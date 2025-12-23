Libero
Amazon, lo smartwatch con chiamate ora al prezzo più basso di sempre

Chiamate Bluetooth, 100+ sport, batteria longeva, torcia e bussola: lo smartwatch da uomo Blackview è in forte sconto. Scopri ora tutti i dettagli.

Amazon, lo smartwatch con chiamate ora al prezzo più basso di sempre Amazon

Caccia al vero affare? Il Blackview Smartwatch Uomo è in promozione con uno sconto del 37%, un’occasione perfetta per chi cerca un orologio smart completo e resistente. Design deciso e confortevole al polso, con un’autonomia che supera la settimana nell’uso quotidiano e funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Le chiamate Bluetooth risultano pratiche e con audio chiaro, mentre la presenza di torcia e bussola si rivela preziosa nelle piccole emergenze o all’aperto. E se vuoi acquistarlo subito, ecco il link diretto all’offerta.

La cassa robusta e lo schermo da 1,45 pollici sono facili da leggere anche all’esterno; l’orologio è confortevole e viene proposto con doppio cinturino, così puoi alternare sport e quotidiano. Le funzioni legate al benessere e allo sport sono ampie e intuitive da gestire: un mix che, insieme alla facilità d’uso dell’app, valorizza il rapporto qualità/prezzo.

Blackview Smartwatch Uomo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Blackview Smartwatch Uomo scende a 37,99€ grazie a uno sconto del 37%. Tradotto: rispetto al prezzo di partenza, risparmi circa 22€. Una cifra davvero interessante se consideri dotazioni come chiamate Bluetooth, 100+ modalità sportive, oltre a torcia e bussola integrate. Un’offerta centrata per chi desidera uno smartwatch affidabile e completo senza spendere troppo.

Blackview Smartwatch Uomo: le caratteristiche tecniche

Il Blackview Smartwatch Uomo punta su uno schermo LCD da 1,45 pollici con risoluzione 360×360, protetto da vetro antigraffio. La costruzione è robusta e la resistenza IP68 lo rende adatto all’uso quotidiano, anche sotto la pioggia o durante attività all’aperto. È compatibile con Android e iOS e viene fornito con due cinturini (silicone e tessuto) per adattarsi a ogni contesto.

Tra le funzioni di punta spiccano le chiamate Bluetooth con microfono e altoparlante integrati, la sincronizzazione dei contatti e le notifiche da app come SMS, WhatsApp, Instagram e Facebook. In ambito salute trovi cardiofrequenzimetro, SpO2, monitoraggio stress e sonno, mentre per lo sport ci sono 100+ modalità con registrazione di passi, distanza e calorie. La batteria da 960 mAh è supportata da algoritmo di risparmio energetico per un’autonomia prolungata.

Completano la dotazione una ricca serie di strumenti: torcia LED, bussola, trova telefono, controllo musica, meteo, cronometro, timer, calcolatrice, sveglia, controllo fotocamera e promemoria utili (sedentarietà, idratazione). L’app Da Fit consente di personalizzare quadranti e impostazioni, e il supporto multilingua include anche l’italiano. In confezione è presente il cavo di ricarica.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

