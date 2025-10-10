Amazon, monitor ad alta definizione al minimo storico

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Display WQHD 27", 180 Hz, 1ms e Adaptive-Sync: il modello MSI è protagonista di un’offerta Amazon con sconto da non perdere del 46%

Se stai cercando un monitor gaming pensato per giocare in fluidità e con colori convincenti, l’MSI G272QPF E2 è oggi protagonista di un’interessante offerta su Amazon. Lo trovi con sconto del 46% e un prezzo di 159,99€. Per maggiori dettagli e disponibilità, ecco il link diretto all’offerta.

Nell’uso quotidiano emerge un profilo molto equilibrato: ottima reattività e fluidità, colori vividi e una diagonale da 27 pollici che si sposa bene con la risoluzione per un’esperienza di gioco coinvolgente. Il monitor offre diverse opzioni di regolazione dell’immagine e una base solida e versatile, così da adattarsi facilmente alla tua postazione. Buone sensazioni anche in ambito console, con un comportamento convincente nei titoli d’azione.

Come tipico dei pannelli IPS, in alcune scene molto scure possono comparire lievi aloni ai bordi, ma nel complesso il giudizio resta ampiamente positivo, soprattutto in rapporto all’offerta attuale.

MSI G272QPF E2: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’MSI G272QPF E2 è disponibile su Amazon a 159,99€ con sconto del 46%. Un taglio di prezzo che rende questo modello particolarmente interessante per chi cerca un monitor reattivo e ben equipaggiato nella fascia accessibile. Consulta la pagina prodotto per verificare in tempo reale disponibilità e condizioni dell’offerta.

MSI G272QPF E2: le caratteristiche tecniche

Il cuore del monitor è il pannello Rapid IPS da 27 pollici con risoluzione WQHD (2560 x 1440), capace di offrire fino a 180 Hz di refresh rate e 1 ms GtG. Una combinazione che assicura scie ridotte e un tracciamento dei movimenti estremamente fluido, ideale per gli appassionati di titoli competitivi.

La copertura colore è ampia: supporto fino a 1,07 miliardi di colori e gamut al 125% sRGB, per immagini più ricche e coinvolgenti. Presenti le tecnologie Less Blue Light e Anti-Flicker per ridurre l’affaticamento visivo nelle lunghe sessioni. In più, l’Adaptive-Sync contribuisce a eliminare tearing e stuttering. Per migliorare la visibilità nelle scene scure c’è MSI Night Vision, mentre il contrasto arriva fino a 1:100M dinamico (nativo 1200:1).

Sul fronte connettività, trovi DP 1.4a (WQHD fino a 180 Hz) e HDMI 2.0b CEC (WQHD fino a 144 Hz). L’ergonomia è curata grazie al supporto regolabile a 4 vie e al pratico joystick a 5 vie per navigare rapidamente nell’OSD. Completano il quadro dimensioni di 22,8 x 61,3 x 53,9 cm e un peso di 6,7 kg.

