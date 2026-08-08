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Amazon

Una giornata caratterizzata da offerte speciali e con sconti che arrivano fino all’80%. Anche oggi 8 agosto Amazon ci riserva grandi occasioni, con tanti dispositivi tech in promo e con la possibilità di approfittare di sconti mai visti prima. Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte tech e le trovi raccolte qui in basso. Tra smartphone, smartwatch ed elettrodomestici c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Ad esempio, puoi fare un grande affare acquistando il Galaxy S25 disponibile al minimo storico e con uno sconto del 35%. Se vuoi spendere un po’ di meno, trovi il realme C100 a un prezzo stracciato e alla portata di tutti. Offerte molto interessanti anche per quanto riguarda gli smart TV: trovi due modelli Samsung di ultima generazione con sconti rispettivamente del 39% e del 34%. Tra gli elettrodomestici spicca il robot aspirapolvere Lefant disponibile con un doppio sconto che fa risparmiare più di 700 euro, l’aspirapolvere Dyson a prezzo mini e la friggitrice ad aria Princess disponibile a meno di metà prezzo. Non perdere tempo e approfittane subito.

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Amazon, migliori offerte 8 agosto

Smartphone

iPhone 17 Pro Max (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)

Torna in promo su Amazon l’iPhone 17 Pro Max . Da oggi il telefono premium di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 100 euro e hai anche il vantaggio di poter dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Sullo smartphone c’è ben poco da dire se non che è uno dei migliori sul mercato: schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz , prestazioni fulminee grazie al processore A19 Pro che supporta anche Apple Intelligence, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion, nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più semplici e una batteria a lunga autonomia.

Torna in promo su . Da oggi il telefono premium di Apple è disponibile con uno e hai anche il il . Sullo smartphone c’è ben poco da dire se non che è uno dei migliori sul mercato: schermo con , prestazioni fulminee grazie al processore A19 Pro che supporta anche Apple Intelligence, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion, nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più semplici e una batteria a lunga autonomia. Galaxy S25 (35% di sconto e risparmi 300 euro)

L’offerta è di quelle super vantaggiose. Il Galaxy S25 è disponibile su Amazon con uno sconto del 35% e il risparmio netto è di poco superiore ai 300 euro . Se sei alla ricerca di un top di gamma e non vuoi spendere cifre esagerate, è lui il telefono da comprare oggi. Dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

L’offerta è di quelle super vantaggiose. Il è disponibile su con uno e il risparmio netto è di . Se sei alla ricerca di un top di gamma e non vuoi spendere cifre esagerate, è lui il telefono da comprare oggi. Dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Google Pixel 10 (33% di sconto e 12 rate a tasso zero)

Il Google Pixel 10 è un’ottima alternativa agli smartphone Apple e Samsung se sei alla ricerca di un modello top di gamma. Lo smartphone è disponibile in super promo su Amazon: sconto del 33% e ricevi gratis anche una cover. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero . Telefono dotato di un display Actua da 6,3 pollici con refresh rate a 120 Hz, processore Tensor G5 progettato da Google per supportare le funzioni AI avanzate, tripla fotocamera posteriore professionale e un’autonomia che supera le 24 ore. Non è tutto: lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi sette anni.

Il è un’ottima alternativa agli smartphone Apple e Samsung se sei alla ricerca di un modello top di gamma. Lo smartphone è disponibile in su e Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il . Telefono dotato di un display Actua da 6,3 pollici con refresh rate a 120 Hz, processore Tensor G5 progettato da Google per supportare le funzioni AI avanzate, e un’autonomia che supera le 24 ore. Non è tutto: lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi sette anni. moto g87 (sconto lampo esclusivo Amazon)

Un telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e dotato di una scheda tecnica molto interessante. Parliamo del moto g87 disponibile da oggi su Amazon con uno sconto di 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di uno schermo Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 6400 ad alte prestazioni, una fotocamera principale da ben 200 megapixel e si ricarica in pochissimo tempo. Un telefono affidabile e con una fotocamera super.

Un telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e dotato di una scheda tecnica molto interessante. Parliamo del disponibile da oggi su Amazon con uno e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di uno con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 6400 ad alte prestazioni, una e si ricarica in pochissimo tempo. Un telefono affidabile e con una fotocamera super. realme C100 (25% di sconto e affare per tutti)

Se non vuoi spendere cifre esagerate, questa è la promo che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile il realme C100 con uno sconto lampo del 25% e il prezzo scende a meno di 180 euro. Smartphone che si caratterizza per un display immersivo da ben 6,8 pollici con refresh rate fino a 144 Hz per una maggiore fluidità per le app che utilizzi maggiormente e per una mega batteria da 6600 mAh che può durare fino a tre giorni. Le prestazioni sono più che soddisfacenti e nella parte posteriore è presente una fotocamera da 50 megapixel con AI integrata.

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino... 1.356,00 € -9% 1.489,00 € Risparmi 133,00 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del pro... 599,99 € -35% 929,00 € Risparmi 329,01 € Acquista su Amazon Dyson Cyclone V10 Aspirapolvere senza filo con Adattatore pe... 369,00 € -23% 479,00 € Risparmi 110,00 € Acquista su Amazon Samsung Smart TV 55" UE55M80HAUXZT Mini LED 4K, HDR 10+, Mot... 430,00 € -38% 699,00 € Risparmi 269,00 € Acquista su Amazon Amazfit T-Rex 3 Outdoor Smartwatch 48mm Display AMOLED, Mapp... 199,00 € -34% 299,90 € Risparmi 100,90 € Acquista su Amazon Blink Mini Pan-Tilt Camera | Videocamera intelligente di sic... 19,99 € -50% 39,99 € Risparmi 20,00 € Acquista su Amazon Amazon Kindle Scribe (32 GB) | Schermo ridisegnato con bordi... Prodotto non disponibile Prodotti simili

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (80% di sconto e affare lampo)

Queste cuffie lowcost sono il modello che devi assolutamente acquistare oggi. Su Amazon sono disponibili con uno sconto dell’80% e le paghi solamente 18 euro . Il prezzo non deve trarre in inganno: assicurano una buona qualità del suono e hanno anche due microfoni anti-rumore per effettuare chiamate con un audio perfetto in ogni momento. L’autonomia raggiunge le 50 ore ed essendo impermeabili le puoi utilizzare anche mentre ti alleni. Si collegano con qualsiasi smartphone.

Queste cuffie lowcost sono il modello che devi assolutamente acquistare oggi. Su Amazon sono disponibili con uno e le . Il prezzo non deve trarre in inganno: assicurano una del e hanno anche due microfoni anti-rumore per effettuare chiamate con un audio perfetto in ogni momento. raggiunge le ed essendo impermeabili le puoi utilizzare anche mentre ti alleni. Si collegano con qualsiasi smartphone. Asciugacapelli Tristar (offerta Amazon e costa meno di 10 euro)

Stai preparando la valigia per le vacanze e ti manca il phon? Ecco la promo che fa per te. Solo per pochissimo tempo trovi questo asciugacapelli pieghevoli da viaggio della Tristar in promo con uno sconto del 38% e il prezzo scende a meno di 10 euro. Super compatto, lo puoi mettere in valigia e occupa poco spazio. Due impostazioni di velocità e lo puoi utilizzare in tutto il mondo.

Prodotti Amazon

Blink Mini Pan-Tilt (50% di sconto e costa meno di 20 euro)

La telecamera Blink Mini Pan-Tilt scende del 50% su Amazon, restando sotto i 20 euro, un prezzo davvero minimo per sorvegliare casa senza spendere una fortuna. Il supporto motorizzato offre una visione completa a 360° , con un raggio di movimento di 350° in orizzontale e 125° in verticale , controllabile da remoto direttamente dall’app Blink. La fotocamera integrata registra video in Full HD con un campo visivo di 110°, mentre di notte entra automaticamente in funzione la visione notturna a infrarossi per immagini nitide anche al buio. Grazie a microfono e altoparlante integrati, permette di ascoltare e parlare in tempo reale con chi si trova nell’ambiente, funzionando anche come citofono interno o per comunicare con animali domestici e bambini a distanza.

La telecamera Blink Mini Pan-Tilt su restando sotto i 20 euro, un prezzo davvero minimo per sorvegliare casa senza spendere una fortuna. Il supporto motorizzato offre una visione completa a , con un raggio di movimento di , controllabile da remoto direttamente dall’app Blink. La fotocamera integrata registra video in con un campo visivo di 110°, mentre di notte entra automaticamente in funzione la per immagini nitide anche al buio. Grazie a microfono e altoparlante integrati, permette di ascoltare e parlare in tempo reale con chi si trova nell’ambiente, funzionando anche come citofono interno o per comunicare con animali domestici e bambini a distanza. Kindle Scribe (offerta lampo e prezzo al minimo)

Il Kindle Scribe è in offerta su Amazon con un ottimo sconto del 31% che ti fa risparmiare 140 euro sul prezzo di listino e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display Carta E INK da 10,2 pollici, con risoluzione di 300 ppi e trattamento antiriflesso, garantisce un’esperienza di lettura nitida in ogni condizione di luce, grazie anche alla luce frontale regolabile. Nella confezione è inclusa la Penna Premium, che non richiede ricarica né configurazione e si aggancia magneticamente al dispositivo, con la quale è possibile prendere appunti, sottolineare testi e persino scrivere direttamente sulle pagine dei libri grazie alla funzione Active Canvas. Le note scritte a mano possono essere convertite in testo digitale tramite intelligenza artificiale e inviate via email con pochi tocchi.

Smartwatch

Amazfit T-Rex 3 (34% di sconto e risparmi 100 euro)

Stai partendo per una vacanza avventurosa? Allora l’ Amazfit T-Rex 3 è lo smartwatch che fa per te. Da oggi questo ottimo orologio super resistente è disponibile su Amazon con uno sconto shock del 34% e il risparmio netto è di poco superiore ai 100 euro . Si caratterizza per un display AMOLED ampio e con ottima luminosità, materiali che lo rendono resistente alle cadute e ai graffi, sensori che monitorano in tempo reale i parametri vitali più importanti e supporta più di 170 modalità di allenamento , alcune della quali dedicate alle attività più avventurose. La batteria è da record e dura ben 27 giorni.

Stai partendo per una vacanza avventurosa? Allora l’ è lo che fa per te. Da oggi questo ottimo orologio super resistente è disponibile su con uno e il . Si caratterizza per un display AMOLED ampio e con ottima luminosità, materiali che lo rendono resistente alle cadute e ai graffi, sensori che monitorano in tempo reale i parametri vitali più importanti e , alcune della quali dedicate alle attività più avventurose. La batteria è da record e dura ben 27 giorni. Galaxy Fit3 (costa pochissimo e 3 rate a tasso zero)

Ottima alternativa agli smartwatch. Il Galaxy Fit3 è la smartband di Samsung pensata per coloro che vogliono tenere sotto controllo il proprio stato di salute senza spendere cifre esagerate. Il wearable è disponibile su Amazon con uno sconto del 36% e la paghi solamente 41 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Dotata di uno schermo ampio che mostra tutte le info principali, dal battito cardiaco ai passi effettuati, monitora costantemente i principali parametri vitali e mostra anche come riposi la notte. Supporta più di 100 esercizi fisici e la batteria ha una durata prolungata.

Smart TV

Smart TV Samsung Mini LED 55 pollici (39% di sconto e risparmi quasi 300 euro)

Una delle promo più interessanti di oggi riguarda lo smart TV Samsung Mini LED da 55 pollici uscito sul mercato da pochissimi mesi e disponibile con un super sconto del 39% . L’offerta è veramente unica e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. Dotata di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K, tecnologia Mini LED che rende le immagini super definite, Motion Xcelerator con refresh rate fino a 144 Hz e modalità ad hoc per vedere film ed eventi sportivi. A questo prezzo è uno dei migliori affari che puoi fare oggi.

Una delle promo più interessanti di oggi riguarda lo uscito sul mercato da pochissimi mesi e disponibile con un . L’offerta è veramente unica e hai anche la possibilità di Dotata di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K, tecnologia Mini LED che rende le immagini super definite, Motion Xcelerator con refresh rate fino a 144 Hz e modalità ad hoc per vedere film ed eventi sportivi. A questo prezzo è uno dei migliori affari che puoi fare oggi. Smart TV Samsung Crystal da 50 pollici (34% di sconto e minimo storico)

Se vuoi spendere un po’ di meno, ma acquistare comunque un televisore top, ecco la promo che fa per te. Sempre Samsung propone il televisore della serie Crystal da 50 pollici uscito da pochi mesi in promo con uno sconto del 34% e il prezzo sprofonda al minimo storico con un risparmio di quasi 200 euro. Non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. TV con schermo 4K con processore Crystal 4K e tecnologia PurColor per colori perfetti con qualsiasi contenuto. Il sistema operativo Tizen è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino... 1.356,00 € -9% 1.489,00 € Risparmi 133,00 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del pro... 599,99 € -35% 929,00 € Risparmi 329,01 € Acquista su Amazon Dyson Cyclone V10 Aspirapolvere senza filo con Adattatore pe... 369,00 € -23% 479,00 € Risparmi 110,00 € Acquista su Amazon Samsung Smart TV 55" UE55M80HAUXZT Mini LED 4K, HDR 10+, Mot... 430,00 € -38% 699,00 € Risparmi 269,00 € Acquista su Amazon Amazfit T-Rex 3 Outdoor Smartwatch 48mm Display AMOLED, Mapp... 199,00 € -34% 299,90 € Risparmi 100,90 € Acquista su Amazon Blink Mini Pan-Tilt Camera | Videocamera intelligente di sic... 19,99 € -50% 39,99 € Risparmi 20,00 € Acquista su Amazon Amazon Kindle Scribe (32 GB) | Schermo ridisegnato con bordi... Prodotto non disponibile Prodotti simili

Elettrodomestici

Lefant M210 PRO OMNI (doppio sconto, risparmi più di 700 euro)

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M210 Pro Omni , il 70% fisso più un coupon aggiuntivo del 5%, per un risparmio che supera i 700 euro. Il corpo ultra sottile lo rende ideale per infilarsi sotto mobili bassi e negli spazi più stretti, mentre la potenza di aspirazione elevata e il rullo lavapavimenti autopulente garantiscono una pulizia completa senza troppi interventi manuali. La stazione gestisce in autonomia acqua pulita, acqua sporca e lavaggio del rullo, con contenitore polvere da 800 ml . Compatibile con Alexa e Google Assistant per gestirlo con un comando vocale.

su per il , il 70% fisso più un coupon aggiuntivo del 5%, per un risparmio che supera i 700 euro. Il corpo ultra sottile lo rende ideale per infilarsi sotto mobili bassi e negli spazi più stretti, mentre la e il rullo lavapavimenti autopulente garantiscono una pulizia completa senza troppi interventi manuali. La stazione gestisce in autonomia acqua pulita, acqua sporca e lavaggio del rullo, con contenitore polvere da . Compatibile con Alexa e Google Assistant per gestirlo con un comando vocale. dreame L40 Ultra AI (43% di sconto e minimo storico)

Il Dreame L40 Ultra AE scende del 43% su Amazon, con un risparmio di 300 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il sistema Vormax genera una potenza di aspirazione di 19.000 Pa , nettamente sopra la media di categoria, per una pulizia efficace sia su pavimenti duri che su tappeti spessi. La spazzola in gomma sollevabile protegge tappeti e moquette dall’umidità, sollevandosi fino a 10,5 mm , mentre la stazione gestisce da sola svuotamento fino a 75 giorni, asciugatura dei moci con aria calda e lavaggio con acqua calda a 65°C . Grazie al controllo vocale in tempo reale e al monitoraggio video da remoto, è pensato anche per chi ha animali domestici in casa e vuole restare in contatto con loro anche da fuori.

Il su Amazon, con un risparmio di 300 euro e la possibilità di il in . Il sistema genera una potenza di aspirazione di , nettamente sopra la media di categoria, per una pulizia efficace sia su pavimenti duri che su tappeti spessi. La spazzola in gomma sollevabile protegge tappeti e moquette dall’umidità, sollevandosi fino a , mentre la stazione gestisce da sola svuotamento fino a 75 giorni, asciugatura dei moci con aria calda e lavaggio con acqua calda a . Grazie al controllo vocale in tempo reale e al monitoraggio video da remoto, è pensato anche per chi ha animali domestici in casa e vuole restare in contatto con loro anche da fuori. Dyson Cyclone V10 (offerta lampo esclusiva Amazon)

Offerta esclusiva Amazon per il Dyson Cyclone V10 , con uno sconto di 110 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il motore digitale Dyson raggiunge fino a 125.000 giri al minuto , mentre la batteria garantisce una potenza di aspirazione costante, senza cali di prestazione, per un’autonomia fino a 60 minuti . In dotazione trovi anche l’utile adattatore per angoli nascosti , che si piega per pulire agevolmente sotto i mobili regolando l’angolazione di 90°, oltre alla stazione di ricarica a muro che tiene sempre in ordine aspirapolvere e accessori.

per il , con uno e la possibilità di il in . Il motore digitale Dyson raggiunge fino a , mentre la batteria garantisce una potenza di aspirazione costante, senza cali di prestazione, per un’autonomia fino a . In dotazione trovi anche l’utile , che si piega per pulire agevolmente sotto i mobili regolando l’angolazione di 90°, oltre alla stazione di ricarica a muro che tiene sempre in ordine aspirapolvere e accessori. Friggitrice ad aria Princess Dual Heat XXL (52% di sconto e costa meno di 50 euro)

La friggitrice ad aria Princess Dual Heat XXL crolla del 49% su Amazon, restando sotto i 50 euro con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. La caratteristica distintiva è il doppio elemento riscaldante, posizionato sopra e sotto il cestello, che elimina la necessità di scuotere il cibo a metà cottura garantendo comunque una doratura uniforme. Il cestello da 8 litri permette di cuocere fino a 1,8 kg di patatine in un solo ciclo, ideale per i pasti in famiglia, con una potenza di 2000W e 8 programmi preimpostati selezionabili dal touch screen digitale a LED. La soluzione perfetta da avere in casa.

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