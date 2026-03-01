Amazon, Galaxy S26 crolla di prezzo e sconti al 90%: le offerte di oggi

Samsung

Marzo non poteva cominciare in modo migliore: da oggi 1 marzo su Amazon trovi promo interessanti su smartphone, smartwatch, televisori e anche elettrodomestici per la tua abitazione. In questi ultimi giorni il sito di e-commerce si è popolato di tante promo lancio sugli smartphone molto interessanti. Si va dal bundle dedicato allo Xiaomi 17 che permette di comprare un TV da 50 pollici a un solo euro, fino allo sconto di ben 200 euro presente sulla gamma Galaxy S26. Per chi vuole spendere un po’ di meno, c’è il nuovo Google Pixel 10a disponibile con uno sconto di 100 euro. Tra le altre promo da non farsi scappare, troviamo elettrodomestici per la pulizia domestica con sconti che arrivano fino all’80%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte tutte qui in basso. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 1 marzo

Smartphone

Bundle Xiaomi 17. Offerta lancio incredibile su Amazon per lo Xiaomi 17 . Il nuovissimo smartphone top di gamma del colosso cinese è disponibile in promo con un bundle che non devi farti scappare: acquistandolo oggi, oltre al telefono, ricevi anche lo smart TV top di gamma Xiaomi TV A Pro QLED 50 pollici . Lo sconto sul bundle è di ben il 27% e il risparmio totale supera i 320 euro . Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Il telefono è quanto di meglio può offrire il mercato in questo momento: schermo CrystalRes da 6,3 pollici con risoluzione 1,5K, processore Snapdragon 8 Gen 5, tripla fotocamera posteriore con tre sensori Leica da 50 megapixel e fotocamera selfie sempre da 50 megapixel. Batteria da 6330 mAh che può durare fino a due giorni e con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Lo smart TV è dotato di un pannello QLED da 50 pollici con risoluzione 4K ed essendo un Google TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

incredibile su per lo . Il nuovissimo smartphone top di gamma del colosso cinese è disponibile in con un che non devi farti scappare: acquistandolo oggi, oltre al telefono, ricevi anche lo . Lo sconto sul è di e il . Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Il telefono è quanto di meglio può offrire il mercato in questo momento: schermo CrystalRes da 6,3 pollici con risoluzione 1,5K, processore Snapdragon 8 Gen 5, con tre sensori Leica da 50 megapixel e fotocamera selfie sempre da 50 megapixel. Batteria da 6330 mAh che può durare fino a due giorni e con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Lo è dotato di un da con risoluzione 4K ed essendo un Google TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Galaxy S26. Appena presentati e già disponibili su Amazon in promo lancio. Parliamo dei telefoni della nuova gamma Galaxy S26 , i telefoni top di gamma e premium di Samsung. Troviamo in offerta con uno sconto di ben 200 euro sia il Galaxy S26, sia il Galaxy S26+ e anche il Galaxy S26 Ultra. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: si tratta dei migliori telefono Android disponibili in questo momento sul mercato e che assicurano prestazioni uniche. Non perdere questa occasione per riceverli il giorno del lancio direttamente a casa tua.

in Parliamo dei telefoni della , i telefoni top di gamma e premium di Samsung. Troviamo in offerta con uno sia il sia il Galaxy S26+ e anche il Galaxy S26 Ultra. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: si tratta dei migliori telefono Android disponibili in questo momento sul mercato e che assicurano prestazioni uniche. Non perdere questa occasione per riceverli il giorno del lancio direttamente a casa tua. Google Pixel 10a. Oggi è la giornata delle promo lancio. Su Amazon è disponibile anche il Google Pixel 10a , nuovo telefono dell’azienda di Mountain View che si posiziona tra i top e i medio di gamma, con uno sconto di 100 euro e lo puoi pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Schermo Actua da 6,3 pollici , processore Tensor G5 che supporta gli algoritmi AI avanzati di Google, doppia fotocamera posteriore professionale e una batteria che dura per tutto il giorno.

, nuovo telefono dell’azienda di Mountain View che si posiziona tra i top e i medio di gamma, con uno e lo puoi pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. da , processore Tensor G5 che supporta gli algoritmi AI avanzati di Google, doppia fotocamera posteriore professionale e una batteria che dura per tutto il giorno. moto g56. Se sei alla ricerca di un telefono con un rapporto qualità-prezzo ottimo e che costa molto meno rispetto ai modelli precedenti, da oggi su Amazon è disponibile il moto g56 con uno sconto del 46% e lo paghi praticamente la metà risparmiando più di 120 euro. Schermo da 6,72 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel con sensore antisfarfallio e una batteria da 5200 mAh che ti accompagna senza troppi problemi per tutto il giorno. La soluzione perfetta per chi non vuole spendere cifre esagerate.

Prodotti lowcost

Booster avviamento batteria. Offerta imperdibile per il booster d’avviamento più venduto su Amazon, oggi con uno sconto dell’88% . Un dispositivo compatto ma potentissimo, in grado di far ripartire la tua auto in pochi secondi anche con batteria completamente a terra. Oltre alla funzione di emergenza, funge da capiente power bank per i tuoi dispositivi e integra una torcia LED multifunzione . A questo prezzo, è l’accessorio di sicurezza obbligatorio da tenere nel cruscotto.

su oggi con uno . Un dispositivo compatto ma potentissimo, in grado di far ripartire la tua auto in pochi secondi anche con batteria completamente a terra. Oltre alla funzione di emergenza, funge da per i tuoi dispositivi e una . A questo prezzo, è l’accessorio di sicurezza obbligatorio da tenere nel cruscotto. Smartwatch lowcost. Offerta shock per questo smartwatch economico. Da oggi su Amazon è disponibile con uno sconto del 77% che fa scendere il prezzo a meno di 30 euro e fai un super affare. Dotato di un display ampio da 1,96 pollici , monitoraggio avanzato della salute a partire dalla frequenza cardiaca e più di 110 modalità di allenamento. Controlla anche la qualità del tuo riposo notturno. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo orologio smart, questo è il modello da acquistare oggi.

Da oggi su Amazon è disponibile con uno che fa il a e fai un super affare. Dotato di un , monitoraggio avanzato della salute a partire dalla frequenza cardiaca e più di 110 modalità di allenamento. Controlla anche la qualità del tuo riposo notturno. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo orologio smart, questo è il modello da acquistare oggi. Powerbank magnetico. Un accessorio di cui non puoi fare a meno e da oggi lo trovi a un prezzo stracciato. Parliamo di questo powerbank wireless MagSafe da 5000 mAh che trovi su Amazon con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 10 euro. Compatibile con tutte le ultime versioni dell’iPhone, è molto sottile e permette di ricaricare la batteria almeno per una volta. Approfittane subito.

Smartwatch

Xiaomi Smart Band 9 Pro. Se non vuoi spendere cifre elevate per il tuo nuovo smartwatch, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi lo Xiaomi Smart Band 9 Pro con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 50 euro . Un orologio smart completo e con tante funzioni utili: monitoraggio avanzato della salute e del sonno, più di 100 modalità sportive, impermeabile fino a 50 metri e con una batteria che dura fino a 21 giorni. Il vero errore è non acquistarlo subito.

ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi lo con uno e lo . Un orologio smart completo e con tante funzioni utili: monitoraggio avanzato della salute e del sonno, più di 100 modalità sportive, impermeabile fino a 50 metri e con una batteria che dura fino a 21 giorni. Il vero errore è non acquistarlo subito. Galaxy Watch Ultra. Continua l’offerta eccezionale disponibile per il Galaxy Watch Ultra, ultima versione dell’orologio indistruttibile di Samsung. Su Amazon lo trovi con uno sconto del 41% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Smartwatch che oltre a resistere alle condizioni più estreme, è molto utile anche nella vita di tutti i giorni. I sensori di ultima generazione tengono sotto controllo i parametri vitali, tra cui la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. A disposizione hai anche più di 90 modalità di allenamento.

Smart TV

Smart TV Haier 40 pollici. Non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo televisore? Ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi in promo questo modello della Haier con uno sconto del 30% e risparmi ben 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo da 40 pollici compatto e con risoluzione FHD, colori realistici e sistema operativo Google TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Il televisore perfetto per la camera o la cucina.

Elettrodomestici

Lefant M210P. Il prezzo del robot aspirapolvere Lefant M210P crolla definitivamente: grazie allo sconto del 70% unito a un coupon del 10% da attivare in pagina, lo paghi solamente 80 euro . Nonostante il costo da entry-level, offre la tecnologia FreeMove per evitare incastri, una potenza di aspirazione regolabile e un’autonomia generosa. Aspira anche i peli degli animali e si adatta a qualsiasi pavimento. Lo puoi controllare anche tramite l’app dello smartphone.

del crolla definitivamente: grazie allo da attivare in pagina, lo paghi . Nonostante il costo da entry-level, offre la tecnologia FreeMove per evitare incastri, una potenza di aspirazione regolabile e un’autonomia generosa. Aspira anche i peli degli animali e si adatta a qualsiasi pavimento. Lo puoi controllare anche tramite l’app dello smartphone. Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence. Offerta lampo per la friggitrice ad aria Moulinex della serie Silence, disponibile con uno sconto del 36% al suo minimo storico . Puoi approfittare del pagamento in 5 rate a tasso zero . La sua caratteristica distintiva è l’estrema silenziosità durante la cottura, unita a un design elegante e a programmi preimpostati per cucinare in modo sano e veloce. Puoi preparare veramente di tutto, dalle classiche patatine al forno fino alle verdure grigliate e alla carne.

per la della serie disponibile con uno . Puoi approfittare del pagamento in . La sua caratteristica distintiva è l’estrema silenziosità durante la cottura, unita a un design elegante e a programmi preimpostati per cucinare in modo sano e veloce. Puoi preparare veramente di tutto, dalle classiche patatine al forno fino alle verdure grigliate e alla carne. Macchina caffè automatica De’Longhi Perfetto Magnifica S. Occasione d’oro per la macchina da caffè automatica più venduta su Amazon: la De’Longhi Magnifica S è scontata del 40% con un risparmio netto di 200 euro . Anche qui è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero . Un classico intramontabile che macina i chicchi all’istante, garantendo un espresso come quello del bar con la pressione a 15 bar e il sistema manuale per un cappuccino dalla schiuma perfetta.

su la De’Longhi Magnifica S è scontata del . Anche qui è disponibile il pagamento in . Un classico intramontabile che macina i chicchi all’istante, garantendo un espresso come quello del bar con la pressione a 15 bar e il sistema manuale per un cappuccino dalla schiuma perfetta. Frullatore Braun MINIPIMER. Prezzo mini per il frullatore a immersione Braun: lo trovi con uno sconto del 53% e lo paghi meno di 15 euro. Un piccolo elettrodomestico essenziale, robusto e facile da pulire, ideale per preparare vellutate, salse e omogeneizzati in pochi secondi. Compatto, ma potente, non può mancare tra i tuoi elettrodomestici per la cucina.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui