Amazon, offerta imperdibile sulla lampada da terra LED con telecomando
Piantana LED con telecomando, luce regolabile, CRI>90 e base stabile: scopri l’imperdibile offerta con sconto del 32%.
Cerchi una piantana pratica e adatta a ogni spazio? La YICAIZI Lampada da Terra LED oggi è proposta con uno sconto del 32% e rappresenta una soluzione ideale per chi desidera illuminazione flessibile e comfort d’uso. Il montaggio è rapido, il design essenziale si integra bene in salotto, camera o studio e la luce si calibra facilmente per leggere, lavorare al PC o dare più intensità all’ambiente. Il telecomando semplifica la gestione quotidiana e rende l’esperienza d’uso immediata. Per approfittarne, ecco il link diretto all’offerta.
YICAIZI Lampada da Terra LED: prezzo, offerta e sconto Amazon
È il momento giusto per acquistare: la YICAIZI Lampada da Terra LED scende a 33,99€ grazie a uno sconto del 32%. In pratica, risparmi 16 euro rispetto al prezzo abituale. Un’occasione concreta per portarsi a casa una piantana completa, adatta sia agli spazi domestici sia allo studio.
La gestione a distanza e la versatilità d’uso rendono questa proposta particolarmente interessante se cerchi una lampada affidabile per lettura, lavoro o relax serale, con la comodità dell’acquisto su Amazon e la possibilità di consultare tutti i dettagli direttamente dalla pagina prodotto.
YICAIZI Lampada da Terra LED: le caratteristiche tecniche
La YICAIZI è una lampada da terra LED 18W da 1200 lumen, progettata per un’illuminazione efficiente e duratura (fino a 50.000 ore). Offre una luce confortevole con CRI >90, ideale per mantenere colori fedeli e affaticare meno la vista.
La regolazione è completa: puoi scegliere tra 4 tonalità di bianco (2700K–6500K) e modulare la luminosità con dimmer continuo. Il doppio controllo tattile + telecomando (portata fino a 15 metri) consente di adattare la luce senza alzarti dalla sedia. Non mancano la memoria dell’ultima impostazione e il timer di spegnimento automatico a 1 ora.
Il collo di cigno orientabile a 360° permette di indirizzare il fascio luminoso con precisione, mentre la base ponderata antiribaltamento garantisce stabilità in ambienti con bambini o animali. Il design è minimale e l’assemblaggio risulta rapido. In confezione trovi: lampada, base, adattatore e telecomando. Dimensioni: 25,5 × 38,3 × 7,4 cm; peso 2,8 kg; finitura lucidata.
