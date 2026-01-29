Amazon, meno di 30€ per la confezione da 4 Air Tracker per Android

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Occasione interessante su Amazon per Air Tracker Android, lo smart tag Bluetooth pensato per ritrovare chiavi, portafogli, valigie e altri oggetti del quotidiano. L’offerta applica uno sconto del 5% e ti permette di portarti a casa un set completo a un prezzo vantaggioso. L’installazione è rapida e l’uso è immediato grazie all’integrazione con Google Find Hub: in pochi istanti puoi localizzare gli oggetti e farli squillare quando sono nelle vicinanze. Il formato è compatto e leggero, ideale da appendere al portachiavi o da inserire nel portafoglio, e la confezione include più unità e accessori utili per partire subito senza complicazioni.

Il collegamento è stabile e la localizzazione risulta precisa anche a distanze rilevanti, mentre l’avviso sonoro è sufficientemente forte per aiutarti a rintracciare ciò che cerchi in fretta. In più, la batteria sostituibile e le unità aggiuntive incluse nel set valorizzano il rapporto qualità-prezzo. Scopri l’offerta con sconto del 5% finché disponibile.

Air Tracker Android

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Air Tracker Android: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon, Air Tracker Android è proposto in offerta a 26,57€ con sconto del 5%. Il pacchetto comprende 4 smart tag, una soluzione pratica per proteggere più oggetti contemporaneamente, in casa e in viaggio. Non risultano coupon attivi aggiuntivi.

La promo offre un accesso economico a un set completo per il ritrovamento degli oggetti, ideale per chi desidera una soluzione immediata e semplice da usare nel proprio ecosistema Android con il supporto di Google Find Hub.

Air Tracker Android

Air Tracker Android: le caratteristiche tecniche

Il sistema è ottimizzato per Android e funziona con Google Find Hub. Puoi far emettere un suono al tag per individuare rapidamente l’oggetto quando sei nel raggio Bluetooth (fino a circa 100 m/350 ft). È disponibile una modalità persa per recuperare l’ultima posizione e la condivisione del dispositivo con familiari o amici. Da segnalare la protezione dei dati integrata. Nota: è solo per Android, non compatibile con iOS né con dispositivi HUAWEI.

Il design è sottile e compatto (circa 3,2 x 3,2 x 0,8 cm) e si presta a essere appeso al mazzo di chiavi, messo in borsa o nel portafoglio. Ogni tag è resistente agli schizzi e pensato per l’uso quotidiano. La batteria è sostituibile e nel set sono incluse due batterie di ricambio per garantire continuità d’uso. La connettività è Bluetooth e il kit comprende 4 unità, così da coprire chiavi, zaini, bagagli o altri oggetti importanti.

Air Tracker Android