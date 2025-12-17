Amazon, maxi offerta sul tablet con tastiera e mouse: 70% di sconto

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Android 15, schermo 10,1" IPS, WiFi 6, 64GB espandibili e bundle tastiera+mouse: offerta con sconto 70% e batteria da 6000 mAh, prezzo sotto i 100€

Offerta da tenere d’occhio: il Tablet Android 15 scende oggi a un prezzo davvero allettante grazie a uno sconto del 70%. Un device pensato per l’uso quotidiano e l’intrattenimento, con un’esperienza fluida e una dotazione ricca che comprende tastiera, mouse, custodia e pellicola già applicata. La navigazione è scorrevole, l’audio convincente e l’autonomia accompagna senza ansie nell’arco della giornata. Un pacchetto completo per studio, casa e tempo libero, con un rapporto qualità-prezzo che colpisce.

Tablet Android 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Tablet Android 15 è in offerta a 89,99€ con uno sconto del 70%. In pratica, il risparmio è di circa 210 euro rispetto al prezzo di listino implicito: una riduzione importante che rende l’acquisto particolarmente conveniente. L’operazione è attiva su Amazon e il bundle include accessori utili per trasformare il tablet in una piccola postazione portatile per scrittura e produttività leggera.

Non risultano informazioni su rate, coupon aggiuntivi o scadenza della promo: il consiglio è di approfittarne finché disponibile. Il prezzo è molto competitivo per un dispositivo orientato a streaming, studio e attività quotidiane.

Tablet Android 15: le caratteristiche tecniche

Basato su Android 15 con processore Octa‑Core (piattaforma Unisoc a 2 GHz), il tablet offre un avvio rapido e una gestione intelligente ottimizzata in base all’uso. La memoria di archiviazione è di 64 GB con espansione tramite microSD/TF fino a 2 TB, ideale per salvare contenuti multimediali e documenti senza pensieri.

Il display da 10,1 pollici adotta un pannello IPS con risoluzione 1280 × 800, supportato da Widevine L1 per la riproduzione di contenuti in alta definizione dalle principali piattaforme. Sul fronte connettività spiccano 5G + 2.4G WiFi 6 e Bluetooth 5.0, garanzia di streaming fluido, trasferimenti rapidi e collegamento stabile agli accessori.

Il comparto fotografico prevede 5 MP frontali e 8 MP posteriori, adeguati per videochiamate e appunti visivi; è presente lo sblocco con il volto (Face ID). La batteria da 6000 mAh assicura una buona autonomia per studio, web e serie TV. La confezione include tastiera e mouse, oltre alla custodia: una dotazione 3‑in‑1 che rende il tablet subito pronto all’uso, sia a casa sia in mobilità.

