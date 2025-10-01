Amazon Fire TV: tre nuove serie per il mercato italiano, scheda tecnica e prezzo
Le nuove Fire TV di Amazon sono ufficiali con tre nuove serie pronte a conquistare il mercato italiano: ecco tutte le novità
In attesa della partenza della Festa delle Offerte Prime, in programma il 7 e l’8 di ottobre, Amazon aggiorna la sua gamma di prodotti, ufficializzando l’arrivo in Italia di nuove Smart TV. In particolare, arrivano sullo store italiano del colosso dell’e-commerce le nuove Fire TV – Serie 2 (2nd Gen), Fire TV – Serie 4 (2nd Gen) e Fire TV Omni QLED (2nd Gen).
Cosa sappiamo delle nuove Fire TV di Amazon
La nuova gamma di Fire TV di Amazon comprende tre nuove serie. Per la fascia bassa del mercato troviamo la Fire TV Serie 2 di seconda generazione, caratterizzata da un pannello HD e disponibile nelle versioni da:
- 32 pollici con un prezzo di 279,99 euro
- 40 pollici con un prezzo di 349,99 euro
Per la fascia media c’è la Fire TV Serie 4, tutte con risoluzione 4K. Le opzioni disponibili sono:
- 43 pollici con un prezzo di 499,99 euro
- 50 pollici con un prezzo di 599,99 euro
- 55 pollici con un prezzo di 699,99 euro
Per gli utenti alla ricerca di una Fire TV in grado di offrire un comparto tecnico avanzato c’è la nuova serie Omni QLED di seconda generazione con a bordo un display fino al 60% più luminoso rispetto ai modelli precedenti oltre a un miglioramento del 40% in termini di velocità di funzionamento. Questa serie è composta da tre varianti:
- 50 pollici con un prezzo di 699,99 euro
- 55 pollici con un prezzo di 799,99 euro
- 65 pollici con un prezzo di 1.149,99 euro
Per tutti i modelli in arrivo troviamo la piattaforma smart Fire TV, che consente di accedere alle app dedicate ai servizi di intrattenimento e la possibilità di accedere anche ad Alexa (con un tasto dedicato sul telecomando). Non manca, naturalmente, la piena compatibilità con il digitale terrestre di ultima generazione. Per un accesso a Internet rapido, oltre al collegamento via cavo, è possibile sfruttare la connettività Wi-Fi 6.
Le tre nuove serie di Fire TV non sono ancora disponibili per l’acquisto ma per chi è interessato a uno di questi modelli può premere sul banner della serie desiderata e selezionare "Inviami un’email" per essere informati in merito all’effettiva disponibilità dei prodotti che, oltretutto, potrebbero essere proposti a prezzo speciale in occasione della Festa delle Offerte Prime.
Debutta anche la Fire TV Stick 4K Select
Tra le novità della gamma Amazon c’è anche la nuova Fire TV Stick 4K Select con supporto al 4K. Si tratta dell’ultima evoluzione dell’apprezzata gamma di prodotti Fire TV, in grado di trasformare un qualsiasi apparecchio con ingresso HDMI in una smart TV in piena regola. In questo caso, è possibile effettuare il preordine con un prezzo di 54,99 euro e consegne a partire dal 15 ottobre.
