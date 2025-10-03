Libero
OFFERTE

Amazon, offerta sul kit di sicurezza Ring da prendere al volo

Bundle Ring con 2K, visione notturna a colori e installazione facile. Inclusa prova Ring Home 30 giorni. Scopri l’offerta e tutti i dettagli.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon, offerta sul kit di sicurezza Ring da prendere al volo Amazon

Se cerchi un bundle completo per la sicurezza domestica, il Ring Outdoor Camera Plus + Videocitofono a batteria (2024) unisce una videocamera esterna con video 2K e visione a luce bassa a colori a un videocitofono di ultima generazione.

L’installazione è semplice grazie al supporto incluso e alle diverse opzioni di alimentazione, mentre l’inquadratura a figura intera aiuta a vedere meglio visitatori e consegne. Incluso anche Ring Home con 30 giorni di prova gratuita. Scopri i dettagli dell’offerta su Amazon.

Tra i punti di forza spiccano un setup guidato dall’app, l’integrazione fluida con Alexa, un’autonomia convincente e una qualità dell’immagine superiore alla media, con colori nitidi anche al calare della luce. Un pacchetto ideale per mettere in sicurezza l’ingresso senza cablaggi e con il minimo sforzo.

Ring Outdoor Camera Plus + Videocitofono a batteria (2024)

Ring Outdoor Camera Plus + Videocitofono a batteria (2024)

79,99 €199,98 € -119,99 € (60%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Ring Outdoor Camera Plus + Videocitofono a batteria (2024): prezzo, offerta e sconto Amazon

Il bundle è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo promozionale di 79,99€, grazie a un incredibile sconto del 60%. Una proposta particolarmente competitiva per un kit che include la videocamera esterna 2K con Ring Vision e il videocitofono a batteria (2024), con Ring Home in prova gratuita per 30 giorni. Clicca sul link per verificare disponibilità e condizioni aggiornate.

Considerata la dotazione e le funzioni smart, il rapporto qualità/prezzo è molto interessante nella sua fascia. Se cerchi una soluzione semplice da montare per monitorare esterni e ingresso, questa promo rappresenta un’opportunità concreta.

Ring Outdoor Camera Plus + Videocitofono a batteria (2024)

Ring Outdoor Camera Plus + Videocitofono a batteria (2024)

79,99 €199,98 € -119,99 € (60%)

Ring Outdoor Camera Plus + Videocitofono a batteria (2024): le caratteristiche tecniche

La videocamera esterna offre risoluzione 2K e la tecnologia Ring Vision per una nitidezza superiore. La visione a luce bassa a colori consente di distinguere dettagli e tonalità dal tramonto all’alba, mentre il video a figura intera migliora la visibilità di visitatori e pacchi davanti alla porta.

Il videocitofono a batteria (2024) ti avvisa quando viene premuto il pulsante o viene rilevato un movimento. È dotato di batteria integrata e di video HD 1440×1440 con visione notturna a colori per immagini chiare anche dopo il tramonto. L’utilizzo quotidiano è intuitivo e rimane sempre connesso allo smartphone.

L’installazione è immediata: con il supporto incluso e le diverse opzioni di alimentazione puoi posizionare i dispositivi su tavoli, muri o soffitti senza cablaggi complessi. L’app guida passo passo e l’integrazione con Alexa consente notifiche e visualizzazione sui dispositivi compatibili.

In sintesi, un bundle versatile che unisce sicurezza, video 2K, visione notturna a colori e installazione facile, ideale per proteggere ciò che conta con una soluzione unica e pronta all’uso.

Ring Outdoor Camera Plus + Videocitofono a batteria (2024)

Ring Outdoor Camera Plus + Videocitofono a batteria (2024)

79,99 €199,98 € -119,99 € (60%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963