Amazon, occasione con 50% di sconto sul monitor portatile FHD da 15,6"

Monitor portatile leggero e sottile con USB‑C e mini‑HDMI, ideale come secondo schermo. Scopri l’offerta al 50% su Amazon, da prendere al volo

Se cerchi un monitor portatile pratico per lavorare ovunque, il MSI PRO MP161 E2 è oggi protagonista di un’offerta imperdibile: uno sconto del 50% porta il prezzo a 89,00€. Pensato per chi necessita di un secondo schermo rapido da configurare e semplice da trasportare, si collega in un attimo via USB‑C, è leggero e sottile, e offre una qualità costruttiva curata. È l’alleato ideale per documenti, mail, riunioni e coding; meno indicato per attività dove la fedeltà cromatica assoluta è prioritaria. Completa il pacchetto una dotazione di accessori pratica e la cover che funge da supporto.

MSI PRO MP161 E2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da cogliere al volo: su Amazon il MSI PRO MP161 E2 è proposto a 89,00€ con uno sconto del 50%. In pratica, risparmi 89 euro rispetto al prezzo pieno. Un prezzo che rende estremamente conveniente aggiungere un secondo display al tuo setup di lavoro o studio, anche in mobilità.

La promozione è attiva ora e può terminare senza preavviso: se ti interessa avere più spazio sul desktop quando sei in trasferta, vale la pena approfittarne subito.

MSI PRO MP161 E2: le caratteristiche tecniche

Il MSI PRO MP161 E2 è un 15,6 pollici con pannello IPS a risoluzione Full HD (1920×1080) e refresh a 60Hz (tempo di risposta 4ms GtG), pensato per una visione stabile e scorrevole. È ottimizzato per il comfort con filtri luce blu e tecnologia anti‑sfarfallio certificati TÜV Rheinland, e offre un ampio angolo di visione fino a 170°. La portabilità è uno dei suoi punti di forza: spessore di circa 1,08 cm, peso 0,75 kg e una cover/cavalletto pieghevole regolabile da 0° a 180° che permette l’uso sia in orizzontale sia in verticale, con la massima flessibilità anche su treppiede. Presenti speaker integrati da 1,5W per call e contenuti rapidi.

La connettività è completa e immediata: una mini‑HDMI 2.0b e 2 porte USB Type‑C (segnale DP 1.2a Alt Mode e alimentazione 15W) lo rendono compatibile con PC, notebook e smartphone, con in dotazione cavi di qualità ad angolo retto per un setup ordinato. In sintesi, un secondo schermo leggero, versatile e pronto all’uso, perfetto per aumentare la produttività senza rinunce quando sei in movimento.

