbonamento valido per 15 mesi. Hai accesso anche alla VPN per una navigazione più sicura.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui