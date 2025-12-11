Amazon, maxi sconto del 58% sul drone compatto con fotocamera 4K

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Drone pieghevole con GPS, funzioni smart e lunga autonomia: oggi è in forte sconto su Amazon al 58%. Scopri l’offerta e le caratteristiche principali.

Amazon

Cerchi un drone facile da usare e davvero completo senza spendere troppo? Il N11 PRO è in forte promozione su Amazon con uno sconto del 58%. Si distingue per la semplicità di pilotaggio grazie al GPS e alle funzioni smart, per la solidità del volo offerta dai motori brushless e per la qualità delle riprese con camera UHD. L’autonomia è uno dei suoi punti forti: le tre batterie incluse consentono sessioni molto più lunghe della media, e la struttura pieghevole lo rende perfetto da infilare nello zaino. In sintesi, un prodotto intuitivo e ben costruito che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per iniziare a realizzare foto e video dall’alto con poche complicazioni.

In più, il rientro automatico e il tracciamento semplificano l’esperienza di volo, mentre la trasmissione FPV a 5GHz assicura segnale stabile quando serve. Una soluzione versatile e portatile pensata per chi vuole divertirsi con contenuti creativi durante viaggi e uscite all’aperto.

N11 PRO

N11 PRO: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il N11 PRO è proposto a 109,99€ con uno sconto del 58%. Tradotto, significa un risparmio di circa 152€ rispetto al prezzo precedente. Un’occasione molto interessante per chi cerca un drone completo e pronto all’uso, con funzioni evolute di assistenza al volo.

La promozione è attiva tramite il link diretto alla pagina prodotto su Amazon: verifica disponibilità e tempi di consegna in base al tuo indirizzo. Approfittane finché lo sconto è attivo.

N11 PRO

N11 PRO: le caratteristiche tecniche

Leggero e portatile, il N11 PRO pesa meno di 0,25 kg (circa 180 g) e adotta una struttura pieghevole con custodia inclusa: l’ideale per i viaggi. I motori brushless assicurano volo più stabile, silenzioso e resistente al vento. In confezione trovi 3 batterie per un’autonomia combinata fino a 90 minuti e un raggio di controllo di 1014 metri.

La fotocamera 4K UHD scatta fino a 4096×3072 e registra a 2048×1080. L’obiettivo grandangolare da 100° è regolabile fino a 90° via telecomando o app, mentre la trasmissione FPV a 5GHz mantiene stabile il video. Il doppio posizionamento (GPS all’aperto e flusso ottico indoor) blocca quota e posizione con precisione e abilita il Ritorno Automatico in caso di batteria bassa, perdita segnale o con pulsante dedicato.

Tra le modalità intelligenti spiccano Segui Automatico, Volo col Tocca e Punto di Interesse, che liberano le mani e aiutano a creare riprese più creative. Completano la dotazione: frequenza 2440–2468 MHz (uscita 2 mW), dimensioni 12 x 7,5 x 5 cm e rimborso entro 30 giorni con 1 anno di garanzia per parti danneggiate.

N11 PRO