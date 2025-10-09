Amazon, monitor da non perdere in offerta al minimo storico

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Monitor IPS Full HD 24,5" a 100 Hz con ed EyesErgo: l’MSI PRO con altoparlanti e supporto VESA è ora in promozione su Amazon

Se cerchi un monitor affidabile per la tua postazione, l’MSI PRO MP252 oggi è protagonista di un’interessante offerta su Amazon con uno sconto del 35%. Si distingue per la resa visiva fluida e confortevole, grazie al pannello IPS e alla frequenza a 100 Hz, con colori stabili e una buona nitidezza.

Il design pulito e le funzioni per il comfort visivo lo rendono adatto a lunghe sessioni di lavoro e studio, mentre gli altoparlanti integrati tornano utili per chiamate e contenuti multimediali senza dispositivi esterni.

MSI PRO MP252: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’MSI PRO MP252 è proposto a 65,00€ con uno sconto del 35%. Considerando la riduzione, il prezzo consigliato era di 99,99€ e il risparmio è di circa 35€. Un’occasione concreta per aggiornare la postazione con un monitor versatile e attento al benessere visivo, utile tanto per documenti, fogli di calcolo e coding quanto per la fruizione di contenuti in streaming.

La promozione è direttamente disponibile su Amazon al link indicato e può variare senza preavviso: se ti interessa, conviene approfittarne finché l’offerta è attiva.

MSI PRO MP252: le caratteristiche tecniche

Il monitor adotta un pannello IPS Full HD (1920×1080) da 24,5" con refresh rate a 100 Hz, ideale per uno scorrimento più fluido nelle attività quotidiane. La copertura sRGB al 100% (6-bit+FRC, 16,7M colori), la luminosità da 300 nit e il contrasto 1300:1 contribuiscono a una resa cromatica equilibrata e piacevole.

Il pacchetto EyesErgo integra Less Blue Light e Anti-Flicker con certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, più il software Eye-Q Check, pensato per mitigare l’affaticamento durante le lunghe sessioni al PC. La base è inclinabile per trovare rapidamente l’angolo giusto, e il supporto VESA 100 mm consente montaggio a parete o su braccio per ottimizzare lo spazio in scrivania.

La connettività è completa per l’uso moderno: sono presenti porte HDMI e DisplayPort, oltre al jack cuffie; gli altoparlanti da 2W integrati permettono di gestire chiamate o video senza periferiche aggiuntive. Un set di caratteristiche equilibrato che rende il PRO MP252 un compagno pratico per produttività e intrattenimento quotidiano.

