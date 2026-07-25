Amazon, tornano le offerte del Prime Day: sconti fino all'80%

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Ultimo weekend di luglio con offerte imperdibili su Amazon. Una giornata all’insegna delle promo da Prime Day con tantissimi prodotti tech in offerta al minimo storico e puoi risparmiare centinaia di euro. Lo dimostra l’offerta disponibile per il Galaxy S26 che trovi al minimo storico e risparmi 300 euro su quello di listino (disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero). Per chi vuole spendere un po’ di meno, ma è alla ricerca di un telefono top c’è il Google Pixel 10a con uno sconto di 150 euro. Da non perdere l’offerta lancio disponibile per il Galaxy Watch Ultra2: con il doppio sconto risparmi ben 150 euro.

Non mancano le occasioni tra gli elettrodomestici, con il robot aspirapolvere di Lefant con uno sconto del 71%, oppure con la friggitrice ad aria Severin che trovi con un super sconto del 48% e costa la metà.

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Amazon, offerte 25 luglio

Smartphone

Galaxy S26 (offerta esclusiva e minimo storico)

Super occasione per acquistare il Galaxy S26 a un prezzo mai visto prima. Lo smartphone top di Samsung è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto del 27% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Disponibile il pagamento rateale in 5 o 12 rate a tasso zero . Dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con risoluzione FHD, processore Exynos 2600 ad altissime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Samsung lo ha dotato anche di tanti strumenti AI che ti aiutano nella vita di tutti i giorni.

Super occasione per acquistare il a un Lo smartphone top di Samsung è disponibile in offerta su Amazon con uno e su quello di listino. Disponibile il . Dotato di uno da con risoluzione FHD, ad altissime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Samsung lo ha dotato anche di tanti strumenti AI che ti aiutano nella vita di tutti i giorni. Nuovo Galaxy ZFold8 Ultra (offerta lancio esclusiva Amazon)

Samsung ha appena presentato i suoi nuovi smartphone pieghevoli e li trovi già su Amazon con un’ offerta lancio esclusiva . Il Galaxy Z Fold8 Ultra è disponibile con un coupon sconto di 115 euro e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Ricevi gratuitamente lo SmartTag 2 e se sei iscritto a Prime Student ottieni uno sconto aggiuntivo di 100 euro. In offerta anche il Galaxy Z Fold8: il coupon sconto è di 105 euro e per gli iscritti a Prime Student c’è lo stesso sconto di 100 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Per chi vuole un dispositivo un po’ più compatto, c’è in promo lampo anche il nuovo Galaxy Z Flip8, dotato di un design a conchiglia . Il coupon sconto è di 70 euro e con Prime Student ottieni uno sconto extra di 100 euro. Puoi sempre dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero.

Samsung ha appena i suoi nuovi e li trovi già su con un’ . Il è disponibile con un di e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Ricevi gratuitamente lo SmartTag 2 e se sei iscritto a Prime Student ottieni uno sconto aggiuntivo di 100 euro. In offerta anche il Galaxy Z Fold8: il e per gli iscritti a Prime Student c’è lo stesso sconto di 100 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Per chi vuole un dispositivo un po’ più compatto, c’è in anche il Galaxy Z Flip8, dotato di un . Il e con Prime Student ottieni uno sconto extra di 100 euro. Puoi sempre dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Google Pixel 10a (150 euro di sconto e 5 rate a tasso zero)

Occasione irripetibile per il Google Pixel 10a , ultimo smartphone medio di gamma lanciato sul mercato dall’azienda di Mountain View. Grazie allo sconto del 27% risparmi ben 150 euro su quello di listino. Disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero . Compatto e maneggevole, è dotato di un display Actua da 6,2 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G4 che supporta le funzioni AI di Google, doppia fotocamera posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno.

Occasione irripetibile per il , ultimo smartphone medio di gamma lanciato sul mercato dall’azienda di Mountain View. Grazie allo su quello di listino. Disponibile il . Compatto e maneggevole, è dotato di un display Actua da 6,2 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G4 che supporta le funzioni AI di Google, doppia fotocamera posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Galaxy A57 (scelta Amazon e offerta lampo)

Scorte quasi terminate per il Galaxy A57 , telefono di Samsung che si posiziona tra i medio e i top di gamma. Grazie alla promo di oggi risparmi 150 euro sul prezzo di listino e lo puoi pagare a rate a tasso zero con Cofidis . Dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos progettato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Funzioni AI per migliorare la qualità delle immagini.

Scorte quasi terminate per il , telefono di Samsung che si posiziona tra i medio e i top di gamma. Grazie alla promo di oggi sul prezzo di listino e lo puoi a . Dotato di uno con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos progettato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una che dura per tutto il giorno. Funzioni AI per migliorare la qualità delle immagini. realme 12x (costa pochissimo)

L’offerta del giorno se non vuoi spendere cifre importanti per il tuo nuovo smartphone. Il realme 12x è disponibile con uno sconto del 25% e il prezzo scende sotto i 150 euro. Dotato di uno schermo con refresh rate fino a 120 Hz per la massima fluidità, fotocamera principale da 50 megapixel con intelligenza artificiale, processore che assicura la massima fluidità supportato da 6 gigabyte di RAm e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Se non cerchi il massimo delle performance, è uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi.

Prodotti lowcost

McAfee Total Protection (doppio sconto e prezzo al minimo)

Una delle migliori offerte della settimana. Su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 10 dispositivi in promo con uno sconto fisso dell’84% e puoi anche aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 40%. Il risultato finale è un prezzo di poco superiore ai 10 euro e fai un super affare. Oltre a proteggere i tuoi dati personali e i tuoi dispositivi dall’attacco di virus e ransomware, offre anche una VPN per navigare in maniera sicura in qualsiasi parte del mondo e un gestore per le password. Lo puoi installare su PC, smartphone e tablet.

Una delle migliori offerte della settimana. Su Amazon trovi valido per in con uno e puoi anche che fa il di un Il risultato finale è un prezzo di poco superiore ai 10 euro e fai un super affare. Oltre a proteggere i tuoi dati personali e i tuoi dispositivi dall’attacco di virus e ransomware, offre anche una VPN per navigare in maniera sicura in qualsiasi parte del mondo e un gestore per le password. Lo puoi installare su PC, smartphone e tablet. Lampadina Tapo (53% di sconto e costa pochissimo)

La lampadina smart Tapo L510E crolla del 53% su Amazon, scendendo a meno di 7 euro . Basta collegarla al Wi-Fi di casa, senza bisogno di alcun hub esterno, per controllarla da smartphone tramite l’app Tapo o con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant . Offre una luce calda 2700K da 806 lumen , completamente dimmerabile dall’1 al 100% per creare l’atmosfera giusta in ogni momento della giornata, con un consumo energetico ridotto rispetto ai classici modelli LED. Il primo passo per rendere la tua abitazione smart.

La su Amazon, scendendo a . Basta collegarla al Wi-Fi di casa, senza bisogno di alcun hub esterno, per controllarla da smartphone tramite l’app Tapo o con i comandi vocali di . Offre una luce calda , completamente dimmerabile dall’1 al 100% per creare l’atmosfera giusta in ogni momento della giornata, con un consumo energetico ridotto rispetto ai classici modelli LED. Il primo passo per rendere la tua abitazione smart. Frullatore Moulinex Blendeo (50% di sconto e affare immediato)

Il frullatore Moulinex Blendeo+ scende del 50% su Amazon, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Il motore da 450W garantisce un’emulsione rapida e priva di grumi, perfetta per frullati, zuppe e salse fatte in casa, mentre la tecnologia tritaghiaccio trasforma i cubetti in neve in meno di un minuto per bevande ghiacciate in un attimo. Le lame Zelkrom, ultra resistenti, assicurano una lunga durata nel tempo, e il sistema Smart Lock garantisce una chiusura ermetica al 100%, per un uso sicuro anche in presenza di bambini.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra 2 (promo lancio con doppio sconto)

Offerta lancio speciale per il Galaxy Watch Ultra2 , la nuova versione dello smartwatch super resistente di Samsung. In fase di pagamento puoi aggiungere il coupon “UNPACKWATCH” e il codice “PAOLOW50” per ottenere uno sconto di 150 euro . Puoi dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero. Oltre a essere super resistente, è dotato di un display super luminoso e anti riflesso, sensori che monitorano in tempo reale il tuo stato di salute e tante funzioni per gli allenamenti quotidiani. Supporta anche la ricarica rapida. Le scorte sono limitate, ti conviene approfittarne subito.

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Continua l’offerta eccezionale per lo Xiaomi Smart Band 10. Il mini smartwatch è disponibile con uno sconto del 35% e lo paghi solamente 35,49 euro. Non a caso è il wearable più venduto su Amazon in questi ultimi giorni. Dotato di uno schermo ampio e che mostra tutte le info di cui hai bisogno, supporta più di 150 modalità di allenamento e grazie ai sensori presenti sotto la scocca assicura un monitoraggio del benessere e del sonno completo. La batteria è una garanzia e può arrivare fino a 21 giorni con un utilizzo normale.

Smart TV

Smart TV Samsung 40 pollici (risparmi più di 100 euro e 5 rate a tasso zero)

Ottimo rapporto qualità-prezzo per lo smart TV Samsung da 40 pollici. Grazie allo sconto del 29% il prezzo scende al minimo storico e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Pannello ad alta risoluzione e chip Hyper Real Processor che permette di vede qualsiasi contenuto con la miglior risoluzione possibile. Il sistema operativo Tizen è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Tablet&Pc

Acer Nitro V 16S (risparmi 1000 euro e offerta shock)

Un’offerta shock che non devi farti scappare. Il PC Acer Nitro V 16S AI è in promo su Amazon con uno sconto del 43% e il risparmio netto è di 1000 euro . Un notebook per il gaming con caratteristiche uniche: schermo da 16 pollici con refresh rate fino a 180 Hz, processore AMD Ryzen AI 9 365, 32 gigabyte di RAM , SSD da 1 terabyte e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5070. Progettato per l’AI, a bordo trovi Windows 11 e Copilot+.

Un’offerta shock che non devi farti scappare. Il è in promo su con uno e il . Un notebook per il gaming con caratteristiche uniche: schermo da 16 pollici con refresh rate fino a 180 Hz, processore AMD Ryzen AI 9 365, , SSD da 1 terabyte e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5070. Progettato per l’AI, a bordo trovi Windows 11 e Copilot+. Tablet Android (67% di sconto e prezzo al minimo)

Prezzo stracciato per il tablet Android disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 67% e il prezzo scende a meno di 100 euro. Ideale per un utilizzo casalingo, è equipaggiato con uno schermo da 10 pollici, un buon processore e fino a 2 terabyte di spazio interno per applicazioni e documenti. Nella confezione trovi anche mouse e tastiera per utilizzarlo come se fosse un mini PC mentre sei in viaggio. A questo prezzo è uno dei migliori affari che puoi fare oggi.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Lefant M350 (72% di sconto e prezzo speciale)

Il Lefant M350 crolla di prezzo su Amazon con il 72% di sconto , per un risparmio che supera i 400 euro sul listino. Il robot spazzi, aspira e lava in un’unica passata ( 3-in-1 ), con un design ultra sottile che gli permette di infilarsi agevolmente sotto letti e mobili bassi. La potenza di aspirazione da 6.000 Pa gestisce senza difficoltà polvere, briciole e peli di animali, mentre la stazione di autosvuotamento riduce al minimo la manutenzione quotidiana. La navigazione laser dToF garantisce una mappatura precisa degli ambienti, con controllo completo tramite app dedicata o comandi vocali Alexa.

Il su Amazon con il , per un risparmio che supera i 400 euro sul listino. Il robot spazzi, aspira e lava in un’unica passata ( ), con un design ultra sottile che gli permette di infilarsi agevolmente sotto letti e mobili bassi. La gestisce senza difficoltà polvere, briciole e peli di animali, mentre la stazione di riduce al minimo la manutenzione quotidiana. La navigazione laser garantisce una mappatura precisa degli ambienti, con controllo completo tramite app dedicata o comandi vocali Alexa. Lavapavimenti Rowenta X-Clean 10 (31% di sconto e 5 rate a tasso zero)

La lavapavimenti Rowenta X-Clean 10 scende del 31% su Amazon, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Aspira e lava in una sola passata grazie al rullo che ruota a 550 giri al minuto , capace di rimuovere sia sporco solido che liquido, con fino a 60 minuti di autonomia per coprire ambienti fino a 400 mq. Il design ultraleggero, appena 0,8 kg , e la flessibilità fino a 180° permettono di pulire agevolmente anche sotto i mobili più bassi, mentre la base gestisce da sola lavaggio e asciugatura del rullo a 65°C.

La lavapavimenti su Amazon, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Aspira e lava in una sola passata grazie al rullo che ruota a , capace di rimuovere sia sporco solido che liquido, con fino a per coprire ambienti fino a 400 mq. Il design ultraleggero, appena , e la flessibilità fino a 180° permettono di pulire agevolmente anche sotto i mobili più bassi, mentre la base gestisce da sola lavaggio e asciugatura del rullo a 65°C. Asciugatrice LG Serie X5 (offerta lampo e risparmi 250 euro)

L’ asciugatrice LG Serie X5 scende del 29% su Amazon, con un risparmio di 250 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero. Il cuore del modello è la pompa di calore Dual Inverter , che riduce sensibilmente i consumi energetici mantenendo comunque prestazioni elevate, arrivando in alcune configurazioni ad asciugare un carico completo in appena 81 minuti . La funzione AI Dry rileva peso, morbidezza dei tessuti e umidità residua, regolando automaticamente il ciclo per il risultato ottimale, mentre il programma Allergy Care elimina gli allergeni con aria calda a 60°C. Grazie alla connettività Wi-Fi con app ThinQ, se abbinata a una lavatrice compatibile, imposta da sola il ciclo di asciugatura più adatto non appena termina il lavaggio.

L’ su Amazon, con un e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero. Il cuore del modello è la , che riduce sensibilmente i consumi energetici mantenendo comunque prestazioni elevate, arrivando in alcune configurazioni ad asciugare un carico completo in appena . La funzione rileva peso, morbidezza dei tessuti e umidità residua, regolando automaticamente il ciclo per il risultato ottimale, mentre il programma elimina gli allergeni con aria calda a 60°C. Grazie alla connettività con app ThinQ, se abbinata a una lavatrice compatibile, imposta da sola il ciclo di asciugatura più adatto non appena termina il lavaggio. Friggitrice ad aria Severin Pizza&More (48% di sconto e costa la metà)

Il forno per pizza Severin Pizza&More dimezza il suo prezzo su Amazon grazie al 48% di sconto. Il display digitale integrato e la temperatura regolabile da 40°C a 400°C permettono di sfornare una pizza perfetta in meno di 5 minuti, adattandosi a diversi stili, dalla napoletana all’americana. Nella dotazione trovi anche una pietra refrattaria e una piastra in ghisa per grigliare, mentre la porta a triplo vetro garantisce un ottimo isolamento del calore durante la cottura. Non è solo un forno per pizza: grazie al cestello incluso e al programma dedicato, funziona anche come friggitrice ad aria, con 15 programmi automatici per bistecche, patatine, pollo e verdure.

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