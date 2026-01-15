Libero
Amazon, offerta sulla stampante termica portatile con bluetooth e USB

Stampante termica A4 portatile con Bluetooth e USB, senza inchiostro. Phomemo M08F oggi è in offerta con sconto del 24% su Amazon.

Amazon, offerta sulla stampante termica portatile con bluetooth e USB Amazon

Offerta interessante su Amazon per la Phomemo M08F, una stampante portatile A4 pensata per chi lavora in mobilità: oggi è proposta con uno sconto del 24%. Punta tutto su praticità e immediatezza, con corpo compatto e leggero e un setup rapido che consente di stampare documenti essenziali ovunque. La tecnologia a stampa termica elimina la gestione di cartucce e toner e la resa in bianco e nero è adatta per contratti, note e appunti da condividere al volo. Per dettagli e disponibilità, ecco il link diretto all’offerta.

In movimento convince per la portabilità e per la semplicità d’uso: la connessione Bluetooth con smartphone e tablet consente di avviare le stampe in pochi tocchi, mentre all’occorrenza si può contare anche sul collegamento USB ai computer. L’autonomia supporta più sessioni di lavoro e il formato A4 la rende una soluzione versatile per la gestione di documenti fuori ufficio.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa".

Scopri le nostre offerte su Telegram

Phomemo M08F: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon la Phomemo M08F è disponibile a 107,99€ con sconto del 24%. Un prezzo interessante per una stampante da viaggio capace di coprire le esigenze quotidiane di stampa in bianco e nero, con il vantaggio di non dover acquistare inchiostri o toner. Se cerchi una soluzione pratica per documenti e contratti in mobilità, è una proposta da valutare.

Phomemo M08F: le caratteristiche tecniche

La Phomemo M08F è una stampante termica A4 che stampa in bianco e nero, senza inchiostro né toner. Offre una qualità fino a circa 600 x 600 dpi e una velocità fino a 5 pagine al minuto (B/N). È pensata per gestire un foglio alla volta e non prevede fronte/retro automatico, puntando su semplicità e immediatezza d’uso.

La connettività è uno dei suoi punti forti: stampa facilmente da iPhone, iPad e dispositivi Android tramite l’app dedicata, mentre su PC è supportata la connessione via USB (Windows, MacOS 10.14+, ChromeOS; i PC supportano solo il collegamento tramite cavo). È compatibile con smartphone, tablet, laptop e desktop, così da integrarsi in modo flessibile nel tuo ecosistema di lavoro.

Il design è compatto (30,5 × 3,4 × 6,5 cm) e leggero (715 g), ideale per borse e valigette. La batteria integrata da 1200 mAh consente di stampare fino a 120 fogli A4 di carta termica per carica (input 5V 2A). Completano la dotazione il display LCD e un’interfaccia semplice con una porta USB, il tutto in un form factor studiato per il lavoro in viaggio, a casa o in ufficio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

