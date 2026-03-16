Amazon, offerta imperdibile sulla scopa elettrica smart senza fili

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Coovy SU7: scopa elettrica leggera e potente, fino a 75 minuti di autonomia, filtro a 6 stadi e spazzola anti-groviglio. Oggi sconto del 31%.

Amazon

Offerta da cogliere al volo per chi cerca una scopa elettrica senza fili potente e maneggevole: la coovy SU7 oggi è proposta con uno sconto del 31%. Un modello pensato per la pulizia quotidiana, comodo da utilizzare e capace di adattare la potenza in base allo sporco, con un’ottima gestione dell’autonomia e uno svuotamento del contenitore rapido e igienico. Se punti a praticità e prestazioni senza spendere una fortuna, questa è la soluzione giusta. Vai al link diretto dell’offerta su Amazon.

La macchina convince per leggerezza e facilità di manovra, è efficace su pavimenti e tappeti e si comporta bene anche con peli di animali. L’uso quotidiano risulta piacevole grazie alla modalità automatica che ottimizza la potenza e al livello di rumorosità contenuto ai settaggi più bassi. Il rapporto qualità-prezzo risulta particolarmente favorevole, sostenuto anche da un supporto post-vendita attento.

coovy SU7

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coovy SU7: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon la coovy SU7 è in offerta a 159,00€ con sconto del 31%. Il taglio di prezzo si traduce in un risparmio di circa 71 euro rispetto al prezzo di listino, rendendo l’acquisto particolarmente conveniente nella sua fascia. Un affare interessante per chi desidera una scopa elettrica completa e pronta all’uso.

L’offerta è accessibile dal link ufficiale Amazon e consente di portarsi a casa un modello equilibrato per potenza, autonomia e praticità, con in più il vantaggio di una garanzia di 2 anni e supporto clienti continuo.

coovy SU7

coovy SU7: le caratteristiche tecniche

Al cuore della coovy SU7 troviamo un motore brushless da 580W e un’aspirazione che arriva fino a 55Kpa, ideale per rimuovere polvere, detriti e peli di animali da pavimenti duri e tappeti. Il sistema offre 4 livelli di aspirazione con una comoda modalità automatica che regola in tempo reale la potenza grazie al sensore della polvere.

La batteria da 8x2500mAh (29,6V) garantisce fino a 75 minuti in modalità AUTO/ECO (fino a 20 minuti in MAX) e si ricarica in circa 4-5 ore tramite supporto a parete. Il touchscreen LED di grande formato (diametro 90 mm) consente di gestire funzioni e monitorare lo stato di funzionamento e la batteria con un colpo d’occhio.

La spazzola a V anti-groviglio combina setole morbide e dure, ruota a 180°/270° e integra luci LED per illuminare aree poco visibili. Il filtro a 6 stadi cattura fino al 99,99% delle particelle fini, mentre il contenitore da 1,3L si svuota con un solo tocco. Peso di circa 2,4 kg, fattore di forma scopa elettrica, finitura oro. In dotazione: stazione di ricarica e batterie. A completare il pacchetto, garanzia di 2 anni e supporto clienti 24/7.

coovy SU7