Amazon, crolla il prezzo dello smartphone Google: sconti fino all'85%

Smartphone, smartwatch, elettrodomestici e accessori lowcost. Quella che può sembrare la lista delle categorie prodotti di un sito di e-commerce, è in realtà la lista di dispositivi che troviamo da oggi in promo su Amazon. Per iniziare al meglio il mese di febbraio, su Amazon arrivano nuove promo che ti permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni dispositivi molto ricercati. Un esempio è l’iPhone Air, telefono da poco lanciato sul mercato da Apple e disponibile al minimo storico. Se vuoi spendere meno e sei alla ricerca di un dispositivo con un ottimo rapporto qualità-prezzo, è disponibile il Google Pixel 9A con uno sconto di quasi 200 euro. Tra gli elettrodomestici, invece, c’è l’ottima promo per il robot aspirapolvere NARWAL: solo oggi risparmi ben 500 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e sono raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto c’è sia il link per accedere alla pagina su Amazon sia una breve descrizione tecnica. Non perdere questa opportunità.

Amazon, migliori offerte 1 febbraio

Smartphone

iPhone Air. Prezzo al minimo per la novità più interessante lanciata da Apple nel mondo mobile. Da oggi trovi l’ iPhone Air in promo con uno sconto che ti fa risparmiare più di 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Si tratta dello smartphone Apple più sottile di sempre e si caratterizza per un design e per caratteristiche uniche. Schermo ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee e fotocamera Fusion da 48 megapixel per scatti perfetti. Non perdere questa occasione.

al per la lanciata da Apple nel mondo mobile. Da oggi trovi l’ in con uno che ti fa su quello di listino. Lo puoi anche . Si tratta dello smartphone Apple più sottile di sempre e si caratterizza per un design e per caratteristiche uniche. da con refresh rate fino a 120 Hz, per prestazioni fulminee e fotocamera Fusion da 48 megapixel per scatti perfetti. Non perdere questa occasione. iPhone 17. In offerta c’è anche l ‘iPhone 17 , ultima versione dello smartphone dell’azienda di Cupertino. Grazie alla promo di oggi approfitti del minimo storico su Amazon e puoi dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero . Sullo smartphone c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori sul mercato. Schermo ProMotion da 6,3 pollici con fluidità elevata, processore A19 che assicura prestazioni al top e una doppia fotocamera Fusion che assicura scatti professionali. La batteria dura per tutto il giorno.

, ultima versione dello smartphone dell’azienda di Cupertino. Grazie alla promo di oggi approfitti del su e puoi la in . Sullo smartphone c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori sul mercato. da con fluidità elevata, processore A19 che assicura prestazioni al top e una doppia fotocamera Fusion che assicura scatti professionali. La batteria dura per tutto il giorno. Google Pixel 9A. Torna in offerta uno dei migliori modelli medio di gamma sul mercato. Parliamo del Google Pixel 9A disponibile con uno sconto del 33% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Telefono con pochi punti deboli che assicura prestazioni elevate grazie al processore sviluppato da Google e progettato appositamente per l’AI, doppia fotocamera posteriore, schermo ad alta risoluzione e super fluido. Non perdere questa opportunità: potrebbe terminare da un momento all’altro.

uno dei sul mercato. Parliamo del disponibile con uno del e su quello di listino. Telefono con pochi punti deboli che assicura prestazioni elevate grazie al processore sviluppato da Google e progettato appositamente per l’AI, doppia fotocamera posteriore, schermo ad alta risoluzione e super fluido. Non perdere questa opportunità: potrebbe terminare da un momento all’altro. Galaxy A56. Una delle migliori promo che puoi trovare oggi su Amazon per uno smartphone. Il Galaxy A56 è disponibile in promo con uno sconto del 31% e risparmi più di 120 euro sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo. Lo smartphone di Samsung è un ottimo dispositivo che assicura prestazioni elevate grazie alla presenza del processore Exynos sviluppato da Samsung e ottimizzato appositamente per questo dispositivo. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

è disponibile in con uno e sul prezzo di listino. Si tratta del di quest’ultimo periodo. Lo smartphone di Samsung è un ottimo dispositivo che assicura prestazioni elevate grazie alla presenza del processore Exynos sviluppato da Samsung e ottimizzato appositamente per questo dispositivo. Schermo , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. moto g56. Ecco lo smartphone da acquistare oggi se vuoi spendere pochissimo. Su Amazon è disponibile il moto g56 con uno sconto del 48% e lo paghi meno di 140 euro su quello di listino. Telefono entry-level che assicura buone prestazioni. Schermo da 6,72 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek e fotocamera principale da 50 megapixel con sensore anti sfarfallio. La batteria da 5200 mAh dura per tutto il giorno e la puoi anche ricaricare rapidamente.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Ecco una delle migliori promo disponibili oggi. Su Amazon trovi questo paio di cuffie lowcost in offerta con uno sconto shock dell’82% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Le paghi pochissimo e fai un ottimo affare. Assicurano una qualità dell’audio elevata, sono dotate della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 40 ore. Si collegano con qualsiasi smartphone e sono impermeabili. Se vuoi spendere pochissimo, sono la soluzione giusta per te.

disponibili oggi. Su trovi questo paio di in con uno e su quello di listino. Le e fai un ottimo affare. Assicurano una qualità dell’audio elevata, sono dotate della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 40 ore. Si collegano con qualsiasi smartphone e sono impermeabili. Se vuoi spendere pochissimo, sono la soluzione giusta per te. Cassa Bluetooth. Altra super occasione che non puoi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi questa cassa Bluetooth con un doppio sconto imperdibile : oltre a quello fisso del 69% , puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 30% . Il prezzo finale è piccolissimo e fai un affare unico. Assicura una buona riproduzione del suono ed è anche impermeabile. Si collega a qualsiasi telefono. Non perdere questa occasione.

con un : oltre a quello del , puoi un che ti fa un . Il prezzo finale è piccolissimo e fai un affare unico. Assicura una buona riproduzione del suono ed è anche impermeabile. Si collega a qualsiasi telefono. Non perdere questa occasione. Striscia LED Tapo. Prezzo al minimo per questa striscia LED della Tp-Link Tapo L900 da 5 metri. Solo per oggi è disponibile con un ottimo sconto del 47% e la paghi solamente 15 euro. Facilissima da utilizzare e da montare, rende la tua abitazione più luminosa e puoi personalizzare il colore della luci direttamente dall’app dello smartphone. Una soluzione economica, ma molto affidabile.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select. Tra i Fire TV Stick di Amazon è il più recente e anche uno dei più economici. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select in promo a un prezzo di soli 29,99 euro con uno sconto del 45% su quello di listino. Si tratta di una promo speciale che non devi farti scappare. Modello base che supporta la risoluzione 4K e che permette di vedere tutti i tuoi contenuti preferiti, dai film alle serie TV fino ai documentari e allo sport. Facile da configurare e da utilizzare. Nella confezione anche il telecomando con Alexa.

di è il più recente e anche uno dei Da oggi trovi il in a un con uno del su quello di listino. Si tratta di una promo speciale che non devi farti scappare. Modello base che supporta la e che permette di vedere tutti i tuoi contenuti preferiti, dai film alle serie TV fino ai documentari e allo sport. Facile da configurare e da utilizzare. Nella confezione anche il telecomando con Alexa. Fire TV Stick 4K Plus. Se vuoi un po’ più di prestazioni, il Fire TV Stick 4K Plus è il modello che fa per te. Da oggi è disponibile con uno sconto del 43% e lo paghi meno di 40 euro. Perfetto anche se hai già un televisore smart, permette di accedere a tante funzioni uniche e accedi a tutti i tuoi contenuti preferiti. Oltre alle piattaforme di video streaming, puoi anhe gestire i dispositivi smart presenti in casa utilizzando il telecomando con Alexa che ricevi nella confezione. Non farti scappare questa super occasione.

Smartwatch

Apple Watch SE 3. Torna in offerta la versione economica dello smartwatch di Apple. Da oggi su Amazon è disponibile l’Apple Watch SE 3, ultimo modello lanciato sul mercato, con uno sconto IVA che ti fa risparmiare decine di euro e approfitti di un’ottima occasione. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo puoi tenere al polso ventiquattro ore su ventiquattro si prende cura del tuo corpo misurando in tempo reale i principali parametri vitali. Dotato anche di app avanzato per il monitoraggio dell’attività fisica.

Smart TV

Smart TV Samsung Crystal. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo televisore, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi lo smart TV Samsung Crystal da 43 pollici di ultima generazione con un ottimo sconto del 33% e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Televisore con schermo 4K, processore che migliora la qualità di qualsiasi contenuto e a bordo è presente il sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. La soluzione ideale per la tua abitazione.

PC portatile

Computer portatile economico. Offerta a tempo da cogliere al volo: le scorte stanno per terminare. Solo per oggi trovi questo PC portatile economico in promo con un ottimo sconto del 67% e risparmi ben 600 euro su quello consigliato. Notebook da utilizzare nella vita di tutti i giorno dotato di uno schermo da 15,6 pollici ad alta risoluzione, processore prestazioni, 16 GB di RAM e SSD da 512 gigabyte. Adatto agli studenti e anche per il lavoro. Una soluzione economica che sta per terminare.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere NARWAL. Super occasione per il robot aspirapolvere e lavapavimenti NARWAL Flow . Grazie alla promo Amazon disponibile oggi lo trovi con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare ben 500 euro su quello di listino. Si tratta di un modello avanzato che oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare il pavimento. Nella parte frontale è presente una fotocamera che mappa tutta l’abitazione e mostra in diretta anche il lavaggio. Evita gli ostacoli e mappa accuratamente tutta l’abitazione. La soluzione perfetta per la tua abitazione.

per il e . Grazie alla promo Amazon disponibile oggi lo trovi con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare ben 500 euro su quello di listino. Si tratta di un modello avanzato che oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare il pavimento. Nella parte frontale è presente una fotocamera che mappa tutta l’abitazione e mostra in diretta anche il lavaggio. Evita gli ostacoli e mappa accuratamente tutta l’abitazione. La soluzione perfetta per la tua abitazione. Lavastoviglie Bosch Serie 4. Se stai cercando un elettrodomestico affidabile per la vostra cucina, questa offerta lampo è imperdibile: la lavastoviglie Bosch Serie 4 è disponibile con uno sconto del 31% che ti permette di risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino. Inoltre, puoi pagare in 5 rate a tasso zero . La lavastoviglie è silenziosa ed è dotata di un sistema di asciugatura impeccabile. Grazie ai sensori intelligenti, regola automaticamente il consumo di acqua e la temperatura in base al carico, garantendo piatti splendenti con il massimo risparmio energetico

è imperdibile: la lavastoviglie Bosch Serie 4 è disponibile con uno che ti permette di sul prezzo di listino. Inoltre, puoi pagare in . La lavastoviglie è silenziosa ed è dotata di un sistema di asciugatura impeccabile. Grazie ai sensori intelligenti, regola automaticamente il consumo di acqua e la temperatura in base al carico, garantendo piatti splendenti con il massimo risparmio energetico Stiratrice verticale Philips Serie 3000. Non è un caso che sia la più venduta su Amazon : oggi su Amazon trovi la stiratrice verticale Philips Serie 3000 con uno sconto del 44% e la porti a casa spendendo pochissimo. È la soluzione definitiva per chi odia l’asse da stiro o ha bisogno di un tocco dell’ultimo minuto prima di uscire. Pronta in soli 30 secondi, la Philips Serie 3000 rinfresca i capi e rimuove le pieghe anche dai tessuti più delicati. Leggera e compatta, è anche la compagna di viaggio ideale per avere abiti sempre in ordine in valigia.

: oggi su Amazon trovi la con uno e la porti a casa spendendo pochissimo. È la soluzione definitiva per chi odia l’asse da stiro o ha bisogno di un tocco dell’ultimo minuto prima di uscire. Pronta in soli 30 secondi, la Philips Serie 3000 rinfresca i capi e rimuove le pieghe anche dai tessuti più delicati. Leggera e compatta, è anche la compagna di viaggio ideale per avere abiti sempre in ordine in valigia. Forno per la pizza G3 Ferrari. Diventa un vero pizzaiolo tra le mura di casa con il forno G3 Ferrari, oggi a un prezzo stracciato con lo sconto del 38%. Puoi pagarlo anche in 3 rate a tasso zero. Questo forno è capace di raggiungere i 400°C grazie alla sua pietra refrattaria naturale, permettendoti di cuocere una pizza fragrante in soli 5 minuti, proprio come nel forno a legna. Non emette odori o fumi ed è perfetto anche per cuocere torte salate, castagne o biscotti.

Igiene orale

Oral-B iO 6N. Offerta bundle per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 6N di ultima generazione. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 52% e il prezzo crolla al minimo storico. Il risparmio netto è di ben 130 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi una testina di ricambio, la custodia per il viaggio e il dentifricio Oral-B Advanced Rigenera Smalto. Modello con tecnologie innovative e avanzate e che rimuove il 100% di placca in più rispetto a uno normale. Gengive più sane e puoi scegliere tra cinque modalità di pulizia. Non perdere questa occasione.

