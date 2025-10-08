Amazon, offerta imperdibile su questo robot aspirapolvere e lavapavimenti

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Pulizia smart con LiDAR 360°, 6000Pa e svuotamento automatico: LEFANT M2 Plus è in forte sconto su Amazon. Scopri dettagli e vantaggi dell’offerta.

Amazon

Se cerchi un aiuto concreto per le pulizie domestiche, il LEFANT M2 Plus è tra le proposte più interessanti del momento su Amazon, pensato per una gestione quotidiana semplice: si muove con discrezione, aiuta a tenere sotto controllo polvere e peli di animali e si integra con l’app per una gestione pratica dei cicli di pulizia.

La facilità d’uso e la capacità di orientarsi con precisione nelle stanze lo rendono un alleato affidabile anche nella routine di tutti i giorni. Gestisce bene i passaggi tra ambienti, con un occhio di riguardo per la mobilità tra arredi e spazi stretti. Basta un minimo di attenzione a cavi e tappeti a pelo lungo per ottenere un ciclo di pulizia scorrevole e senza intoppi. L’esperienza d’uso mette in evidenza silenziosità, autonomia intelligente e semplicità nelle operazioni di svuotamento e manutenzione. Qui trovi il link diretto all’offerta.

Questa promozione rientra nella Festa delle Offerte Prime di Amazon, in programma il 7 e 8 ottobre: due giorni con migliaia di sconti esclusivi per i clienti Prime, perfetti anche per anticipare lo shopping natalizio.

SCOPRI LA FESTA DELLE OFFERTE PRIME 2025

Vuoi partecipare all’evento? Tutte le promo della Festa delle Offerte Prime sono riservate agli utenti iscritti a Prime. Se non sei iscritto al servizio, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni: clicca qui.

LEFANT M2 Plus

LEFANT M2 Plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento il LEFANT M2 Plus è proposto a 199,99€ con un sconto del 67%. Tradotto in valore assoluto, significa un risparmio di 400€ rispetto al prezzo di partenza. Un’occasione importante per portarsi a casa un robot capace di unire navigazione avanzata e gestione intelligente della casa, con un rapporto qualità-prezzo particolarmente favorevole.

L’offerta è attiva su Amazon e consente di acquistare rapidamente il prodotto approfittando del forte ribasso. Considerata la portata dello sconto, il consiglio è di muoversi subito: si tratta di un prezzo estremamente competitivo per un modello di questa categoria.

LEFANT M2 Plus

LEFANT M2 Plus: le caratteristiche tecniche

Il cuore del LEFANT M2 Plus è la mappatura LiDAR 360° con tecnologia dToF, capace di creare mappe multilivello e pianificare percorsi stanza per stanza. La navigazione laser, unita al sistema di evitamento ostacoli PSD e al design con tecnologia Freemove, riduce gli urti e assicura movimenti precisi anche in ambienti complessi.

La spinta non manca: l’aspirazione arriva a 6000Pa, supportata dalla funzione lavapavimenti con serbatoio da 300 ml e tre livelli d’acqua regolabili via app. Grazie al rilevamento intelligente dei tappeti, con panno montato li evita per mantenerli asciutti; senza serbatoio, attiva il boost automatico per una pulizia profonda. La stazione di svuotamento automatico consente fino a 45 giorni senza svuotare manualmente.

Completano la dotazione la ripresa automatica della pulizia dopo la ricarica, le No-Go Zone, la pianificazione per stanza e gli orari programmabili. Sul fronte smart, c’è WiFi dual-band 2.4G/5G, controllo via app e compatibilità con Alexa, Google Assistant e Apple Watch. In sintesi, un pacchetto ricco che spicca per precisione di mappatura, potenza e comodità d’uso.

