Amazon, offerta lancio speciale per il Galaxy Z Fold8: triplo sconto e maxi risparmio

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Si avvicina la fine del mese e su Amazon le offerte diventano sempre più interessanti. Anche oggi 27 luglio troviamo promo per il meglio della tecnologia, con sconti molto interessanti. A catturare l’attenzione ci sono i nuovi telefoni pieghevoli di Samsung: il Galaxy Z Fold8 e il Galaxy Z Flip8 sono in promo con un triplo sconto che fa crollare il prezzo al minimo e diventano dei veri best seller. Le offerte non finiscono qui: è ancora disponibile la Xiaomi Smart Band 10 al minimo storico ed è la più venduta su Amazon.

Se sei alla ricerca di un nuovo smart TV, il nuovo modello Hisense da 55 pollici con schermo MiniLED è l’affare del giorno grazie allo sconto del 40%. Per finire, il robot aspirapolvere Mova Z60 Ultra Roller Complete è disponibile con un super sconto del 42% e risparmi ben 500 euro.

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Amazon, migliori offerte 27 luglio

Smartphone

Galaxy Z Fold8 (offerta lampo)

Quadruplo sconto disponibile anche per il Galaxy Z Fold8 , la novità più interessante tra quelle lanciate da Samsung in questi giorni. Si tratta di uno smartphone pieghevole con un nuovo formato. Chiuso ha un form factor 10:16 in linea con quanto richiedono i social, mentre una volta aperto diventa 4:3 e perfetto per vedere film e serie TV. La piega centrale è oramai invisibile e la resistenza non è più un problema. Processore che assicura prestazioni fulminee e ottimo comparto fotografico. Anche per questo modello è disponibile un’offerta unica : in pagina trovi un coupon sconto di 105 euro , mentre aggiungendo i tre codici sconto “UNPACKZ”, “PAOLOZ100” e “LIVE100” in fase di pagamento ottieni uno sconto aggiuntivo di trecento euro. Puoi pagarlo a rate a tasso zero e acquistandolo oggi ricevi in regalo il tracker GPS Galaxy SmartTag 2.

Quadruplo sconto disponibile anche per il , la novità più interessante tra quelle lanciate da Samsung in questi giorni. Si tratta di uno smartphone pieghevole con un nuovo formato. Chiuso ha un in linea con quanto richiedono i social, mentre una volta aperto diventa 4:3 e perfetto per vedere film e serie TV. La piega centrale è oramai invisibile e la resistenza non è più un problema. Processore che assicura prestazioni fulminee e ottimo comparto fotografico. Anche per questo modello è disponibile : in pagina trovi un , mentre “UNPACKZ”, “PAOLOZ100” e “LIVE100” in fase di pagamento ottieni uno di Puoi pagarlo a rate a tasso zero e acquistandolo oggi ricevi in regalo il tracker GPS Galaxy SmartTag 2. Galaxy Z Flip8 (quadruplo sconto e offerta speciale)

Per chi vuole spendere un po’ meno e soprattutto avere un dispositivo più compatto, è in offerta lancio anche il Galaxy Z Flip8. Si tratta della versione “a conchiglia” del pieghevole di Samsung e anche in questo caso c’è una promo esclusiva. Al primo coupon di 70 euro presente nella pagina prodotto, puoi aggiungere i tre codici sconto “UNPACKZ”, “PAOLOZ100” e “LIVE100” che ti fanno risparmiare altri 300 euro. Disponibile sempre il pagamento in 12 rate a tasso zero . Più leggero rispetto al modello precedente, è dotato di un doppio display, processore premium che assicura la massima fluidità, doppia fotocamera esterna e telecamera per i selfie da 50 megapixel.

Per chi vuole spendere un po’ meno e soprattutto avere un dispositivo più compatto, è in offerta lancio anche il Si tratta della versione “a conchiglia” del pieghevole di Samsung e anche in questo caso c’è una promo esclusiva. Al presente nella pagina prodotto, puoi aggiungere i “UNPACKZ”, “PAOLOZ100” e “LIVE100” che ti fanno risparmiare altri 300 euro. Disponibile sempre il . Più leggero rispetto al modello precedente, è dotato di un doppio display, processore premium che assicura la massima fluidità, doppia fotocamera esterna e telecamera per i selfie da 50 megapixel. Google Pixel 10 (doppio sconto e prezzo al minimo)

Offerta lampo per il Google Pixel 10 , uno dei telefoni top più economici che trovi oggi sul mercato. Oltre allo sconto fisso del 33% trovi un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro e lo sconto totale sfiora il 40% . Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero . Dotato di un display Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G5 che supporta le funzioni AI di Google, tripla fotocamera professionale nella parte posteriore e una batteria che dura più di 24 ore. Lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per almeno 7 anni.

Offerta lampo per il , uno dei telefoni top più economici che trovi oggi sul mercato. Oltre allo trovi un che fa il e lo . Puoi anche dilazionare il pagamento in . Dotato di un display Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G5 che supporta le funzioni AI di Google, tripla fotocamera professionale nella parte posteriore e una batteria che dura più di 24 ore. Lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per almeno 7 anni. realme P4 Lite (31% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Continua la promo per il nuovo realme P4 Lite . Lo smartphone economico è disponibile in promo con uno sconto 31% e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Dotato di uno schermo da 6,8 pollici ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore e una batteria massiva da 6.600 mAh che dura fino a due giorni. Sistemi di intelligenza artificiale che ti semplificano la vita di tutti i giorni.

Continua la promo per il . Lo smartphone economico è disponibile in promo con uno e puoi anche . Dotato di uno ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore e una che dura fino a due giorni. Sistemi di intelligenza artificiale che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Redmi Note 15 (costa pochissimo)

Lo smartphone economico per antonomasia al prezzo più basso di sempre. Il Redmi Note 15 è protagonista di una super occasione su Amazon e lo paghi veramente poco. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display da 6,77 pollici ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e una mega batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni. Realizzato per durare nel tempo e per resistere alle cadute e ai graffi.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (doppio sconto e prezzo mini)

Tra i prodotti più venduti su Amazon in questi ultimi giorni c’è questo paio di cuffie lowcost disponibili in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico. Oltre a quello fisso del 77% , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 3 euro e le paghi solamente 20 euro . Ottima qualità del suono, cancellazione del rumore, autonomia fino a 48 ore e si collegano facilmente con qualsiasi telefono.

Tra i prodotti più venduti su Amazon in questi ultimi giorni c’è questo disponibili in promo con un che fa il Oltre a quello , puoi aggiungere un che fa e le . Ottima qualità del suono, cancellazione del rumore, autonomia fino a 48 ore e si collegano facilmente con qualsiasi telefono. Striscia LED Tapo L900 da 5 metri (43% di sconto e costa pochissimo)

La striscia LED smart Tapo L900-5 scende del 43% su Amazon, diventando un acquisto lowcost per chi vuole avvicinarsi al mondo della smart home. Lunga 5 metri , offre una gamma di 16 milioni di colori regolabili tramite l’app Tapo, senza bisogno di alcun hub esterno: basta collegarla al Wi-Fi di casa. È accorciabile nei punti indicati per adattarsi perfettamente a mobili, pareti, scrivanie o retro TV, grazie anche al pratico supporto adesivo 3M resistente alle alte temperature. Tra le funzioni più interessanti spicca il Sync-to-Music , che sincronizza i giochi di luce con il ritmo della musica per feste ed effetti scenografici, oltre alla modalità Assenza che simula la presenza in casa per scoraggiare visite indesiderate.

La striscia LED smart Tapo L900-5 su Amazon, diventando un acquisto lowcost per chi vuole avvicinarsi al mondo della smart home. Lunga , offre una gamma di regolabili tramite l’app Tapo, senza bisogno di alcun hub esterno: basta collegarla al Wi-Fi di casa. È nei punti indicati per adattarsi perfettamente a mobili, pareti, scrivanie o retro TV, grazie anche al pratico supporto adesivo 3M resistente alle alte temperature. Tra le funzioni più interessanti spicca il , che sincronizza i giochi di luce con il ritmo della musica per feste ed effetti scenografici, oltre alla modalità che simula la presenza in casa per scoraggiare visite indesiderate. 16 testine Oral-B Sensitive Clean (57% di sconto e prezzo al minimo)

Maxi scorta e maxi sconto per le questa confezione con 16 testine Oral-B Sensitive Clean che trovi su Amazon con uno sconto del 57% e le paghi meno di 30 euro. A conti fatti, ti vengono a costare meno di 2 euro l’una. Rimuovono fino al 100% in più di placca per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B sul mercato.

Smartwatch

Xiaomi Watch 5 (offerta lampo e prezzo al minimo)

Minimo storico per lo Xiaomi Watch 5 , ultima versione dello smartwatch top. Su Amazon è disponibile con uno sconto lampo del 24% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Dotato di uno schermo molto ampio e del sistema operativo Wear OS di Google che offre un’ampia scelta di applicazioni. Sensori di ultima generazione per il monitoraggio della salute e tante modalità di allenamento. Elegante, lo puoi indossare in ogni momento della giornata.

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Affare imperdibile per la Xiaomi Smart Band 10. Lo smartwatch compatto è disponibile con uno sconto del 35% e lo paghi solamente 35 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 1,78 pollici di forma verticale, sensori che monitorano il tuo stato di salute psico-fisico, supporto a più di 150 modalità di allenamento e una batteria che assicura un’autonomia fino a 21 giorni. Resiste all’acqua ed è comodissimo da indossare.

Smart TV

Smart TV Hisense MiniLED da 55 pollici (40% di sconto e minimo storico)

L’occasione è di quelle da cogliere al volo. Lo smart TV Hisense da 55 pollici con schermo MiniLED è in promo su Amazon con uno sconto del 40% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. I neri sono quasi assoluti e la qualità delle immagini è elevatissima. Refresh rate nativo fino a 144 Hz per una maggiore fluidità con i videogame e i programmi sportivi, sistema operativo VIDAA che supporta più di 1000 app, tra cui tutte quelle per lo streaming video. La soluzione ideale per la tua abitazione.

PC portatile

PC portatile Lenovo Chromebook 14 (33% di sconto e prezzo stracciato)

Un notebook progettato per gli studenti a un prezzo alla portata di tutti. Da oggi su Amazon è disponibile il Lenovo Chromebook 14 con uno sconto del 33% e lo paghi meno di 200 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e fai un super affare. Dotato di un display da 14 pollici con risoluzione FHD, processore che assicura buone prestazioni e un SSD da 64 GB. Il sistema operativo Chrome OS supporta tutte le principali applicazioni per lo studio e la produttività. Ottimo anche per lo streaming ed è super leggero da portare con sé.

Elettrodomestici

Mova Z60 Ultra (42% di sconto e risparmi 500 euro)

Il MOVA Z60 Ultra Roller Complete scende del 42% su Amazon, con un risparmio di 400 euro sul prezzo di listino. Il cuore del robot è la tecnologia HydroForce Mopping : dodici erogatori spruzzano acqua pulita su un rullo da 25,6 cm , con una pressione che imita il gesto manuale del mocio, mentre un raschietto a 360° separa subito l’acqua sporca evitando contaminazioni. L’aspirazione arriva fino a 28.000 Pa , tra i valori più alti della categoria, grazie al motore ad alta velocità TurboForce 9, mentre la tecnologia AutoShield solleva il mocio sui tappeti per non bagnarli e MaxiReach estende rullo e spazzola laterale per pulire a fondo angoli e bordi. La stazione gestisce da sola svuotamento, lavaggio del rullo con acqua calda, asciugatura e sterilizzazione UV, con il sistema DuoSolution per dosare automaticamente due detergenti diversi.

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Attenzione, le scorte della planetaria Kenwood Go stanno per esaurirsi: con il 29% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero , conviene decidersi in fretta. Pensata per le cucine con poco spazio, è alta appena 30 cm e può essere riposta comodamente in un cassetto o su una mensola, grazie anche alla pratica maniglia integrata e al corpo interamente in metallo ma leggero. Il motore da 800W e la ciotola in acciaio inox da 4 litri permettono di preparare impasti per dolci o la base per la pizza, con 6 velocità più funzione Pulse per adattarsi a ogni preparazione. In dotazione trovi frusta a filo, frusta K e gancio impastatore, oltre al paraschizzi girevole con misurino integrato.

Attenzione, le scorte della planetaria Kenwood Go stanno per esaurirsi: con il e la possibilità di , conviene decidersi in fretta. Pensata per le cucine con poco spazio, è alta appena e può essere riposta comodamente in un cassetto o su una mensola, grazie anche alla pratica maniglia integrata e al corpo interamente in metallo ma leggero. Il motore da e la ciotola in acciaio inox da permettono di preparare impasti per dolci o la base per la pizza, con per adattarsi a ogni preparazione. In dotazione trovi frusta a filo, frusta K e gancio impastatore, oltre al paraschizzi girevole con misurino integrato. Tineco Floor One S7 Stretch (30% di sconto e offerta lampo)

La Tineco Floor One S7 Stretch Ultra scende del 30% su Amazon, con un risparmio di 150 euro sul prezzo di listino. Il design HyperStretch si inclina fino a 180° senza compromettere la potenza di aspirazione, per raggiungere agevolmente sotto i mobili e negli spazi più angusti, con un’altezza di soli 13 cm in posizione distesa. Il design DualBlock Anti-Tangle , grazie a un pettine frontale che intercetta i grovigli già in fase di aspirazione, risolve alla radice il problema di capelli e peli di animali. Il sistema di autopulizia MHCBS lava e asciuga il rullo a 85°C al termine di ogni utilizzo, mentre l’autonomia arriva fino a 50 minuti grazie alla batteria migliorata.

La su Amazon, con un risparmio di 150 euro sul prezzo di listino. Il design si inclina fino a senza compromettere la potenza di aspirazione, per raggiungere agevolmente sotto i mobili e negli spazi più angusti, con un’altezza di soli in posizione distesa. Il design , grazie a un pettine frontale che intercetta i grovigli già in fase di aspirazione, risolve alla radice il problema di capelli e peli di animali. Il sistema di autopulizia lava e asciuga il rullo a al termine di ogni utilizzo, mentre l’autonomia arriva fino a grazie alla batteria migliorata. Nespresso INISSIA con 100 capsule (32% di sconto e prezzo al minimo)

Affare scorta su Amazon per la Nespresso Inissia, macchina da caffè automatica compatta, ora con il 32% di sconto e già completa di 100 capsule per iniziare subito. Il sistema di riscaldamento rapido porta l’acqua alla temperatura ideale in soli 25 secondi, mentre la pompa a 19 bar garantisce un’estrazione perfetta e una crema densa, proprio come al bar. I due pulsanti frontali permettono di scegliere tra espresso e caffè lungo, con la possibilità di personalizzare le lunghezze in base ai propri gusti, e l’espulsione automatica della capsula usata rende ogni preparazione ancora più rapida. Perfetta per l’ufficio e per la tua abitazione.

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