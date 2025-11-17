Amazon, prezzo in picchiata per lo smartwatch Garmin e sconti all'85%: le offerte di oggi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Su Amazon trovi tantissime nuove offerte che anticipano il Black Friday e che ti fanno risparmiare centinaia di euro. Scoprile tutte.

Garmin

Impazzano le super offerte su Amazon. A pochissimi giorni dall’inizio del Black Friday troviamo molte occasioni su tanti prodotti per la casa e per i dispositivi tech. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che trovi oggi con sconti che superano anche il 50% e ti permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti più amati. Li trovi tutti raccolti qui in basso e suddivisi per categoria di prodotto.

Tra le offerte che catturano l’attenzione c’è sicuramente lo Xiaomi 15 Ultra che trovi con uno sconto di 500 euro e approfitti del minimo storico. Sempre tra gli smartphone c’è il POCO M7 a un prezzo stracciato e lo paghi poco più di 100 euro. Se, invece, sei alla ricerca di un nuovo smart TV, te ne consigliamo due al minimo storico e a un prezzo stracciato. Tra gli elettrodomestici c’è sicuramente il robot aspirapolvere LEFANT con uno sconto del 70%. Non perdere altro tempo e approfitta subito delle migliori offerte di oggi.

Amazon, le migliori offerte del 17 novembre

Smartphone

Xiaomi 15 Ultra. Ecco uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato. Da oggi su Amazon trovi lo Xiaomi 15 Ultra in promo con uno sconto del 33% e approfitti del minimo storico . Il risparmio netto è di ben 500 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un telefono premium con un comparto fotografico unico. Nella parte posteriore trova posto una quadrupla fotocamera : sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo da 200 megapixel , secondo teleobiettivo da 50 megapixel e fotocamera ultragrandangolare sempre da 50 megapixel. Prestazioni assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite supportato da 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. La batteria da 5410 mah copre tutta la giornata.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Prezzo minuscolo per questo paio di cuffie Bluetooth che solo per oggi trovi su Amazon con uno sconto dell’85% e le paghi poco più di 10 euro . Assicurano una buona qualità del suono, sono comode da indossare anche dopo ore di utilizzo. Le puoi utilizzare per fare le chiamate grazie ai 4 microfoni integrati e assicurano una voce limpida. Autonomia fino a 60 ore e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Si collegano a qualsiasi smartphone.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra versione 2025. Offerta lampo e super sconto per il Galaxy Watch Ultra , lo smartwatch super resistente di Samsung che solo per oggi trovi con uno sconto del 30% al prezzo più basso di sempre e risparmi più di 200 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Orologio che puoi utilizzare anche nelle situazioni più estreme e che resiste alle cadute e all’acqua (impermeabile fino a 100 metri). Tante modalità di allenamento e assicura un monitoraggio continuo dei principali parametri vitali. Utilizza l’intelligenza artificiale e Galaxy AI per una valutazione più precisa dei tuoi parametri vitali.

Smart TV

LG QNED86 evo AI. Offerta con doppio sconto per questo ottimo televisore LG di ultima generazione da 50 pollici. Da oggi lo trovi con uno sconto fisso del 39% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 81,08 euro e lo paghi praticamente la metà approfittando di una delle migliori promo del giorno. Assicura immagini con una risoluzione 4K, migliorate dall’intelligenza artificiale e dal processore α7 Gen8. Il sistema operativo webOS è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Cuffie Bluetooth

Beats Studio Pro. Le cuffie over-ear di alta gamma Beats Studio Pro sono in offerta con uno sconto del 53% e ti permettono di risparmiare ben 210 euro sul prezzo di listino. Puoi acquistarle in 5 rate a tasso zero . Offrono cancellazione attiva del rumore (ANC) migliorata, audio spaziale personalizzato e un’autonomia della batteria prolungata, ideali per un ascolto immersivo. Comodissime da indossare anche dopo un utilizzo prolungato. A questo prezzo sono delle vere best-buy.

Elettrodomestici

Macchina caffè De’Longhi. Ecco una promo che devi cogliere al volo. Solo per oggi su Amazon trovi questa macchina per il caffè De’Longhi con uno sconto del 32% e al prezzo più basso di sempre . La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Funziona come una macchina del bar e puoi preparare due caffè contemporaneamente oppure un ottimo cappuccino grazie al montalatte integrato. Supporta sia il caffè in polvere sia le cialde . A questo prezzo è una delle migliori offerte di oggi.

Giardinaggio

Greenworks Sega e Tagliasiepi. Prepara il tuo giardino per l’inverno con il kit combinato Greenworks Sega e Tagliasiepi , in offerta con uno sconto del 55% e il prezzo che crolla al minimo storico . Nella confezione sono inclusi anche la batteria e il caricabatteria . Questo set a batteria offre la potenza necessaria per tagliare siepi e rami, garantendo libertà di movimento senza l’ingombro dei cavi.

