Amazon, smartphone Motorola crolla di prezzo e sconti all'85%: le offerte di oggi

Tante offerte su Amazon con sconti che superano anche l'85% e ti fanno risparmiare centinaia di euro. Scopri le migliori offerte di oggi.

MisterGadget.Tech

Il 2026 non poteva che cominciare con i botti di inizio anno di Amazon. Anche oggi il sito di e-commerce ci riserva nuove promo con sconti molto interessanti che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Ad esempio trovi lo smartphone moto g56 di Motorola in promo con uno sconto del 46% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi praticamente la metà. Ottime offerte anche tra gli smartwatch, con il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto del 51% e lo paghi meno della metà. Occasioni lampo anche per gli elettrodomestici e gli smart TV.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

Amazon, migliori offerte del 1 gennaio

Smartphone

Google Pixel 10 Pro. Se vuoi cominciare l’anno all’insegna delle prestazioni top, ecco lo smartphone da acquistare oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel 10 Pro con un ottimo sconto del 27% che fa risparmiare ben 300 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo Super Actua da 6,3 pollici , processore Tensor G5 che assicura prestazioni fulminee e supporta l’intelligenza artificiale di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire.

con un del che fa su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo , processore Tensor G5 che assicura prestazioni fulminee e supporta l’intelligenza artificiale di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire. Honor 400 Lite. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per l ‘Honor 400 Lite . Questo smartphone medio di gamma è disponibile su Amazon con uno sconto del 39% al prezzo più basso di sempre . Assicura ottime prestazioni grazie a una scheda tecnica equilibrata. Schermo da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura ottime prestazioni accompagnato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Fotocamera principale da 108 megapixel e una batteria da 5230 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

per l . Questo smartphone medio di gamma è disponibile su con uno al . Assicura ottime prestazioni grazie a una scheda tecnica equilibrata. Schermo da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura ottime prestazioni accompagnato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Fotocamera principale da 108 megapixel e una batteria da 5230 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. moto g56. Uno dei telefoni più venduti su Amazon in queste ultime settimane. Parliamo del moto g56 disponibile con un super sconto del 46% che fa risparmiare più di 120 euro su quello di listino. Un telefono dotato di un display da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e sensore antisfarfallio e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. Occasione da non farsi assolutamente sfuggire.

su in queste ultime settimane. Parliamo del disponibile con un del che fa su quello di listino. Un telefono dotato di un con e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e sensore antisfarfallio e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. Occasione da non farsi assolutamente sfuggire. realme C75. Altra offerta da non sottovalutare se vuoi spendere poco per il tuo nuovo telefono. Su Amazon trovi il realme C75 in promo con uno sconto del 27% e approfitti del minimo storico, con un risparmio di decine di euro su quello di listino. Schermo immersivo e con risoluzione elevata, ottime prestazioni e una fotocamera super nitida da 50 megapixel che permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. Batteria da 5828 mAh che dura fino a due giorni.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost. Offerta lampo irrinunciabile . Da oggi è disponibile questo smartwatch lowcost in promo con uno sconto del 70% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 30 euro . Schermo da 1,85 pollici con luminosità elevata, monitoraggio continuo della salute e ben 140 modalità di allenamento. Un orologio che puoi utilizzare in ogni momento della giornata e anche bello da indossare. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

. Da oggi è disponibile questo in con uno che fa al e lo . Schermo da 1,85 pollici con luminosità elevata, monitoraggio continuo della salute e ben 140 modalità di allenamento. Un orologio che puoi utilizzare in ogni momento della giornata e anche bello da indossare. A questo prezzo è difficile trovare di meglio. Cuffie Bluetooth. Una delle migliori offerte che trovi oggi su Amazon. Questo paio di cuffie Bluetooth è disponibile con uno sconto dell’88% e il prezzo scende a soli 23,99 euro . Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire per degli auricolari Bluetooth che assicurano un’ottima qualità del suono, autonomia fino a 50 ore e sono dotati anche della cancellazione del rumore. Sono anche impermeabili e li puoi utilizzare mentre ti alleni. Si collegano con qualsiasi smartphone.

che trovi oggi su Amazon. Questo paio di cuffie Bluetooth è disponibile con uno e il . Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire per degli auricolari Bluetooth che assicurano un’ottima qualità del suono, e sono dotati anche della cancellazione del rumore. Sono anche impermeabili e li puoi utilizzare mentre ti alleni. Si collegano con qualsiasi smartphone. McAfee Total Protection – 3 dispositivi. Vuoi iniziare l’anno proteggendo i tuoi dispositivi dai virus e dai pericoli della Rete? Ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 3 dispositivi in promo con uno sconto del 60% e lo paghi solamente 16 euro. Oltre a proteggere il PC e lo smartphone, è dotato anche di una VPN e di un gestore della password. L’abbonamento è valido per un anno.

Smartwatch

Garmin fenix 7X Pro Solar. Calo di prezzo e minimo storico per il Garmin fenix 7X Pro Solar , smartwatch super resistente del brand statunitense. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 32% e risparmi ben 270 euro , approfittando anche del minimo storico di questo ultimo periodo. Si tratta di un orologio unico nel suo genere, in grado di resistere agli urti, alle cadute, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. Sulla scocca è presente una lente che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria (autonomia fino a 37 giorni). A bordo trovi più di 30 app per lo sport e sensori di ultima generazione che monitorano costantemente il tuo stato di salute.

e per il , smartwatch super resistente del brand statunitense. Su Amazon è disponibile con uno del e , approfittando anche del minimo storico di questo ultimo periodo. Si tratta di un orologio unico nel suo genere, in grado di resistere agli urti, alle cadute, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. Sulla scocca è presente una lente che cattura i raggi solari e li trasforma in (autonomia fino a 37 giorni). A bordo trovi più di 30 app per lo sport e sensori di ultima generazione che monitorano costantemente il tuo stato di salute. Google Pixel Watch 3. Uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto del 51% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch top di gamma con funzionalità avanzate e il supporto dell’intelligenza artificiale. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e hai a disposizione tutte le principali app della suite di Google, a partire dalla mappe e dal Wallet.

Smart TV&Soundbar

Smart TV Samsung Crystal da 43 pollici. Ottima occasione per lo smart TV economico Samsung Crystal da 43 pollici . Grazie allo sconto del 30% disponibile su Amazon lo trovi al minimo storico e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Pannello con risoluzione 4K, processore Crystal 4K che assicura colori realistici con qualsiasi tipologia di contenuto. Il sistema operativo Tizen è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di videostreaming.

. Grazie allo del disponibile su lo trovi al e ben su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Pannello con risoluzione 4K, processore Crystal 4K che assicura colori realistici con qualsiasi tipologia di contenuto. Il sistema operativo Tizen è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di videostreaming. Soundbar Samsung HW-B46CF. Prezzo super scontato e alla portata di tutti per questa soundbar Samsung HW-B46CF, modello con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 44% che ti fa risparmiare 100 euro e approfitti del minimo storico. Dotata di un altoparlante centrale e di un subwoofer per bassi con una qualità elevatissima. Dotato anche della tecnologia Voice Enhance per cogliere ogni parola nei dialoghi, e della modalità Game Mode per effetti sonori 3D durante le sessioni di gioco.

PC&Tablet

PC portatile. Occasione imperdibile per questo PC portatile lowcost che solo per oggi trovi su Amazon con un o ttimo sconto del 72% che fa risparmiare ben 720 euro su quello di listino. Una promo da non farsi assolutamente sfuggire per un notebook perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo da 15,6 pollici, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Dotato anche di webcam per le chiamate di lavoro e la batteria dura per tutto il giorno. Se non vuoi spendere tanto, questo è il PC da acquistare oggi .

per questo che solo per oggi trovi su con un o del che fa su quello di listino. Una promo da non farsi assolutamente sfuggire per un notebook perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo da 15,6 pollici, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Dotato anche di webcam per le chiamate di lavoro e la batteria dura per tutto il giorno. Se non vuoi spendere tanto, questo è il . Tablet. Offerta molto simile anche per questo tablet economico. Su Amazon trovi questo modello con uno sconto del 71% e il prezzo scende a soli 85 euro, con un risparmio superiore ai 200 euro. Un tablet con schermo da 10 pollici, ottime prestazioni e fino a 22 gigabyte di RAM utilizzando la RAM virtuale. Perfetto per l’intrattenimento e per vedere film e serie TV seduto comodamente sul divano, lo puoi utilizzare anche per lo studio e il lavoro grazie alla tastiera e al mouse presenti nella confezione. Una promo completa e che non devi assolutamente farti scappare.

Cuffie Bluetooth

Sony WH-CH520. Offerta speciale per questo paio di cuffie Bluetooth Sony. Da oggi sono disponibili in offerta con uno sconto del 57% che fa crollare il prezzo a meno di 30 euro. Si tratta di cuffie on-ear molto leggere da indossare e con un suono di alta qualità. Puoi utilizzarle anche per chiamare grazie ai microfoni integrati. L’autonomia è fino a 50 ore e si collegano con qualsiasi smartphone senza troppi problemi.

Elettrodomestici

Lefant M330 Pro. Semplicemente il robot aspirapolvere più venduto in questo momento su Amazon. Parliamo del Lefant M330 Pro che troviamo su Amazon con uno sconto del 72% al prezzo più basso di sempre risparmi ben 360 euro su quello di listino. Un robot in grado anche di lavare il pavimento e che mappa accuratamente tutta l’abitazione. Evita gli ostacoli, riconosce i tappeti e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Adatto ai pavimenti duri e raccoglie i peli degli animali.

che su con uno al più di sempre su quello di listino. Un robot in grado anche di lavare il pavimento e che mappa accuratamente tutta l’abitazione. Evita gli ostacoli, riconosce i tappeti e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Adatto ai pavimenti duri e raccoglie i peli degli animali. Dyson V11 Advanced. Continua l’ ottima promo per l’ aspirapolvere Dyson V11 Advanced . Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Si tratta del prezzo più basso di quest’ultimo periodo ed è un’occasione che non devi assolutamente farti scappare. Grande potenza di aspirazione ed è perfetta per qualsiasi pavimento. Un aspirapolvere top di gamma che non ti delude mai.

per l’ . Da oggi è disponibile su Amazon con uno e su quello di listino. Si tratta del prezzo più basso di quest’ultimo periodo ed è un’occasione che non devi assolutamente farti scappare. Grande potenza di aspirazione ed è perfetta per qualsiasi pavimento. Un aspirapolvere top di gamma che non ti delude mai. Preparatore multi bevande Haier. Non una caffettiera e nemmeno una teiera, ma un e lettrodomestico all-in-one di cui non puoi fare a meno. Parliamo dell’apparecchio Haier Multi Beverage I-Master Serie 5 che ti aiuta a preparare caffè, cioccolata calda, tè, tisane e infusi con un unico elettrodomestico. E da oggi lo trovi anche in offerta su Amazon con uno sconto del 44% e fai un super affare. Facile da utilizzare e non può mancare sulla tua cucina.

di cui non puoi fare a meno. Parliamo dell’apparecchio che ti aiuta a preparare caffè, cioccolata calda, tè, tisane e infusi con un unico elettrodomestico. E da oggi lo trovi anche in offerta su Amazon con uno del e fai un super affare. Facile da utilizzare e non può mancare sulla tua cucina. Bollitore Russell Hobbs. L’offerta perfetta per questo periodo dell’anno. Da oggi su Amazon trovi questo bollitore Russell Hobbs da 1,7 litri in promo con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 35 euro. Un’ottima occasione per acquistare un elettrodomestico per la cucina fondamentale in questi mesi invernali per preparare velocemente tisane e tè. Design moderno ed è facilissimo da utilizzare.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui