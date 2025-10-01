Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In attesa della partenza della Festa delle Offerte Prime, in programma il 7 e l’8 di ottobre, Amazon aggiorna la sua gamma di prodotti, ufficializzando l’arrivo in Italia di nuove Smart TV. In particolare, arrivano sullo store italiano del colosso dell’e-commerce le nuove Fire TV – Serie 2 (2nd Gen), Fire TV – Serie 4 (2nd Gen) e Fire TV Omni QLED (2nd Gen).

Cosa sappiamo delle nuove Fire TV di Amazon

La nuova gamma di Fire TV di Amazon comprende tre nuove serie. Per la fascia bassa del mercato troviamo la Fire TV Serie 2 di seconda generazione, caratterizzata da un pannello HD e disponibile nelle versioni da:

32 pollici con un prezzo di 279,99 euro

con un prezzo di 40 pollici con un prezzo di 349,99 euro

Per la fascia media c’è la Fire TV Serie 4, tutte con risoluzione 4K. Le opzioni disponibili sono:

43 pollici con un prezzo di 499,99 euro

con un prezzo di 50 pollici con un prezzo di 599,99 euro

con un prezzo di 55 pollici con un prezzo di 699,99 euro

Per gli utenti alla ricerca di una Fire TV in grado di offrire un comparto tecnico avanzato c’è la nuova serie Omni QLED di seconda generazione con a bordo un display fino al 60% più luminoso rispetto ai modelli precedenti oltre a un miglioramento del 40% in termini di velocità di funzionamento. Questa serie è composta da tre varianti:

50 pollici con un prezzo di 699,99 euro

con un prezzo di 55 pollici con un prezzo di 799,99 euro

con un prezzo di 65 pollici con un prezzo di 1.149,99 euro

Per tutti i modelli in arrivo troviamo la piattaforma smart Fire TV, che consente di accedere alle app dedicate ai servizi di intrattenimento e la possibilità di accedere anche ad Alexa (con un tasto dedicato sul telecomando). Non manca, naturalmente, la piena compatibilità con il digitale terrestre di ultima generazione. Per un accesso a Internet rapido, oltre al collegamento via cavo, è possibile sfruttare la connettività Wi-Fi 6.

Le tre nuove serie di Fire TV non sono ancora disponibili per l’acquisto ma per chi è interessato a uno di questi modelli può premere sul banner della serie desiderata e selezionare "Inviami un’email" per essere informati in merito all’effettiva disponibilità dei prodotti che, oltretutto, potrebbero essere proposti a prezzo speciale in occasione della Festa delle Offerte Prime.

Amazon Fire TV Serie 2 da 32" (ultimo modello), smart TV HD con telecomando Alexa, streaming veloce, Dolby Audio, modalità ambiente, TV in diretta gratuita

Amazon Fire TV serie 4 da 43" (ultimo modello), smart TV 4K Ultra HD con telecomando Alexa, HDR10+, processore veloce, Dolby Audio, modalità ambiente, TV in diretta gratuita

Amazon Fire TV serie Omni QLED da 50" (ultimo modello), smart TV 4K Ultra HD, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Audio, processore quad-core, controllo vocale con Alexa

Debutta anche la Fire TV Stick 4K Select

Tra le novità della gamma Amazon c’è anche la nuova Fire TV Stick 4K Select con supporto al 4K. Si tratta dell’ultima evoluzione dell’apprezzata gamma di prodotti Fire TV, in grado di trasformare un qualsiasi apparecchio con ingresso HDMI in una smart TV in piena regola. In questo caso, è possibile effettuare il preordine con un prezzo di 54,99 euro e consegne a partire dal 15 ottobre.

Amazon Fire TV Stick 4K Select (ultimo modello) - Trasmetti in streaming in 4K centinaia di migliaia di film ed episodi TV, e la TV in diretta gratis