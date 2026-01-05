Amazon, maxi risparmio sul robot aspirapolvere con stazione all-in-one

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Robot 8000Pa con base tutto in uno, LiDAR e sistema antigroviglio: il robot aspirapolvere Roborock QV 35A Set è in forte sconto. Scopri i dettagli dell’offerta.

L’offerta giusta per chi vuole dare una svolta alla pulizia domestica con un robot aspirapolvere lavapavimenti completo. Il roborock QV 35A Set oggi beneficia di uno sconto del 33%, un taglio importante che rende l’acquisto particolarmente interessante.

La gestione è semplice grazie a un’app intuitiva che permette programmazione e personalizzazioni, mentre la stazione tutto in uno semplifica la manutenzione: svuota la polvere, lava e asciuga i panni per evitare odori. Le prestazioni spiccano su peli di animali e sporco ostinato, con evitamento ostacoli preciso e una mappatura affidabile degli ambienti. Un alleato concreto per chi cerca comodità quotidiana senza rinunciare all’efficacia.

roborock QV 35A Set

roborock QV 35A Set: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il roborock QV 35A Set è in offerta a 399,99€ con sconto del 33%. Considerando il taglio applicato, il risparmio è di circa 200 euro, un valore che rende il bundle con stazione di supporto particolarmente conveniente per chi desidera una soluzione integrata e pronta all’uso.

Parliamo di un prezzo aggressivo per un kit completo con gestione avanzata della manutenzione e funzionalità smart evolute: un’opportunità per portare a casa un sistema che automatizza gran parte del lavoro, dalla raccolta della polvere al lavaggio e all’asciugatura dei panni.

roborock QV 35A Set: le caratteristiche tecniche

Cuore del sistema è l’aspirazione HyperForce da 8000Pa, pensata per intercettare detriti e peli anche nei tappeti. Il modulo lavante sfrutta due spazzole rotanti ad alta velocità (fino a 200 giri/min) con 30 livelli d’acqua e sollevamento di 10 mm per non bagnare i tessili a pelo corto. Il risultato è una pulizia profonda e versatile su superfici diverse.

La stazione multifunzione svuota automaticamente lo sporco in un sacchetto da 2,7 L (autonomia fino a 7 settimane), gestisce il riempimento dell’acqua con serbatoio da 4 L per coprire fino a 300 m², lava e asciuga ad aria i panni. Un pacchetto che riduce al minimo gli interventi manuali e mantiene il robot sempre pronto.

Per la navigazione, il sistema PreciSense LiDAR mappa gli ambienti a 360° e supporta la mappatura multipiano (fino a 4 livelli), mentre l’evitamento ostacoli Reactive Tech riconosce e aggira mobili e cavi. Il design della spazzola principale e la laterale aggiornata puntano sull’antigroviglio. Completa il quadro l’integrazione con Amazon Echo, Google Home e smartwatch per controlli rapidi e routine personalizzate.

