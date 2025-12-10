Amazon, offerta imperdibile con 69% di sconto sullo smartwatch rugged

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Autonomia lunga, chiamate Bluetooth, AMOLED 1,7” e IP68: lo smartwatch rugged oggi è in forte sconto su Amazon. Scopri dettagli e link.

Amazon

Se cerchi uno smartwatch rugged affidabile per tutti i giorni e per lo sport, lo Smartwatch da uomo della Meetown è oggi al centro di un’ottima occasione su Amazon con uno sconto del 69%. Colpisce per l’ottima autonomia, la semplicità dell’app, la grande varietà di quadranti e la solidità costruttiva, risultando comodo da usare e convincente anche nelle sessioni di allenamento. Il display è reattivo e ben leggibile, le funzioni sono complete e il rapporto qualità–prezzo è particolarmente interessante.

Per approfittare della promo, ecco il link diretto.

Smartwatch da uomo della Meetown

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Smartwatch Uomo Militare: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon lo Smartwatch da uomo della Meetown è in offerta a 37,62€ con uno sconto del 69%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di circa 83,67€ rispetto al prezzo pieno: una riduzione importante che rende l’acquisto particolarmente conveniente per chi cerca uno smartwatch completo senza spendere troppo.

Smartwatch da uomo della Meetown

Smartwatch Uomo Militare: le caratteristiche tecniche

Pensato per l’outdoor e per l’uso quotidiano, vanta certificazione IP68, torcia LED e bussola, così da affrontare attività notturne o situazioni d’emergenza con maggiore sicurezza. Lo schermo AMOLED da 1,7" con risoluzione 360×360 offre immagini nitide e colori vividi, con un’interazione touch sempre fluida.

Al suo interno c’è una batteria da 1100 mAh che garantisce un’autonomia prolungata e si ricarica in circa 3 ore. Le chiamate Bluetooth permettono di parlare direttamente dal polso e di salvare i contatti preferiti, mentre le notifiche per chiamate, messaggi e app (come social e chat) arrivano puntuali.

Per la salute, offre monitoraggio 24/7 di frequenza cardiaca, SpO2, sonno e stress, con esercizi di respirazione utili a migliorare il benessere. Sul fronte sport trovi oltre 110 modalità per corsa, ciclismo, fitness e altro, con registrazione di distanza, calorie e durata delle attività.

Compatibile con iOS e Android via Bluetooth, include cavo di ricarica, cinturino e manuale. Firmato MEETOWN, pesa circa 20 g e offre 128 MB di memoria per le funzioni integrate. Una soluzione robusta e completa per chi desidera funzioni smart, resistenza e versatilità.

Smartwatch da uomo della Meetown