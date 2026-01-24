Amazon, prezzo in picchiata per lo smartphone Xiaomi e sconti al 90%

MisterGadget.Tech

Un weekend all’insegna delle grandi offerte grazie ad Amazon. Da oggi, infatti, il sito di e-commerce ci riserva ottime occasione un numero elevatissimo di prodotti. Si va dai classici smartphone come ad esempio l’iPhone 17 (al minimo storico e con pagamento in 5 rate a tasso zero) e il Google Pixel 10 Pro (sconto di ben 400 euro), fino agli elettrodomestici per la pulizia casalinga, con il robot aspirapolvere di Lefant disponibile con un doppio sconto imperdibile. Ottima anche la promo lancio per il Redmi Note 15.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato lacune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte tutte nella lista qui in basso. Per ogni promo c’è sia il link per accedere alla pagina prodotto sia una breve descrizione tecnica. Non perdere questa occasione e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 24 gennaio

Smartphone

iPhone 17. Cala il prezzo dell ‘iPhone 17 e raggiunge il minimo storico su Amazon . Il telefono premium di Apple da poco uscito sul mercato è disponibile con un ottimo sconto e fai un super affare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Le novità rispetto al modello precedente sono notevoli: schermo Super Retina da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19, doppia fotocamera posteriore Fusion per scatti perfetti in ogni situazione e batteria che dura per tutto il giorno. Nuova fotocamera Center Stage per selfie di gruppo più semplici.

in questi ultimi giorni su Amazon. Parliamo del , telefono medio di gamma che paghi quanto un grazie allo . Ottime caratteristiche tecniche: con refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore MediaTek, sistema fotografico con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. Supporta anche la ricarica rapida ed è super resistente. Redmi Note 15. Ancora per pochissimo tempo trovi il nuovo Redmi Note 15 in offerta con una promo lancio irrinunciabile . Lo sconto del 28% ti permette di risparmiare ben 80 euro su quello consigliato e approfitti di un’occasione unica. Telefono uscito da circa una settimana e dotato di componenti di ultima generazione: schermo AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek per prestazioni top, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5520 mAh con cui puoi coprire due giorni con un utilizzo normale.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost. Ecco una delle migliori offerte del giorno. Da oggi su Amazon trovi in promo questo orologio economico in promo con uno sconto dell’83% e lo paghi meno di 10 euro . Un prezzo alla portata di tutti per uno smartwatch che svolge discretamente il proprio compito: schermo ampio da 1,85 pollici, più di 110 modalità sportive e un monitoraggio avanzato della salute compresa la qualità del sonno.

del giorno. Da oggi su trovi in promo questo in con uno e lo . Un prezzo alla portata di tutti per uno smartwatch che svolge discretamente il proprio compito: schermo ampio da 1,85 pollici, più di 110 modalità sportive e un monitoraggio avanzato della salute compresa la qualità del sonno. 10 testine Oral-B Precision Clean. La confezione da 10 testine Precision Clean è scontata del 55% . Le paghi pochissimo rispetto al prezzo di listino. Questo modello è celebre per la sua capacità di avvolgere ogni singolo dente, rimuovendo molta più placca rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. È il formato scorta perfetto per non pensarci più per tutto l’anno.

da è scontata del . Le paghi rispetto al prezzo di listino. Questo modello è celebre per la sua capacità di avvolgere ogni singolo dente, rimuovendo molta più placca rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. È il formato scorta perfetto per non pensarci più per tutto l’anno. Bilancia pesa persone. Per chi vuole rimettersi in forma dopo le feste, questa bilancia è in promozione con uno sconto del 62% e un prezzo stracciato. Nonostante il costo irrisorio, vanta un design moderno in vetro temperato e sensori ad alta precisione per una misurazione istantanea e affidabile. Un acquisto smart per monitorare il proprio peso con una spesa minima.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto del 53% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch top di gamma con funzionalità avanzate e il supporto dell’intelligenza artificiale. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e hai a disposizione tutte le principali app della suite di Google, a partire dalla mappe e dal Wallet.

Smart TV

Fire TV Serie Omni QLED. Occasione imperdibile se sei alla ricerca di un nuovo smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il Fire TV Serie Omni QLED prodotto da Amazon con uno schermo da 43 pollici in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 300 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e tecnologie come il Dolby Vision IQ che migliorano ulteriormente la qualità dei contenuti video. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV, una garanzia quando si tratta di televisori e supporta tutte le principali piattaforme smart. Trovi sempre in offerta anche il modello da 55 pollici.

Prodotti Amazon

Kindle Scribe. Se stavi aspettando il momento giusto per passare al Kindle più completo di sempre, l’ offerta lampo di oggi è imbattibile: puoi risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino. Inoltre, Amazon offre la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero . Il Kindle Scribe non è solo un e-reader con uno schermo da 10,2 pollici a 300 ppi, ma un vero taccuino digitale. Grazie alla penna inclusa, puoi prendere appunti a mano libera sui tuoi libri preferiti, creare diari e liste di cose da fare, rendendolo lo strumento perfetto per lo studio e il lavoro professionale.

Soundbar Fire TV. Migliorare l'audio della tua TV non è mai stato così conveniente: oggi la soundbar ufficiale di Amazon è disponibile al minimo storico con uno sconto del 29% e la paghi meno di 100 euro. Progettata per integrarsi perfettamente con i dispositivi Fire TV, questa soundbar compatta trasforma l'esperienza d'ascolto grazie al supporto per DTS Virtual:X e Dolby Audio, offrendo dialoghi cristallini e bassi più profondi. È la soluzione "plug-and-play" ideale per chi cerca un suono avvolgente senza l'ingombro di sistemi complessi o troppi cavi. Compatibile con qualsiasi smart TV.

Tablet

iPad Pro 13″. Offerta lampo da non farsi sfuggire per l’ iPad Pro da 13 pollici con processore M4 e 512 gigabyte di memoria interna. Da oggi è disponbiile con uno sconto del 20% e risparmi più di 340 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo Ultra Retina XDR ad altissima risoluzione, fotocamera frontale e posteriore per fare le call di lavoro e supporta sia la tastiera sia l’Apple Pencil. Dispositivo che all’occorrenza può sostituire il PC e che assicura prestazioni elevatissime.

Tablet Blackview. Di certo le caratteristiche non sono quelle di un iPad Pro, ma anche il costo è decisamente inferiore. Parliamo di questo tablet Blackview che trovi su Amazon con un doppio sconto che non puoi farti scappare. Al primo coupon del 50%, puoi aggiungere un coupon sconto che ti fa risparmiare altri 100 euro per uno sconto totale del 78%. Lo paghi meno di 75 euro e fai un ottimo affare. Schermo da 10 pollici, buone prestazioni e una batteria che dura per tutto il giorno. La scelta perfetta se hai bisogno di un dispositivo per vedere film e serie TV seduto sul divano o per studiare.

Elettrodomestici

Lefant M2 Plus. Non capita spesso di vedere un prodotto che è già il più venduto su Amazon subire un ribasso così drastico: oggi il robot aspirapolvere Lefant M2 Plus è disponibile con uno sconto del 61% , a cui aggiungere un coupon del 5% e risparmi quasi 400 euro sul prezzo originale. Questo modello ha un design ultra-sottile che gli permette di infilarsi sotto letti e divani dove altri robot falliscono. Grazie alla tecnologia FreeMove 3.0 , rileva gli ostacoli a 360° evitando di incastrarsi, mentre la bocchetta di aspirazione senza spazzola rotante è la soluzione definitiva per chi ha animali in casa, poiché elimina peli e capelli senza fastidiosi grovigli. È completamente gestibile tramite app e comandi vocali (Alexa e Google Home), rendendo la pulizia quotidiana un processo del tutto automatizzato.

De'Longhi Perfetto Magnifica S. La regina delle macchine per il caffè automatiche a un prezzo mai visto prima . Da oggi su Amazon è disponibile la De'Longhi Perfetto Magnifica S in promo con un super sconto del 40% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Macchina automatica con cui preparare velocemente un gustoso espresso oppure un cremoso cappuccino. Puoi utilizzare sia il caffè in chicchi sia quello in polvere. Approfitta subito di questa occasione: al momento è la macchina per il caffè più venduta su Amazon .

Stufetta da tavolo Midea. Il freddo di gennaio non dà tregua? La stufetta compatta di Midea torna in offerta con uno sconto del 40% e costa pochissimo. È la soluzione ideale da tenere sulla scrivania mentre lavori o sul comodino. Grazie alla tecnologia di riscaldamento rapido e al funzionamento ultra-silenzioso, garantisce un calore immediato senza disturbare la concentrazione o il sonno.

Cuffie

Beats Studio Pro. Crolla il prezzo delle cuffie top di gamma Beats Studio Pro, modello over-ear che copre alla perfezione i padiglioni auricolari. Dotate della cancellazione del rumore professionale e dell’audio spaziale personalizzato. Si collegano con qualsiasi smartphone senza troppi problemi. Da oggi sono disponibili su Amazon con uno sconto del 56% e risparmi più di 200 euro.

