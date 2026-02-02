Amazon, meno di 20€ per il power bank compatto dal design elegante

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Power bank 35W 10000mAh con ricarica rapida PD/QC, 3 porte e display LED: compatto e ideale in viaggio. Scopri ora l’offerta con sconto del 33%.

Amazon

Se cerchi un power bank affidabile e curato, questa è l’occasione giusta: su Amazon il NOBIS Power Bank 35W è in promo con sconto del 33% e lo porti a casa a 18,03€. Un accessorio dal design moderno e dalla sensazione premium al tatto, pensato per offrire un’esperienza d’uso pratica ogni giorno grazie alla ricarica veloce e a una gestione dell’energia efficace.

È una soluzione tascabile che si infila senza sforzo in borsa o nello zaino e che all’occorrenza eroga potenza con rapidità, risultando ideale quando sei fuori casa. La combinazione tra cura estetica, solidità e velocità di ricarica lo rende un compagno di viaggio che unisce stile e sostanza.

NOBIS Power Bank 35W

NOBIS Power Bank 35W: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta attiva su Amazon applica uno sconto del 33%: il NOBIS Power Bank 35W scende a 18,03€, con un risparmio di 8,87 euro rispetto al prezzo pieno. È una cifra molto interessante per un accessorio portatile che punta su velocità di ricarica, praticità e cura costruttiva.

Puoi acquistarlo con un click al prezzo promozionale direttamente dalla pagina Amazon: vai all’offerta. Trattandosi di una promo online, la disponibilità può variare: se ti interessa, conviene approfittarne subito.

NOBIS Power Bank 35W

NOBIS Power Bank 35W: le caratteristiche tecniche

Cuore del dispositivo è la ricarica rapida da 35W con supporto PD 3.0 e QC 4.0, abbinata a una batteria da 10000mAh. In soli 30 minuti può portare un Phone 17 fino al 61% o un S25 al 40,9%, offrendo una spinta energetica decisiva quando hai poco tempo.

La ricarica è ad alta velocità a due vie: grazie alle 2 porte USB‑C con ingresso fino a 35W, il power bank si ricarica completamente in circa 1,4 ore. In uscita, le 2 USB‑C e la USB‑A permettono di alimentare fino a 3 dispositivi contemporaneamente, ideale per smartphone, tablet e accessori. Presente anche la Modalità a Bassa Corrente (attivabile con doppio clic) per ricaricare in sicurezza auricolari e smartwatch per 2 ore.

Lo schermo LED digitale mostra chiaramente la percentuale residua, così sai sempre quanta energia hai a disposizione. Il profilo compatto e il peso di 228 g (dimensioni 13,7 × 7 × 2,63 cm) lo rendono un compagno perfetto per viaggi, lavoro e attività outdoor, unendo portabilità e potenza. Un accessorio completo e pronto a tutto, con un rapporto praticità/prestazioni convincente.

NOBIS Power Bank 35W