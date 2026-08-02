Amazon, smartphone a prezzo stracciato e risparmi fino a 1200 euro: le offerte di oggi

Lefant M5 MAX Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatur... 499,99 € -69% 1.599,99 € Risparmi 1.100,00 € Acquista su Amazon realme 16 Pro 5G Smartphone, 8GB+512GB, Display AMOLED 144Hz... 339,00 € -29% 479,99 € Risparmi 140,99 € Acquista su Amazon INIU 140W Laptop Power Bank, Piccolo 27000mAh Alta Capacità... 56,99 € -43% 99,99 € Risparmi 43,00 € Acquista su Amazon LG OLED AI 48 Pollici, Serie B6E 2026 Smart TV 4K - OLED48B6... 899,00 € -31% 1.299,00 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon roborock F25 Steam Aspirapolvere Lavapavimenti a Vapore Senz... 319,00 € -31% 459,00 € Risparmi 140,00 € Acquista su Amazon

Un weekend all’insegna delle offerte shock. Anche oggi 2 agosto troviamo su Amazon tante offerte speciali per alcuni dei prodotti tech più ricercati del momento. Alcune promo sono veramente incredibili, come quella disponibile per il robot aspirapolvere Lefant M5 Max che troviamo su Amazon con uno sconto del 69% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 8%. Il risparmio totale sfiora i 1200 euro. Le promo non si fermano qui: trovi il Galaxy S26 Ultra con uno sconto di 400 euro, mentre se non vuoi spendere cifre esagerate è disponibile il Redmi A7 Pro a meno di 110 euro.

Ottima occasione per anche il nuovo smart TV OLED della LG da 48 pollici. Lo sconto del 31% fa scendere il prezzo al minimo storico e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Per la pulizia della tua abitazione c’è anche la lavapavimenti e aspirapolvere roborock F25 Steam disponibile con uno sconto del 46% e la paghi praticamente la metà. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

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Amazon, migliori offerte 2 agosto

Smartphone

Galaxy S26 Ultra (risparmi 400 euro e 12 rate a tasso zero)

Offerta shock per il Galaxy S26 Ultra . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile in promo con un super sconto del 27% e risparmi ben 400 euro su quello di listino. Amazon viene in tuo soccorso anche con il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero . Ottima scheda tecnica, dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD. Dotato anche della modalità Privacy per nascondere il display a vicini curiosi. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore Snadpragon Gen 5 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Il comparto fotografico è composto da una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel , obiettivo ultragrandangolare 50 megapixel e doppio teleobiettivo. La batteria da 5000 mAh è una garanzia.

Offerta shock per il . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile in promo con un e su quello di listino. Amazon viene in tuo soccorso anche con il . Ottima scheda tecnica, dotato di un da 6,9 pollici con fino a e risoluzione QHD. Dotato anche della modalità Privacy per nascondere il display a vicini curiosi. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore Snadpragon Gen 5 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Il comparto fotografico è composto da una con , obiettivo ultragrandangolare 50 megapixel e doppio teleobiettivo. La è una garanzia. Google Pixel 10 Pro (offerta lampo e prezzo al minimo)

Devi essere velocissimo nell’approfittare dell’ottima promo disponibile per il Google Pixel 10 Pro . Lo smartphone premium è disponibile con uno sconto di 350 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Anche in questo caso puoi dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica si basa su un display Super Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 progettato per supportare le funzioni AI di Google, tripla fotocamera posteriore con sensori professionali e riceverà aggiornamenti del sistema operativo per almeno sette generazioni. Devi essere velocissimo, le scorte stanno per terminare.

Devi essere velocissimo nell’approfittare dell’ottima promo disponibile per il . Lo smartphone premium è disponibile con uno e approfitti del di quest’ultimo periodo. Anche in questo caso puoi dilazionare il La scheda tecnica si basa su un display Super Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 progettato per supportare le funzioni AI di Google, tripla fotocamera posteriore con sensori professionali e riceverà aggiornamenti del sistema operativo per almeno sette generazioni. Devi essere velocissimo, le scorte stanno per terminare. realme 16 Pro (29% di sconto e ottimo rapporto qualità-prezzo)

Continua l’ottima offerta disponibile per il realme 16 Pro . Lo smartphone è disponibile con uno sconto del 29% e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Il rapporto qualità-prezzo è elevatissimo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore MediaTek Dimensity 7300-Max che assicura ottime prestazioni, 512 gigabyte di memoria interna e una fotocamera principale da ben 200 megapixel . La batteria da 6500 mAh può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale e supporta la ricarica rapida.

Continua l’ottima offerta disponibile per il . Lo smartphone è disponibile con uno e su quello di listino. Il rapporto qualità-prezzo è elevatissimo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di un con refresh rate fino a 144 Hz, processore MediaTek Dimensity 7300-Max che assicura ottime prestazioni, 512 gigabyte di memoria interna e una . La batteria da 6500 mAh può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale e supporta la ricarica rapida. Oppo Reno 15F (minimo storico e super affare)

Tra i migliori medio di gamma disponibili sul mercato oggi c’è sicuramente l’ Oppo Reno 15F . Il telefono è disponibile con uno sconto del 29% e approfitti del minimo storico . Smartphone che si caratterizza per un design super curato e per un display AMOLED da 6,59 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Il processore Snapdragon 6 Gen 1 assicura buone prestazioni, mentre nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel . Sempre da 50 megapixel è la fotocamera per i selfie . Mega batteria da 6500 mAh.

Tra i migliori medio di gamma disponibili sul mercato oggi c’è sicuramente l’ . Il telefono è disponibile con uno e approfitti del . Smartphone che si caratterizza per un design super curato e per un con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Il processore Snapdragon 6 Gen 1 assicura buone prestazioni, mentre nella parte posteriore trova posto una con . Sempre da . Mega batteria da 6500 mAh. Redmi A7 Pro (costa pochissimo e affare per tutti)

Lo smartphone da comprare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Il Redmi A7 Pro è disponibile con uno sconto del 27% e il prezzo scende a meno di 110 euro. Promo esclusiva Amazon e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Display immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni e supporta tutte le applicazioni più importanti, doppia fotocamera posteriore con AI e una batteria da 6000 mAh a lunga durata.

Prodotti lowcost

Norton 360 Deluxe + Utilities Ultimate (77% di sconto e costa pochissimo)

Sconto shock su Amazon per Norton 360 Deluxe 2026 + Utilities Ultimate , la suite di sicurezza completa valida per 5 dispositivi . Con il 77% di sconto risparmi 100 euro sul prezzo di listino. Il pacchetto include una protezione antivirus e antimalware in tempo reale contro le minacce online, senza rallentare il sistema, oltre a una VPN sicura per navigare protetti anche sulle reti Wi-Fi pubbliche e il monitoraggio del dark web per essere avvisati in caso di furto di dati personali. Non manca il backup cloud da 50 GB per mettere al sicuro i file più importanti. In più, con Norton Utilities Ultimate incluso, ottieni uno strumento di pulizia e ottimizzazione che rimette a nuovo le prestazioni del PC Windows, per un sistema più veloce, pulito e affidabile.

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Ecco un altro accessorio decisamente estivo e da mare. Parliamo della custodia impermeabile dove inserire lo smartphone quando sei in spiaggia in modo da non graffiare lo schermo con la sabbia. Non solo: la puoi usare anche per utilizzare il telefono per le riprese sott’acqua. Adatta a telefoni con uno schermo fino a 7,5 pollici. Supporta praticamente qualsiasi dispositivo.

Ecco un altro accessorio decisamente estivo e da mare. Parliamo della dove inserire lo smartphone quando sei in spiaggia in modo da non graffiare lo schermo con la sabbia. Non solo: la puoi usare anche per utilizzare il telefono per le riprese sott’acqua. Adatta a con uno Supporta praticamente qualsiasi dispositivo. Powerbank da 27.000 mAh (43% di sconto e prezzo al minimo)

Per chi è sempre in viaggio per lavoro o per chi sta per partire in vacanza, ecco il powerbank di cui non puoi fare a meno. Da oggi su Amazon trovi questo modello INIU da 27.000 mAh con una potenza pari a 140 W in promo con uno sconto del 43% e fai un super affare. Compartibile con qualsiasi smartphone e anche con i miglior notebook sul mercato. Puoi ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Utilissimo da avere sempre con sé.

Smartwatch

Moto Watch Fit (52% di sconto e costa pochissimo)

Se non vuoi spendere moltissimo per il tuo nuovo smartwatch e sei alla ricerca di un modello affidabile e con tante funzioni utili, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il Moto Watch Fit in promo con uno sconto del 52% e il prezzo scende a meno di 50 euro. Dotato di un ampio display OLED da 1,9 pollici che mostra tutte le info di cui hai bisogno, un sistema avanzato per il monitoraggio della frequenza cardiaca, tante modalità di allenamento e una batteria che può durare fino a 16 giorni. Completo, economico e affidabile.

Smart TV

Smart TV LG OLED AI 48 pollici (31% di sconto e risparmi 400 euro)

Lo smart TV LG OLED AI 48 pollici Serie B6E è protagonista di un’ottima offerta su Amazon: il 31% di sconto porta un risparmio di 400 euro sul prezzo di listino, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero . Il pannello OLED autoilluminante con oltre 8,3 milioni di pixel indipendenti garantisce il cosiddetto Nero Perfetto certificato UL , per un contrasto pressoché infinito anche negli ambienti più luminosi. Il nuovo processore α8 Gen3 con AI ottimizza in tempo reale dettagli, colori e audio di ogni contenuto. Per il gaming, il supporto VRR e G-Sync fino a 4K@120Hz garantisce fluidità estrema, mentre Dolby Vision e Dolby Atmos completano l’esperienza cinematografica in salotto. Il sistema operativo webOS , rinnovato con l’integrazione di Google Gemini e Microsoft Copilot, porta l’intelligenza artificiale direttamente sul telecomando, per consigli, informazioni e persino la creazione di immagini generative.

Lo smart TV è protagonista di un’ottima offerta su Amazon: il porta un risparmio di 400 euro sul prezzo di listino, con la possibilità di dilazionare il . Il pannello con oltre 8,3 milioni di pixel indipendenti garantisce il cosiddetto , per un contrasto pressoché infinito anche negli ambienti più luminosi. Il nuovo ottimizza in tempo reale dettagli, colori e audio di ogni contenuto. Per il gaming, il supporto garantisce fluidità estrema, mentre completano l’esperienza cinematografica in salotto. Il sistema operativo , rinnovato con l’integrazione di Google Gemini e Microsoft Copilot, porta l’intelligenza artificiale direttamente sul telecomando, per consigli, informazioni e persino la creazione di immagini generative. Smart TV Panasonic da 32 pollici (sconto rapido e prezzo al minimo)

Per la tua cucina o la camera da letto, da oggi trovi in promo lo smart TV Panasonic da 32 pollici con uno sconto del 31% e lo paghi pochissimo. Il risparmio netto è di quasi 100 euro e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno. Dotato di un display FullHD e a bordo trovi il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Integra anche Alexa per il controllo vocale da remoto e una modalità gaming per la console.

Tablet

Tablet TECLAST P33 (50% di sconto e prezzo al minimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tablet, questa è la promo da cogliere al volo. Da oggi su Amazon è disponibile il TECLAST P33 in promo con un super sconto del 50% e lo paghi meno di 90 euro. Un tablet economico dotato di un display da 10 pollici con cui puoi vedere al meglio tutti i tuoi contenuti preferiti, dai film alle serie TV. La vera ciliegina sulla torta sono i 10 accessori presenti nella scatola: tastiera e mouse Bluetooth, custodia, auricolari e tanto altro.

Elettrodomestici

Lefant M5 Max (doppio sconto e risparmi 1200 euro)

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M5 Max: a quello fisso del 69% puoi aggiungere un ulteriore coupon dell’8%, per un risparmio complessivo di 1.200 euro. Il robot è dotato di un rullo lavapavimenti extra-lungo da 20 cm , superiore allo standard di mercato, e una potenza di aspirazione da 23.000 Pa capace di rimuovere senza sforzo polvere, detriti e peli di animali. Il sistema Zero-Groviglio , con spazzola a V e doppio pettine, riduce al minimo la manutenzione, mentre la base multifunzione lava il rullo con acqua calda a 75°C e lo asciuga ad aria fredda. Il contenitore raccogli-polvere arriva fino a 120 giorni senza svuotamento, e la navigazione laser dToF con sistema PSD 2.0 garantisce mappature precise e movimenti fluidi anche in ambienti complessi.

su per il a quello fisso del 69% puoi aggiungere un ulteriore coupon dell’8%, per un risparmio complessivo di 1.200 euro. Il robot è dotato di un rullo lavapavimenti extra-lungo da , superiore allo standard di mercato, e una capace di rimuovere senza sforzo polvere, detriti e peli di animali. Il sistema , con spazzola a V e doppio pettine, riduce al minimo la manutenzione, mentre la base multifunzione lava il rullo con acqua calda a e lo asciuga ad aria fredda. Il contenitore raccogli-polvere arriva fino a senza svuotamento, e la navigazione laser dToF con sistema PSD 2.0 garantisce mappature precise e movimenti fluidi anche in ambienti complessi. dreame Aqua10 Roller (risparmi 400 euro e 5 rate a tasso zero)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti dreame Aqua10 Roller è ora disponibile con il 40% di sconto e un risparmio di 400 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Al posto dei tradizionali panni rotanti, un rullo cilindrico viene alimentato costantemente con acqua pulita durante il lavaggio, per una pulizia più igienizzata e profonda dei pavimenti. Il sistema ProLeap supera ostacoli fino a 6 cm senza fermarsi, mentre il rilevamento intelligente degli ostacoli evita cavi e piccoli oggetti senza aggrovigliarli. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è ora disponibile con il e un risparmio di 400 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Al posto dei tradizionali panni rotanti, un rullo cilindrico viene alimentato costantemente con acqua pulita durante il lavaggio, per una pulizia più igienizzata e profonda dei pavimenti. Il sistema supera ostacoli fino a 6 cm senza fermarsi, mentre il rilevamento intelligente degli ostacoli evita cavi e piccoli oggetti senza aggrovigliarli. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. roborock F25 Steam (46% di sconto e la paghi la metà)

Prezzo in picchiata su Amazon per la lavapavimenti roborock F25 Steam , con il 46% di sconto che la fa costare praticamente la metà e con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . L’elemento distintivo è la tecnologia VaporFlow , che eroga vapore continuo fino a 180°C davanti al rullo, ammorbidendo all’istante sporco ostinato, cera e macchie d’olio senza bisogno di prodotti chimici, con un tempo di attivazione di soli 60 secondi. La potenza di aspirazione elevata è capace di eliminare oltre il 99,9999% dei batteri . Il design FlatReach si inclina fino a 180° per pulire agevolmente sotto letti e mobili bassi, mentre il sistema anti-groviglio JawScrapers e il dosaggio automatico del detergente riducono al minimo la manutenzione quotidiana.

Prezzo in picchiata su Amazon per la , con il che la fa costare praticamente la metà e con la possibilità di il in . L’elemento distintivo è la tecnologia , che eroga vapore continuo fino a davanti al rullo, ammorbidendo all’istante sporco ostinato, cera e macchie d’olio senza bisogno di prodotti chimici, con un tempo di attivazione di soli 60 secondi. La potenza di aspirazione elevata è capace di eliminare oltre il . Il design si inclina fino a 180° per pulire agevolmente sotto letti e mobili bassi, mentre il sistema anti-groviglio JawScrapers e il dosaggio automatico del detergente riducono al minimo la manutenzione quotidiana. Sbattitore Moulinex Prep’Mix (51% di sconto e prezzo stracciato)

Lo sbattitore elettrico Moulinex Prep’Mix+ crolla del 51% su Amazon, scendendo a meno di 30 euro. Il motore da 500W garantisce risultati eccellenti anche con gli impasti più duri, mentre le 5 velocità regolabili più impostazione Turbo si adattano a ogni tipo di preparazione, dalla panna montata alle meringhe fino agli impasti per pane e pizza. In dotazione trovi due fruste e due ganci impastatori in acciaio inossidabile, oltre a un pratico recipiente autorotante da 2,5 litri che permette di ottenere un mix uniforme senza dover muovere le mani, semplicemente avviando lo sbattitore e lasciandolo lavorare.

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