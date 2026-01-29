Libero
OFFERTE

Amazon, meno di 30€ per la confezione da 4 Air Tracker per Android

Air Tracker Android: pack da 4 smart tag Bluetooth con Google Find Hub e batteria sostituibile. Localizza chiavi, valigie e portafogli con sconto del 5%.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon, meno di 30€ per la confezione da 4 Air Tracker per Android Amazon

Occasione interessante su Amazon per Air Tracker Android, lo smart tag Bluetooth pensato per ritrovare chiavi, portafogli, valigie e altri oggetti del quotidiano. L’offerta applica uno sconto del 5% e ti permette di portarti a casa un set completo a un prezzo vantaggioso. L’installazione è rapida e l’uso è immediato grazie all’integrazione con Google Find Hub: in pochi istanti puoi localizzare gli oggetti e farli squillare quando sono nelle vicinanze. Il formato è compatto e leggero, ideale da appendere al portachiavi o da inserire nel portafoglio, e la confezione include più unità e accessori utili per partire subito senza complicazioni.

Il collegamento è stabile e la localizzazione risulta precisa anche a distanze rilevanti, mentre l’avviso sonoro è sufficientemente forte per aiutarti a rintracciare ciò che cerchi in fretta. In più, la batteria sostituibile e le unità aggiuntive incluse nel set valorizzano il rapporto qualità-prezzo. Scopri l’offerta con sconto del 5% finché disponibile.

Air Tracker Android

Air Tracker Android

26,57 €27,97 € -1,40 € (5%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Air Tracker Android: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon, Air Tracker Android è proposto in offerta a 26,57€ con sconto del 5%. Il pacchetto comprende 4 smart tag, una soluzione pratica per proteggere più oggetti contemporaneamente, in casa e in viaggio. Non risultano coupon attivi aggiuntivi.

La promo offre un accesso economico a un set completo per il ritrovamento degli oggetti, ideale per chi desidera una soluzione immediata e semplice da usare nel proprio ecosistema Android con il supporto di Google Find Hub.

Air Tracker Android

Air Tracker Android

26,57 €27,97 € -1,40 € (5%)

Air Tracker Android: le caratteristiche tecniche

Il sistema è ottimizzato per Android e funziona con Google Find Hub. Puoi far emettere un suono al tag per individuare rapidamente l’oggetto quando sei nel raggio Bluetooth (fino a circa 100 m/350 ft). È disponibile una modalità persa per recuperare l’ultima posizione e la condivisione del dispositivo con familiari o amici. Da segnalare la protezione dei dati integrata. Nota: è solo per Android, non compatibile con iOS né con dispositivi HUAWEI.

Il design è sottile e compatto (circa 3,2 x 3,2 x 0,8 cm) e si presta a essere appeso al mazzo di chiavi, messo in borsa o nel portafoglio. Ogni tag è resistente agli schizzi e pensato per l’uso quotidiano. La batteria è sostituibile e nel set sono incluse due batterie di ricambio per garantire continuità d’uso. La connettività è Bluetooth e il kit comprende 4 unità, così da coprire chiavi, zaini, bagagli o altri oggetti importanti.

Air Tracker Android

Air Tracker Android

26,57 €27,97 € -1,40 € (5%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963