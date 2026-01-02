Amazon, offerta incredibile sullo smartwatch unisex: 81% di sconto

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Chiamate Bluetooth, 140+ sport, sonno e IP68: lo smartwatch unisex è protagonista di una promo con grande sconto dell'81%. Scopri ora i dettagli dell’offerta.

Occasione forte su Amazon per lo Smartwatch Uomo Donna: l’offerta applica uno sconto dell’81% e rende questo modello ancora più interessante per chi cerca un compagno affidabile per tutti i giorni. Per approfittare della promo puoi andare direttamente a questo link. Nel complesso, si conferma un buon orologio dal taglio essenziale, ideale per un utilizzo quotidiano senza complicazioni.

Il profilo è quello di un dispositivo dal carattere pratico e immediato, con un’esperienza complessiva positiva che punta alla semplicità d’uso e a un rapporto qualità/prezzo particolarmente vantaggioso grazie alla promo in corso.

Smartwatch Uomo Donna: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il dispositivo è proposto in offerta a 28,49€ con uno sconto dell’81%. Considerando la percentuale applicata, il risparmio è di 120,93€, un taglio di prezzo davvero importante per uno smartwatch unisex pensato per accompagnarti nella routine di tutti i giorni e nello sport.

La promo è attiva ora su Amazon; approfittane finché disponibile seguendo il link diretto all’offerta. Se cerchi un wearable essenziale e completo al tempo stesso, questo calo di prezzo è tra le opportunità più interessanti del momento nella sua categoria.

Smartwatch Uomo Donna: le caratteristiche tecniche

Lo Smartwatch Uomo Donna integra chiamate Bluetooth con effettua/risposta e notifiche in tempo reale, così da restare sempre aggiornato senza prendere il telefono. Il monitoraggio della salute comprende frequenza cardiaca e SpO2 con allarme in caso di battito accelerato.

Per lo sport hai oltre 140+ modalità in 12 categorie: corsa, ciclismo, escursionismo, arrampicata e molte altre, per tracciare con precisione allenamenti e attività outdoor. Di notte, il dispositivo analizza il riposo con report su sonno profondo, leggero, risvegli e tempi di addormentamento, aiutandoti a migliorare le abitudini.

Il display AMOLED da 1,95 pollici offre una resa nitida e colori vivaci; è touchscreen e consente di personalizzare il quadrante con temi diversi. La batteria da 400 mAh garantisce fino a 7 giorni di utilizzo e fino a 30 giorni in standby, con ricarica magnetica e indicatore della carica residua.

Tra le funzioni pratiche trovi altoparlante integrato per audio, torcia, cronometro, meteo, controllo multimediale, registrazione, assistente vocale, scatto remoto, calcolatrice, monitoraggio del ciclo mestruale e "trova dispositivo". La certificazione IP68 lo rende resistente ad acqua e polvere (evitare acqua calda). Compatibile con Android/iOS, adotta il sistema Wear OS 3.0 e arriva con orologio, cavo di ricarica e manuale in confezione.

