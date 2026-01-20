Amazon, offerta sul bollitore da viaggio compatto della Russel Hobbs

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Bollitore da viaggio 0,85 L e 1000 W con tazze incluse, filtro rimovibile e voltaggio universale: scopri l'offerta sul modello Russell Hobbs.

Se stai cercando un bollitore da viaggio compatto e semplice da usare, questa è un’ottima occasione: su Amazon è attiva una promozione con sconto del 30%. Il Russell Hobbs Travel 23840-70 si distingue per la sua praticità: è facile da riporre in valigia, scalda l’acqua velocemente ed è sorprendentemente silenzioso per la sua categoria. La dotazione con 2 tazze e 2 cucchiaini riponibili all’interno è un plus molto comodo quando sei fuori casa, mentre la struttura pensata per ridurre gli schizzi e l’uso quotidiano lo rende una scelta affidabile e versatile.

In più, grazie al voltaggio universale, il bollitore si adatta ai tuoi spostamenti in tutto il mondo. Un prodotto pratico e funzionale, pensato per chi viaggia spesso o desidera una soluzione compatta per l’ufficio.

Russell Hobbs Travel 23840-70: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta in corso porta il Russell Hobbs Travel 23840-70 a 16,72 euro con uno sconto del 30%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di circa 7,17 euro rispetto al prezzo ordinario. Una cifra davvero interessante per un accessorio da viaggio utile in casa, in ufficio e in qualsiasi spostamento.

La promozione è attiva su Amazon al momento e rende questo bollitore una scelta conveniente per chi desidera un dispositivo leggero e pratico da avere sempre con sé.

Russell Hobbs Travel 23840-70: le caratteristiche tecniche

Compatto e funzionale, il Russell Hobbs Travel 23840-70 offre una capacità di 0,85 L e una potenza di 1000 W per portare l’acqua a temperatura rapidamente. È progettato per essere silenzioso (44 dB) e utilizza un elemento di riscaldamento nascosto con protezione contro il surriscaldamento, oltre a pareti fredde per una maggiore sicurezza.

La gestione quotidiana è semplice: il beccuccio è pensato per versare senza fuoriuscite, il filtro è rimovibile e lavabile, c’è un doppio indicatore del livello dell’acqua e una spia di funzionamento al neon che segnala l’attività. Il voltaggio universale lo rende ideale per l’uso in tutto il mondo.

Nella confezione sono incluse 2 tazze e 2 cucchiaini riponibili all’interno del bollitore: una soluzione salvaspazio perfetta per chi viaggia. Il design in plastica di colore bianco mantiene il peso contenuto (circa 625 g) e le dimensioni ridotte (18 x 12 x 18,8 cm), facilitando il trasporto in borsa o trolley.

