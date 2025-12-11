Libero
OFFERTE

Amazon, maxi sconto del 58% sul drone compatto con fotocamera 4K

Drone pieghevole con GPS, funzioni smart e lunga autonomia: oggi è in forte sconto su Amazon al 58%. Scopri l’offerta e le caratteristiche principali.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon, maxi sconto del 58% sul drone compatto con fotocamera 4K Amazon

Cerchi un drone facile da usare e davvero completo senza spendere troppo? Il N11 PRO è in forte promozione su Amazon con uno sconto del 58%. Si distingue per la semplicità di pilotaggio grazie al GPS e alle funzioni smart, per la solidità del volo offerta dai motori brushless e per la qualità delle riprese con camera UHD. L’autonomia è uno dei suoi punti forti: le tre batterie incluse consentono sessioni molto più lunghe della media, e la struttura pieghevole lo rende perfetto da infilare nello zaino. In sintesi, un prodotto intuitivo e ben costruito che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per iniziare a realizzare foto e video dall’alto con poche complicazioni.

In più, il rientro automatico e il tracciamento semplificano l’esperienza di volo, mentre la trasmissione FPV a 5GHz assicura segnale stabile quando serve. Una soluzione versatile e portatile pensata per chi vuole divertirsi con contenuti creativi durante viaggi e uscite all’aperto.

N11 PRO

N11 PRO

109,99 €259,99 € -150,00 € (58%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

N11 PRO: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il N11 PRO è proposto a 109,99€ con uno sconto del 58%. Tradotto, significa un risparmio di circa 152€ rispetto al prezzo precedente. Un’occasione molto interessante per chi cerca un drone completo e pronto all’uso, con funzioni evolute di assistenza al volo.

La promozione è attiva tramite il link diretto alla pagina prodotto su Amazon: verifica disponibilità e tempi di consegna in base al tuo indirizzo. Approfittane finché lo sconto è attivo.

N11 PRO

N11 PRO

109,99 €259,99 € -150,00 € (58%)

N11 PRO: le caratteristiche tecniche

Leggero e portatile, il N11 PRO pesa meno di 0,25 kg (circa 180 g) e adotta una struttura pieghevole con custodia inclusa: l’ideale per i viaggi. I motori brushless assicurano volo più stabile, silenzioso e resistente al vento. In confezione trovi 3 batterie per un’autonomia combinata fino a 90 minuti e un raggio di controllo di 1014 metri.

La fotocamera 4K UHD scatta fino a 4096×3072 e registra a 2048×1080. L’obiettivo grandangolare da 100° è regolabile fino a 90° via telecomando o app, mentre la trasmissione FPV a 5GHz mantiene stabile il video. Il doppio posizionamento (GPS all’aperto e flusso ottico indoor) blocca quota e posizione con precisione e abilita il Ritorno Automatico in caso di batteria bassa, perdita segnale o con pulsante dedicato.

Tra le modalità intelligenti spiccano Segui Automatico, Volo col Tocca e Punto di Interesse, che liberano le mani e aiutano a creare riprese più creative. Completano la dotazione: frequenza 2440–2468 MHz (uscita 2 mW), dimensioni 12 x 7,5 x 5 cm e rimborso entro 30 giorni con 1 anno di garanzia per parti danneggiate.

N11 PRO

N11 PRO

109,99 €259,99 € -150,00 € (58%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Lima Plastics

Ti potrebbero interessare

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963