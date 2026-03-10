Amazon, maxi risparmio sulla scopa a vapore che aspira, lava e asciuga

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Aspira, lava e asciuga con HydroSteam e doppio serbatoio. Offerta Amazon con sconto del 38% su un modello ideale per chi ha animali.

Amazon

Se cerchi una soluzione rapida e completa per la pulizia domestica, Bissell CrossWave HydroSteam PET unisce in un unico passaggio aspirazione, lavaggio e asciugatura. Oggi la trovi in promozione con uno sconto del 38% su Amazon. La tecnologia a vapore aiuta a rimuovere lo sporco ostinato, mentre il sistema a doppio serbatoio mantiene separata l’acqua pulita da quella sporca per un’igiene superiore. È pensata per le multi-superfici e si dimostra efficace anche in case con animali domestici, riducendo notevolmente i tempi dedicati alle faccende.

La struttura è solida e l’alimentazione con cavo garantisce autonomia continua per sessioni di pulizia approfondite. L’autopulizia automatica semplifica la manutenzione della spazzola, così il dispositivo resta pronto all’uso con pochi gesti.

Bissell CrossWave HydroSteam PET

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Bissell CrossWave HydroSteam PET: prezzo, offerta e sconto Amazon

La promozione mette Bissell CrossWave HydroSteam PET a 249,99 €, con uno sconto del 38% che si traduce in un risparmio di circa 153 € rispetto al prezzo precedente. Un’occasione interessante per portarsi a casa un lavapavimenti 3-in-1 con tecnologia a vapore, pensato per chi vuole risultati rapidi e accurati senza moltiplicare i passaggi.

Bissell CrossWave HydroSteam PET

Bissell CrossWave HydroSteam PET: le caratteristiche tecniche

La CrossWave HydroSteam PET offre una pulizia 3-in-1: aspira, lava e asciuga in un’unica passata. La tecnologia HydroSteam con vapore affronta lo sporco più ostinato e può aumentare l’efficienza di pulizia fino al 20%. Il sistema a doppio serbatoio separa l’acqua pulita da quella di recupero, così il lavaggio avviene sempre con soluzione pulita.

È multi-superficie e adatta a piastrelle, legno sigillato, tappeti, laminati, linoleum e tappetini in gomma. L’aspirazione potente aiuta a gestire residui e peli, mentre l’asciugatura lascia i pavimenti pronti in circa un’ora. Al termine, la funzione di autopulizia riduce la manutenzione rimuovendo sporco e capelli dalla spazzola nel vano di stoccaggio.

In modalità vapore su piastrelle in ceramica, il sistema può rimuovere fino al 99,9% dei batteri (Staphylococcus aureus e Klebsiella aerogenes), come verificato in test di laboratorio di terze parti; i risultati possono variare e va usato come indicato. Il motore da 1400 W assicura potenza costante, l’alimentazione è con cavo e il modello è il 3517N. Dimensioni: 25 x 27 x 111,8 cm; peso 10,7 kg; colore Titanio/Nero/Cha Cha/Lime.

Bissell CrossWave HydroSteam PET